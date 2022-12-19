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Безработным предпенсионного возраста уравняют пособия - РИА Новости, 19.12.2022
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Безработным предпенсионного возраста уравняют пособия
Безработным предпенсионного возраста уравняют пособия - РИА Новости, 19.12.2022
Безработным предпенсионного возраста уравняют пособия
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, предполагающий выплату одинаковой суммы пособия гражданам предпенсионного возраста, независимо от... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T14:16
2022-12-19T14:16
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, предполагающий выплату одинаковой суммы пособия гражданам предпенсионного возраста, независимо от даты признания их безработными. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. "Размер пособия по безработице, начисленного достигшим предпенсионного возраста гражданам, признанным безработными в 2018 году, не превышал 8 тысяч рублей, в то время как гражданам того же возраста, признанным безработными в 2019 году, размер выплачиваемого пособия по безработице мог составлять до 11 280 рублей. Предлагаемые законопроектом изменения позволят исключить дифференцированный подход при определении размера пособия по безработице, выплачиваемого лицам, независимо от даты признания таких граждан безработными", - говорилось в пояснительной записке. В записке уточнялось, что перерасчет пособий по безработице будет осуществляться на основании заявлений граждан, признанных безработными на 31 декабря 2018 года.
https://ria.ru/20221219/posobie-1839666090.html
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общество, владимир путин, россия
Общество, Владимир Путин, Россия
14:16 19.12.2022
 
Безработным предпенсионного возраста уравняют пособия

Путин подписал закон об уравнивании пособия безработным предпенсионного возраста

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкЖенщина производит снятие денег в банкомате
Женщина производит снятие денег в банкомате - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, предполагающий выплату одинаковой суммы пособия гражданам предпенсионного возраста, независимо от даты признания их безработными.
Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
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"Размер пособия по безработице, начисленного достигшим предпенсионного возраста гражданам, признанным безработными в 2018 году, не превышал 8 тысяч рублей, в то время как гражданам того же возраста, признанным безработными в 2019 году, размер выплачиваемого пособия по безработице мог составлять до 11 280 рублей. Предлагаемые законопроектом изменения позволят исключить дифференцированный подход при определении размера пособия по безработице, выплачиваемого лицам, независимо от даты признания таких граждан безработными", - говорилось в пояснительной записке.
В записке уточнялось, что перерасчет пособий по безработице будет осуществляться на основании заявлений граждан, признанных безработными на 31 декабря 2018 года.
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