https://ria.ru/20221219/pomosch-1839649598.html
Активисты "Народного фронта" доставили помощь для военных на передовой
Активисты "Народного фронта" доставили помощь для военных на передовой - РИА Новости, 19.12.2022
Активисты "Народного фронта" доставили помощь для военных на передовой
Активисты Всероссийского общественного движения "Общероссийский народный фронт" доставили на передовые позиции Вооруженных сил России на запорожском направлении РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T09:55
2022-12-19T09:55
2022-12-19T09:55
специальная военная операция на украине
в мире
луганск
донецк
запорожье
ульяновский автомобильный завод (уаз)
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МЕЛИТОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости. Активисты Всероссийского общественного движения "Общероссийский народный фронт" доставили на передовые позиции Вооруженных сил России на запорожском направлении внедорожники, средства воздушной разведки, "противодронные ружья", прицелы, медицинские наборы и другую гуманитарную помощь, передает корреспондент РИА Новости. "За этот месяц, который был, мы объявили сбор, откликнулось полтора миллиона человек, в течение месяца собрали 4,5 млрд рублей. На что купили 55 машин, все необходимое… Сейчас развозим по нашим частям в Луганске, Донецке, Запорожье… На запорожском направлении мы доставили пять машин. Там "Нивы", "УАЗы". Естественно они набиты гуманитарным грузом. Бронежилеты, каски, квадрокоптеры и многое другое", - сказал журналистам представитель "Народного фронта".
https://ria.ru/20221215/tsyganova-1838859173.html
луганск
донецк
запорожье
РИА Новости
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"Народный фронт" доставил гуманитарную помощь на передовую
Активисты движения "Народный фронт" доставили на позиции военных на Запорожском направлении гуманитарную помощь, а также внедорожники, средства воздушной разведки и радиоэлектронной борьбы.
2022-12-19T09:55
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PT2M58S
РИА Новости
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в мире, луганск, донецк, запорожье, ульяновский автомобильный завод (уаз)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганск, Донецк, Запорожье, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)
Активисты "Народного фронта" доставили помощь для военных на передовой
Активисты "Народного фронта" доставили внедорожники и экипировку военным на передовой