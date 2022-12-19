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Активисты "Народного фронта" доставили помощь для военных на передовой - РИА Новости, 19.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221219/pomosch-1839649598.html
Активисты "Народного фронта" доставили помощь для военных на передовой
Активисты "Народного фронта" доставили помощь для военных на передовой - РИА Новости, 19.12.2022
Активисты "Народного фронта" доставили помощь для военных на передовой
Активисты Всероссийского общественного движения "Общероссийский народный фронт" доставили на передовые позиции Вооруженных сил России на запорожском направлении РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T09:55
2022-12-19T09:55
специальная военная операция на украине
в мире
луганск
донецк
запорожье
ульяновский автомобильный завод (уаз)
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МЕЛИТОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости. Активисты Всероссийского общественного движения "Общероссийский народный фронт" доставили на передовые позиции Вооруженных сил России на запорожском направлении внедорожники, средства воздушной разведки, "противодронные ружья", прицелы, медицинские наборы и другую гуманитарную помощь, передает корреспондент РИА Новости. "За этот месяц, который был, мы объявили сбор, откликнулось полтора миллиона человек, в течение месяца собрали 4,5 млрд рублей. На что купили 55 машин, все необходимое… Сейчас развозим по нашим частям в Луганске, Донецке, Запорожье… На запорожском направлении мы доставили пять машин. Там "Нивы", "УАЗы". Естественно они набиты гуманитарным грузом. Бронежилеты, каски, квадрокоптеры и многое другое", - сказал журналистам представитель "Народного фронта".
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луганск
донецк
запорожье
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Дарья Буймова
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РИА Новости
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4.7
96
internet-group@rian.ru
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60
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60
"Народный фронт" доставил гуманитарную помощь на передовую
Активисты движения "Народный фронт" доставили на позиции военных на Запорожском направлении гуманитарную помощь, а также внедорожники, средства воздушной разведки и радиоэлектронной борьбы.
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в мире, луганск, донецк, запорожье, ульяновский автомобильный завод (уаз)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганск, Донецк, Запорожье, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)
09:55 19.12.2022
 
Активисты "Народного фронта" доставили помощь для военных на передовой

Активисты "Народного фронта" доставили внедорожники и экипировку военным на передовой

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МЕЛИТОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости. Активисты Всероссийского общественного движения "Общероссийский народный фронт" доставили на передовые позиции Вооруженных сил России на запорожском направлении внедорожники, средства воздушной разведки, "противодронные ружья", прицелы, медицинские наборы и другую гуманитарную помощь, передает корреспондент РИА Новости.
"За этот месяц, который был, мы объявили сбор, откликнулось полтора миллиона человек, в течение месяца собрали 4,5 млрд рублей. На что купили 55 машин, все необходимое… Сейчас развозим по нашим частям в Луганске, Донецке, Запорожье… На запорожском направлении мы доставили пять машин. Там "Нивы", "УАЗы". Естественно они набиты гуманитарным грузом. Бронежилеты, каски, квадрокоптеры и многое другое", - сказал журналистам представитель "Народного фронта".
Вика Цыганова - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганскДонецкЗапорожьеУльяновский автомобильный завод (УАЗ)
 
 
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