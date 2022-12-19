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Самолет с пострадавшим главой Русского дома вылетел в Россию

Самолет с пострадавшим главой Русского дома вылетел в Россию - РИА Новости, 19.12.2022

Самолет с пострадавшим главой Русского дома вылетел в Россию

Самолет, который эвакуирует пострадавшего при покушении главу Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого, вылетел из Банги в РФ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T12:12

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2022-12-19T12:13

в мире

банги

россия

покушение на главу русского дома в цар

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БАНГИ, 19 дек - РИА Новости. Самолет, который эвакуирует пострадавшего при покушении главу Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого, вылетел из Банги в РФ, передает корреспондент РИА Новости.По данным посольства, состояние здоровья Сытого тяжелое, медики борются за его жизнь.Сытый был госпитализирован в Банги после покушения в пятницу утром: взорвалась отправленная ему посылка. Глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуэ сообщил РИА Новости, что Сытый ранее уже обращался в местную полицию из-за угроз.

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в мире, банги, россия, покушение на главу русского дома в цар