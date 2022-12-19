https://ria.ru/20221219/polsha-1839700059.html

Шеф польской полиции прокомментировал ситуацию с подаренным гранатометом

Шеф польской полиции прокомментировал ситуацию с подаренным гранатометом - РИА Новости, 19.12.2022

Шеф польской полиции прокомментировал ситуацию с подаренным гранатометом

Главный комендант полиции Польши Ярослав Шимчик утверждает, что не знал, что ему подарили боевой гранатомет вместо использованного тубуса. РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T12:34

2022-12-19T12:34

2022-12-19T12:34

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ВАРШАВА, 19 дек – РИА Новости. Главный комендант полиции Польши Ярослав Шимчик утверждает, что не знал, что ему подарили боевой гранатомет вместо использованного тубуса. Ранее польская полиция сообщила, что в кабинете главного коменданта полиции Польши взорвался подарок, полученный им во время визита на Украину 11–12 декабря. В результате взрыва пострадали два человека. Польская сторона обратилась к украинской стороне с просьбой дать соответствующие разъяснения. В интервью изданию Rzeczpospolita Шимчика рассказал, что после встречи с главой украинской полиции неделю назад в Киеве они обменялись подарками. Польский генерал вручил украинскому коллеге среди прочего канцелярские принадлежности и бутылку польского алкоголя. "Господин генерал вручил мне тубус от гранатомета, который, по его словам, использован, пуст, безопасен, переделан в динамик, которым можно пользоваться по Bluetooth. Он показал мне, как работает этот динамик", - рассказал польский генерал. Вторая встреча, по словам Шимчика, проходила в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, где заместитель руководителя ведомства Дмитрий Бондарь продемонстрировал польской делегации "различные элементы использованного оружия из их повседневной службы". "Это обезвреженные ракеты, гранатометы, элементы танков и самолетов. В конце разговора генерал Бондарь сказал, что у него есть для нас такой сувенир. Это была похожая туба от использованного гранатомета", - рассказал шеф польской полиции. По словам Шимчика, подобные подарки на Украине вручают довольно часто. "Я знаю, что такие подарки украинцы вручают другим представителям служб, в том числе из Европы. Аналогичный, использованный элемент получил мой заместитель, будучи недавно на Украине, я в июне тоже получил на память элемент выхолощенного оружия", - сказал он. По его словам, на границе он не сообщил о подарке, а его машину не проверяли. "Они не заглядывали, потому что я проезжал границу по дипломатическому паспорту. А я не сообщал о подарке, потому что в нашем сознании это было не вооружение, а две использованные пустые тубы от гранатометов", - сказал он. Шимчик утверждает, что гранатомет в его кабинете выстрелил произвольно. "О том, что я ни во что не целился, свидетельствует разрушения. Туба гранатомета в момент взрыва стояла вертикально на полу. Опытный баллистик наверняка даст анализ, где дыра в полу и где дыра в потолке. Это доказывает, что я из него не стрелял. Потому что из такого гранатомета стреляют, положив его на плечо в горизонтальном положении", - сказал он. Генерал утверждает, что не знаком с оружием, которое ему подарили. "Впервые в жизни у меня в руках был гранатомет такого типа. Я не увлечен оружием, особенно строго военным, и единственное оружие, которое у меня есть, - это мое служебное оружие", - заявил он. При этом украинской стороне сразу же было направлено письмо с просьбой дать пояснения. "Мы незамедлительно написали украинской стороне, сообщив о случившемся. До сих пор мы не получили ответа", - сказал Шимчик. По его данным, расследованием происшествия занимаются спецслужбы с обеих сторон. "Я знаю, что этим занимается ABW (Агентство внутренней безопасности Польши), а украинская сторона назначила СБУ", - сказал генерал.

https://ria.ru/20221217/podarok-1839334485.html

https://ria.ru/20221218/general-1839480669.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, польша, киев, служба безопасности украины