https://ria.ru/20221219/posobie-1839727002.html
Безработным предпенсионного возраста уравняют пособия
Безработным предпенсионного возраста уравняют пособия - РИА Новости, 19.12.2022
Безработным предпенсионного возраста уравняют пособия
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, предполагающий выплату одинаковой суммы пособия гражданам предпенсионного возраста, независимо от... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T14:16
2022-12-19T14:16
2022-12-19T14:16
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, предполагающий выплату одинаковой суммы пособия гражданам предпенсионного возраста, независимо от даты признания их безработными. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. "Размер пособия по безработице, начисленного достигшим предпенсионного возраста гражданам, признанным безработными в 2018 году, не превышал 8 тысяч рублей, в то время как гражданам того же возраста, признанным безработными в 2019 году, размер выплачиваемого пособия по безработице мог составлять до 11 280 рублей. Предлагаемые законопроектом изменения позволят исключить дифференцированный подход при определении размера пособия по безработице, выплачиваемого лицам, независимо от даты признания таких граждан безработными", - говорилось в пояснительной записке. В записке уточнялось, что перерасчет пособий по безработице будет осуществляться на основании заявлений граждан, признанных безработными на 31 декабря 2018 года.
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РИА Новости
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общество, владимир путин, россия
Общество, Владимир Путин, Россия
Безработным предпенсионного возраста уравняют пособия
Путин подписал закон об уравнивании пособия безработным предпенсионного возраста
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон
, предполагающий выплату одинаковой суммы пособия гражданам предпенсионного возраста, независимо от даты признания их безработными.
Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
"Размер пособия по безработице, начисленного достигшим предпенсионного возраста гражданам, признанным безработными в 2018 году, не превышал 8 тысяч рублей, в то время как гражданам того же возраста, признанным безработными в 2019 году, размер выплачиваемого пособия по безработице мог составлять до 11 280 рублей. Предлагаемые законопроектом изменения позволят исключить дифференцированный подход при определении размера пособия по безработице, выплачиваемого лицам, независимо от даты признания таких граждан безработными", - говорилось в пояснительной записке.
В записке уточнялось, что перерасчет пособий по безработице будет осуществляться на основании заявлений граждан, признанных безработными на 31 декабря 2018 года.