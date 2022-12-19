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ВСУ за сутки потеряли в ДНР более 20 человек и танк - РИА Новости, 19.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221219/poteri-1839669051.html
ВСУ за сутки потеряли в ДНР более 20 человек и танк
ВСУ за сутки потеряли в ДНР более 20 человек и танк - РИА Новости, 19.12.2022
ВСУ за сутки потеряли в ДНР более 20 человек и танк
Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 20 человек, танк, две самоходные гаубицы и технику, сообщила Народная милиция ДНР. РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T11:02
2022-12-19T11:02
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
т-80бв
народная милиция днр
вооруженные силы украины
россия
украина
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ДОНЕЦК, 19 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 20 человек, танк, две самоходные гаубицы и технику, сообщила Народная милиция ДНР. "Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: один танк ("Т-80БВ"), две самоходные гаубицы ("AHS Krab" и "2С3 Акация"), пять единиц бронированной и автомобильной техники. Потери в живой силе противника составили более 20 человек", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. В воскресенье Народная милиция ДНР сообщала, что за сутки украинские войска потеряли более 15 человек, два танка, 10 единиц бронированной и автомобильной техники.
https://ria.ru/20221218/himars-1839473739.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, т-80бв, народная милиция днр, вооруженные силы украины, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Т-80БВ, Народная милиция ДНР, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина
11:02 19.12.2022
 
ВСУ за сутки потеряли в ДНР более 20 человек и танк

Народная милиция ДНР: украинские войска за сутки потеряли более 20 человек и танк

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкВоеннослужащие ДНР
Военнослужащие ДНР - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Военнослужащие ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 20 человек, танк, две самоходные гаубицы и технику, сообщила Народная милиция ДНР.
"Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: один танк ("Т-80БВ"), две самоходные гаубицы ("AHS Krab" и "2С3 Акация"), пять единиц бронированной и автомобильной техники. Потери в живой силе противника составили более 20 человек", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
В воскресенье Народная милиция ДНР сообщала, что за сутки украинские войска потеряли более 15 человек, два танка, 10 единиц бронированной и автомобильной техники.
Представители СЦКК о системе залпового огня HIMARS - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаТ-80БВНародная милиция ДНРВооруженные силы УкраиныРоссияУкраина
 
 
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