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Горячую линию для юрпомощи бизнесменам запустят в Подмосковье в 2023 году

Горячую линию для юрпомощи бизнесменам запустят в Подмосковье в 2023 году - РИА Новости, 19.12.2022

Горячую линию для юрпомощи бизнесменам запустят в Подмосковье в 2023 году

В январе 2023 года в Подмосковье начнет работать горячая линия для бизнесменов. Предприниматели смогут задать интересующие их вопросы и получить юридическую... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T16:32

2022-12-19T16:32

2022-12-19T16:33

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. В январе 2023 года в Подмосковье начнет работать горячая линия для бизнесменов. Предприниматели смогут задать интересующие их вопросы и получить юридическую консультацию. Такой информацией поделился уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев, сообщил телеканал "360".В 2022 году Головнев получил свыше 2,3 тысячи обращений. Значительная часть обращений была связана с административными барьерами, отказами в выдаче разрешений и согласований, с несвоевременной оплатой по контрактам и земельно-имущественными отношениями."Мы будем продолжать работу, защищая интересы предпринимательского сообщества Подмосковья. С января мы открываем горячую линию для бизнеса. По номеру 8 (800) 550-63-53 предприниматели могут задавать любые вопросы и рассчитывать на юридическую консультацию и помощь", – рассказал Головнев.Он отметил, что в текущем году бизнесмены совместно с правительством смогли решить множество поставленных задач. Немалую роль в этом оказали меры поддержки предпринимателей, введенные по инициативе губернатора Андрея Воробьева.

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московская область (подмосковье)