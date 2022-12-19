https://ria.ru/20221219/predprinimatel-1839703803.html

Цифровой профиль предпринимателя появился на МСП.РФ

Цифровой профиль предпринимателя появился на МСП.РФ - РИА Новости, 19.12.2022

Цифровой профиль предпринимателя появился на МСП.РФ

Цифровой профиль предпринимателя, призванный упростить малому и среднему бизнесу доступ к господдержке, появился на Цифровой платформе МСП.РФ, сообщает... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T12:48

2022-12-19T12:48

2022-12-19T12:48

экономика

корпорация мсп

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Цифровой профиль предпринимателя, призванный упростить малому и среднему бизнесу доступ к господдержке, появился на Цифровой платформе МСП.РФ, сообщает пресс-служба Корпорации МСП (КМСП), являющейся оператором платформы.Цифровой профиль, содержащий 800 различных данных, формировался министерством экономического развития РФ, ФНС, Минцифры, Банком России и Корпорацией МСП. Аналогичный профиль до сегодняшнего дня был только у физических лиц."Правительственный эксперимент по обмену данными между министерствами и ведомствами поможет упростить предоставление мер поддержки для бизнеса на платформе МСП.РФ. Это является частью системной работы правительства по цифровизации взаимодействия между государством и предпринимателями", — отметил министр экономического развития РФ Максим Решетников, слова которого приводятся на сайте Минэкономразвития.Как ожидается, благодаря реализации проекта, инициированного Корпорацией МСП, для предпринимателей значительно упростится процесс получения доступных на Цифровой платформе МСП.РФ мер поддержки, в первую очередь, финансовых. К примеру, это позволит из анкеты на получение кредита исключить более 50 полей для заполнения. Бизнесу также не придется прикреплять порядка 10 документов, а время создания заявки сократится с одного дня до 15 минут. Упростится и проверка заявки со стороны банка, так как данные будут получены из достоверных государственных источников.Проще станет обращаться и за иными финансовыми мерами поддержки, где требуется большой объем сведений, в частности, государственными микрозаймами, грантами и региональными субсидиями."Цифровой профиль позволит бизнесу сократить время на поиск необходимой информации о мерах поддержки, а государству — в проактивном режиме предлагать предпринимателю подходящие конкретно ему меры. Это избавит от необходимости искать их, подбирать, сверять условия с параметрами своего бизнеса. Все это возьмет на себя Цифровая платформа. В профиле будет 18 различных наборов сведений. Половина из них уже доступна, оставшиеся данные появятся в начале 2023 года", — рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.В цифровом профиле уже отражается информация из реестров ИП, юридических лиц, субъектов МСП, а также данные о наличии счетов, задолженности перед государством, налоговые декларации, бухгалтерская отчетность и информация из "Госуслуг".Для того, чтобы наполнить профиль, в личном кабинете на Цифровой платформе МСП.РФ предпринимателю необходимо дать свое согласие, и все нужные сведения автоматически поступят от госорганов. Затем они будут вноситься в заявления на получение мер поддержки, а также использоваться при предложении пользователям наиболее подходящих продуктов.Цифровая платформа МСП.РФ — государственная платформа поддержки предпринимателей и тех, кто планирует начать свой бизнес. Платформа разработана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития при участии самих предпринимателей для предоставления доступа к необходимым сервисам и мерам поддержки в одном месте. Развивается в соответствии с нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство", который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

https://ria.ru/20221215/podderzhka-1838808693.html

https://ria.ru/20221212/ekspress-kreditovanie-1838073073.html

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, корпорация мсп