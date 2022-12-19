https://ria.ru/20221219/postradavshiy-1839693355.html
Самолет с пострадавшим главой Русского дома вылетел в Россию
Самолет с пострадавшим главой Русского дома вылетел в Россию - РИА Новости, 19.12.2022
Самолет с пострадавшим главой Русского дома вылетел в Россию
Самолет, который эвакуирует пострадавшего при покушении главу Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого, вылетел из Банги в РФ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T12:12
2022-12-19T12:12
2022-12-19T12:13
в мире
банги
россия
покушение на главу русского дома в цар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/10/1839216214_0:64:958:603_1920x0_80_0_0_3355d3fc03066fb1ef13083d9a095786.jpg
БАНГИ, 19 дек - РИА Новости. Самолет, который эвакуирует пострадавшего при покушении главу Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого, вылетел из Банги в РФ, передает корреспондент РИА Новости.По данным посольства, состояние здоровья Сытого тяжелое, медики борются за его жизнь.Сытый был госпитализирован в Банги после покушения в пятницу утром: взорвалась отправленная ему посылка. Глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуэ сообщил РИА Новости, что Сытый ранее уже обращался в местную полицию из-за угроз.
банги
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/10/1839216214_238:0:1035:598_1920x0_80_0_0_b599ac699fb2eb80ca07f274aefb1ada.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, банги, россия, покушение на главу русского дома в цар
В мире, Банги, Россия, Покушение на главу Русского дома в ЦАР
12:12 19.12.2022 (обновлено: 12:13 19.12.2022)
Самолет с пострадавшим главой Русского дома вылетел в Россию
Самолет, эвакуирующий пострадавшего главу Русского дома Сытого, вылетел из Банги в Россию
БАНГИ, 19 дек - РИА Новости. Самолет, который эвакуирует пострадавшего при покушении главу Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого, вылетел из Банги в РФ, передает корреспондент РИА Новости.
По данным посольства, состояние здоровья Сытого тяжелое, медики борются за его жизнь.
Сытый был госпитализирован в Банги после покушения в пятницу утром: взорвалась отправленная ему посылка. Глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуэ сообщил РИА Новости, что Сытый ранее уже обращался в местную полицию из-за угроз.