Рейтинг@Mail.ru
Самолет с пострадавшим главой Русского дома вылетел в Россию - РИА Новости, 19.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221219/postradavshiy-1839693355.html
Самолет с пострадавшим главой Русского дома вылетел в Россию
Самолет с пострадавшим главой Русского дома вылетел в Россию - РИА Новости, 19.12.2022
Самолет с пострадавшим главой Русского дома вылетел в Россию
Самолет, который эвакуирует пострадавшего при покушении главу Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого, вылетел из Банги в РФ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T12:12
2022-12-19T12:13
в мире
банги
россия
покушение на главу русского дома в цар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/10/1839216214_0:64:958:603_1920x0_80_0_0_3355d3fc03066fb1ef13083d9a095786.jpg
БАНГИ, 19 дек - РИА Новости. Самолет, который эвакуирует пострадавшего при покушении главу Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого, вылетел из Банги в РФ, передает корреспондент РИА Новости.По данным посольства, состояние здоровья Сытого тяжелое, медики борются за его жизнь.Сытый был госпитализирован в Банги после покушения в пятницу утром: взорвалась отправленная ему посылка. Глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуэ сообщил РИА Новости, что Сытый ранее уже обращался в местную полицию из-за угроз.
банги
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/10/1839216214_238:0:1035:598_1920x0_80_0_0_b599ac699fb2eb80ca07f274aefb1ada.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, банги, россия, покушение на главу русского дома в цар
В мире, Банги, Россия, Покушение на главу Русского дома в ЦАР
12:12 19.12.2022 (обновлено: 12:13 19.12.2022)
 
Самолет с пострадавшим главой Русского дома вылетел в Россию

Самолет, эвакуирующий пострадавшего главу Русского дома Сытого, вылетел из Банги в Россию

© РИА НовостиГлавный госпиталь Банги, куда был доставлен раненный при покушении генеральный директор Русского дома в ЦАР
Главный госпиталь Банги, куда был доставлен раненный при покушении генеральный директор Русского дома в ЦАР
© РИА Новости
Главный госпиталь Банги, куда был доставлен раненный при покушении генеральный директор Русского дома в ЦАР. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАНГИ, 19 дек - РИА Новости. Самолет, который эвакуирует пострадавшего при покушении главу Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого, вылетел из Банги в РФ, передает корреспондент РИА Новости.
По данным посольства, состояние здоровья Сытого тяжелое, медики борются за его жизнь.
Сытый был госпитализирован в Банги после покушения в пятницу утром: взорвалась отправленная ему посылка. Глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуэ сообщил РИА Новости, что Сытый ранее уже обращался в местную полицию из-за угроз.
 
В миреБангиРоссияПокушение на главу Русского дома в ЦАР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала