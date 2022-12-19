https://ria.ru/20221219/prava-1839689927.html

МИД готовит доклад о нарушениях прав, в том числе русскоязычных граждан

МИД готовит доклад о нарушениях прав, в том числе русскоязычных граждан - РИА Новости, 19.12.2022

МИД готовит доклад о нарушениях прав, в том числе русскоязычных граждан

Министерство иностранных дел России готовит доклад по нарушениям прав человека, отразит в нем нарушения прав русскоязычного населения, заявил уполномоченный МИД РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T12:01

2022-12-19T12:01

2022-12-19T12:01

григорий лукьянцев

россия

украина

москва

в мире

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Министерство иностранных дел России готовит доклад по нарушениям прав человека, отразит в нем нарушения прав русскоязычного населения, заявил уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев. "По линии министерства иностранных дел РФ сейчас готовится доклад по ситуации в области прав человека в отдельных странах, где тема нарушений прав русского и русскоязычного населения, нарушений прав наших соотечественников также найдет свое отражение", - сказал он в ходе пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня". По словам Лукьянцева, после начала операции на Украине в Москве наблюдают "прорвавшуюся масштабную русофобию", ненависть проявляется не только в отношении России, но и в отношении того, что в той или иной мере связано с русским миром и русским языком. "Те нарушения, те преследования, которым подвергаются наши граждане, наши соотечественники, русскоязычное население за рубежом - оно наблюдается по сути во всех сферах жизни - это и запрет допуска к информации, запрет русскоязычных СМИ. Происходят определенные ограничения и в праве пользования банковской сферы - перекидывается и на частную, и на общественную жизнь. Зачастую объектом нападений и преследований становятся дети. Это недопустимо", - отметил он.

https://ria.ru/20221219/zapad-1839676837.html

https://ria.ru/20221216/zakharova-1839316227.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

григорий лукьянцев, россия, украина, москва, в мире