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МИД готовит доклад о нарушениях прав, в том числе русскоязычных граждан - РИА Новости, 19.12.2022
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МИД готовит доклад о нарушениях прав, в том числе русскоязычных граждан
МИД готовит доклад о нарушениях прав, в том числе русскоязычных граждан - РИА Новости, 19.12.2022
МИД готовит доклад о нарушениях прав, в том числе русскоязычных граждан
Министерство иностранных дел России готовит доклад по нарушениям прав человека, отразит в нем нарушения прав русскоязычного населения, заявил уполномоченный МИД РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T12:01
2022-12-19T12:01
григорий лукьянцев
россия
украина
москва
в мире
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Министерство иностранных дел России готовит доклад по нарушениям прав человека, отразит в нем нарушения прав русскоязычного населения, заявил уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев. "По линии министерства иностранных дел РФ сейчас готовится доклад по ситуации в области прав человека в отдельных странах, где тема нарушений прав русского и русскоязычного населения, нарушений прав наших соотечественников также найдет свое отражение", - сказал он в ходе пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня". По словам Лукьянцева, после начала операции на Украине в Москве наблюдают "прорвавшуюся масштабную русофобию", ненависть проявляется не только в отношении России, но и в отношении того, что в той или иной мере связано с русским миром и русским языком. "Те нарушения, те преследования, которым подвергаются наши граждане, наши соотечественники, русскоязычное население за рубежом - оно наблюдается по сути во всех сферах жизни - это и запрет допуска к информации, запрет русскоязычных СМИ. Происходят определенные ограничения и в праве пользования банковской сферы - перекидывается и на частную, и на общественную жизнь. Зачастую объектом нападений и преследований становятся дети. Это недопустимо", - отметил он.
https://ria.ru/20221219/zapad-1839676837.html
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Дарья Буймова
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григорий лукьянцев, россия, украина, москва, в мире
Григорий Лукьянцев, Россия, Украина, Москва, В мире
12:01 19.12.2022
 
МИД готовит доклад о нарушениях прав, в том числе русскоязычных граждан

МИД готовит доклад о нарушениях прав, в том числе русскоязычных, в некоторых странах

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Министерство иностранных дел России готовит доклад по нарушениям прав человека, отразит в нем нарушения прав русскоязычного населения, заявил уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев.
"По линии министерства иностранных дел РФ сейчас готовится доклад по ситуации в области прав человека в отдельных странах, где тема нарушений прав русского и русскоязычного населения, нарушений прав наших соотечественников также найдет свое отражение", - сказал он в ходе пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня".
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По словам Лукьянцева, после начала операции на Украине в Москве наблюдают "прорвавшуюся масштабную русофобию", ненависть проявляется не только в отношении России, но и в отношении того, что в той или иной мере связано с русским миром и русским языком.
"Те нарушения, те преследования, которым подвергаются наши граждане, наши соотечественники, русскоязычное население за рубежом - оно наблюдается по сути во всех сферах жизни - это и запрет допуска к информации, запрет русскоязычных СМИ. Происходят определенные ограничения и в праве пользования банковской сферы - перекидывается и на частную, и на общественную жизнь. Зачастую объектом нападений и преследований становятся дети. Это недопустимо", - отметил он.
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