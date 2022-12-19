https://ria.ru/20221219/posobie-1839666090.html
Голикова сообщила, когда семьи с низкими доходами смогут подать на пособие
Голикова сообщила, когда семьи с низкими доходами смогут подать на пособие - РИА Новости, 19.12.2022
Голикова сообщила, когда семьи с низкими доходами смогут подать на пособие
Заявления на бумаге на единое пособие семьям с низкими доходами можно будет подать с 9 января, а электронные заявления на портале госуслуг можно заполнять уже с РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T10:55
2022-12-19T10:55
2022-12-19T10:55
общество
татьяна голикова
россия
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Заявления на бумаге на единое пособие семьям с низкими доходами можно будет подать с 9 января, а электронные заявления на портале госуслуг можно заполнять уже с 28 декабря, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она отметила, что единое пособие будет предоставляться по одним правилам во всех регионах страны семьям со среднедушевым доходом ниже 1 регионального прожиточного минимума, с применением комплексной оценки рождаемости. Размер пособия на детей составит 50%, 75% или 100% детского прожиточного минимума в региона, в зависимости от финансового положения семьи. В среднем по стране в 2023 году это 7, 10,5 или 14 тысяч рублей. "Для получения единого пособия достаточно будет подать одно заявление в электронном виде. Заявление в электронном виде на портале "Государственные услуги" можно будет заполнять, начиная с 28 декабря текущего года... В бумажном виде заявление можно будет подать в клиентские службы Социального фонда или МФЦ, начиная с 9 января 2023 года. Первые выплаты семьям с детьми начнут поступать уже во второй половине января", - рассказала Голикова на совещании с вице-премьерами в понедельник. Она также рассказала, что введение единого пособия позволит увеличить размер выплат для беременных. В среднем по стране максимальный размер выплаты составит порядка 16 тысяч рублей. Также дополнительно устанавливается возможность получать выплату в размере 1 прожиточного минимума на ребенка из материнского капитала на каждого ребенка вне зависимости от очередности рождения ребенка, без комплексной оценки нуждаемости семьям с доходами ниже двух прожиточных минимумов на человека. В среднем размер ежемесячных выплат в этом случае суммарно составит 28 тысяч рублей.
https://ria.ru/20221215/putin-1838927135.html
https://ria.ru/20221121/posobie-1833124738.html
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общество, татьяна голикова, россия
Общество, Татьяна Голикова, Россия
Голикова сообщила, когда семьи с низкими доходами смогут подать на пособие
Голикова: заявления на бумаге на единое пособие семьям можно будет подать с 9 января
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Заявления на бумаге на единое пособие семьям с низкими доходами можно будет подать с 9 января, а электронные заявления на портале госуслуг можно заполнять уже с 28 декабря, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Она отметила, что единое пособие будет предоставляться по одним правилам во всех регионах страны семьям со среднедушевым доходом ниже 1 регионального прожиточного минимума, с применением комплексной оценки рождаемости. Размер пособия на детей составит 50%, 75% или 100% детского прожиточного минимума в региона, в зависимости от финансового положения семьи. В среднем по стране в 2023 году это 7, 10,5 или 14 тысяч рублей.
"Для получения единого пособия достаточно будет подать одно заявление в электронном виде. Заявление в электронном виде на портале "Государственные услуги" можно будет заполнять, начиная с 28 декабря текущего года... В бумажном виде заявление можно будет подать в клиентские службы Социального фонда или МФЦ, начиная с 9 января 2023 года. Первые выплаты семьям с детьми начнут поступать уже во второй половине января", - рассказала Голикова на совещании с вице-премьерами в понедельник.
Она также рассказала, что введение единого пособия позволит увеличить размер выплат для беременных. В среднем по стране максимальный размер выплаты составит порядка 16 тысяч рублей. Также дополнительно устанавливается возможность получать выплату в размере 1 прожиточного минимума на ребенка из материнского капитала на каждого ребенка вне зависимости от очередности рождения ребенка, без комплексной оценки нуждаемости семьям с доходами ниже двух прожиточных минимумов на человека. В среднем размер ежемесячных выплат в этом случае суммарно составит 28 тысяч рублей.