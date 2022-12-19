https://ria.ru/20221219/posobie-1839727002.html

Безработным предпенсионного возраста уравняют пособия

Безработным предпенсионного возраста уравняют пособия - РИА Новости, 19.12.2022

Безработным предпенсионного возраста уравняют пособия

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, предполагающий выплату одинаковой суммы пособия гражданам предпенсионного возраста, независимо от... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T14:16

2022-12-19T14:16

2022-12-19T14:16

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, предполагающий выплату одинаковой суммы пособия гражданам предпенсионного возраста, независимо от даты признания их безработными. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. "Размер пособия по безработице, начисленного достигшим предпенсионного возраста гражданам, признанным безработными в 2018 году, не превышал 8 тысяч рублей, в то время как гражданам того же возраста, признанным безработными в 2019 году, размер выплачиваемого пособия по безработице мог составлять до 11 280 рублей. Предлагаемые законопроектом изменения позволят исключить дифференцированный подход при определении размера пособия по безработице, выплачиваемого лицам, независимо от даты признания таких граждан безработными", - говорилось в пояснительной записке. В записке уточнялось, что перерасчет пособий по безработице будет осуществляться на основании заявлений граждан, признанных безработными на 31 декабря 2018 года.

https://ria.ru/20221219/posobie-1839666090.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, владимир путин, россия