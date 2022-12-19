https://ria.ru/20221219/polsha-1839700059.html
Шеф польской полиции прокомментировал ситуацию с подаренным гранатометом
Шеф польской полиции прокомментировал ситуацию с подаренным гранатометом - РИА Новости, 19.12.2022
Шеф польской полиции прокомментировал ситуацию с подаренным гранатометом
Главный комендант полиции Польши Ярослав Шимчик утверждает, что не знал, что ему подарили боевой гранатомет вместо использованного тубуса. РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T12:34
2022-12-19T12:34
2022-12-19T12:34
в мире
украина
польша
киев
служба безопасности украины
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ВАРШАВА, 19 дек – РИА Новости. Главный комендант полиции Польши Ярослав Шимчик утверждает, что не знал, что ему подарили боевой гранатомет вместо использованного тубуса. Ранее польская полиция сообщила, что в кабинете главного коменданта полиции Польши взорвался подарок, полученный им во время визита на Украину 11–12 декабря. В результате взрыва пострадали два человека. Польская сторона обратилась к украинской стороне с просьбой дать соответствующие разъяснения. В интервью изданию Rzeczpospolita Шимчика рассказал, что после встречи с главой украинской полиции неделю назад в Киеве они обменялись подарками. Польский генерал вручил украинскому коллеге среди прочего канцелярские принадлежности и бутылку польского алкоголя. "Господин генерал вручил мне тубус от гранатомета, который, по его словам, использован, пуст, безопасен, переделан в динамик, которым можно пользоваться по Bluetooth. Он показал мне, как работает этот динамик", - рассказал польский генерал. Вторая встреча, по словам Шимчика, проходила в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, где заместитель руководителя ведомства Дмитрий Бондарь продемонстрировал польской делегации "различные элементы использованного оружия из их повседневной службы". "Это обезвреженные ракеты, гранатометы, элементы танков и самолетов. В конце разговора генерал Бондарь сказал, что у него есть для нас такой сувенир. Это была похожая туба от использованного гранатомета", - рассказал шеф польской полиции. По словам Шимчика, подобные подарки на Украине вручают довольно часто. "Я знаю, что такие подарки украинцы вручают другим представителям служб, в том числе из Европы. Аналогичный, использованный элемент получил мой заместитель, будучи недавно на Украине, я в июне тоже получил на память элемент выхолощенного оружия", - сказал он. По его словам, на границе он не сообщил о подарке, а его машину не проверяли. "Они не заглядывали, потому что я проезжал границу по дипломатическому паспорту. А я не сообщал о подарке, потому что в нашем сознании это было не вооружение, а две использованные пустые тубы от гранатометов", - сказал он. Шимчик утверждает, что гранатомет в его кабинете выстрелил произвольно. "О том, что я ни во что не целился, свидетельствует разрушения. Туба гранатомета в момент взрыва стояла вертикально на полу. Опытный баллистик наверняка даст анализ, где дыра в полу и где дыра в потолке. Это доказывает, что я из него не стрелял. Потому что из такого гранатомета стреляют, положив его на плечо в горизонтальном положении", - сказал он. Генерал утверждает, что не знаком с оружием, которое ему подарили. "Впервые в жизни у меня в руках был гранатомет такого типа. Я не увлечен оружием, особенно строго военным, и единственное оружие, которое у меня есть, - это мое служебное оружие", - заявил он. При этом украинской стороне сразу же было направлено письмо с просьбой дать пояснения. "Мы незамедлительно написали украинской стороне, сообщив о случившемся. До сих пор мы не получили ответа", - сказал Шимчик. По его данным, расследованием происшествия занимаются спецслужбы с обеих сторон. "Я знаю, что этим занимается ABW (Агентство внутренней безопасности Польши), а украинская сторона назначила СБУ", - сказал генерал.
https://ria.ru/20221217/podarok-1839334485.html
https://ria.ru/20221218/general-1839480669.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, украина, польша, киев, служба безопасности украины
В мире, Украина, Польша, Киев, Служба безопасности Украины
ВАРШАВА, 19 дек – РИА Новости.
Главный комендант полиции Польши Ярослав Шимчик утверждает
, что не знал, что ему подарили боевой гранатомет вместо использованного тубуса.
Ранее польская полиция сообщила, что в кабинете главного коменданта полиции Польши взорвался подарок, полученный им во время визита на Украину
11–12 декабря. В результате взрыва пострадали два человека.
Польская сторона обратилась к украинской стороне с просьбой дать соответствующие разъяснения.
В интервью изданию Rzeczpospolita Шимчика рассказал, что после встречи с главой украинской полиции неделю назад в Киеве
они обменялись подарками. Польский генерал вручил украинскому коллеге среди прочего канцелярские принадлежности и бутылку польского алкоголя. "Господин генерал вручил мне тубус от гранатомета, который, по его словам, использован, пуст, безопасен, переделан в динамик, которым можно пользоваться по Bluetooth. Он показал мне, как работает этот динамик", - рассказал польский генерал.
Вторая встреча, по словам Шимчика, проходила в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, где заместитель руководителя ведомства Дмитрий Бондарь продемонстрировал польской делегации "различные элементы использованного оружия из их повседневной службы". "Это обезвреженные ракеты, гранатометы, элементы танков и самолетов. В конце разговора генерал Бондарь сказал, что у него есть для нас такой сувенир. Это была похожая туба от использованного гранатомета", - рассказал шеф польской полиции.
"Мы спросили, уверены ли вы, что это безопасное снаряжение, потому что мы будем возвращаться через границу, можем ли мы его перевозить. Нас заверили, что да, потому что это устройство без взрывчатых веществ, что это металлолом", - добавил он.
По словам Шимчика, подобные подарки на Украине вручают довольно часто. "Я знаю, что такие подарки украинцы вручают другим представителям служб, в том числе из Европы
. Аналогичный, использованный элемент получил мой заместитель, будучи недавно на Украине, я в июне тоже получил на память элемент выхолощенного оружия", - сказал он.
По его словам, на границе он не сообщил о подарке, а его машину не проверяли. "Они не заглядывали, потому что я проезжал границу по дипломатическому паспорту. А я не сообщал о подарке, потому что в нашем сознании это было не вооружение, а две использованные пустые тубы от гранатометов", - сказал он.
Шимчик утверждает, что гранатомет в его кабинете выстрелил произвольно. "О том, что я ни во что не целился, свидетельствует разрушения. Туба гранатомета в момент взрыва стояла вертикально на полу. Опытный баллистик наверняка даст анализ, где дыра в полу и где дыра в потолке. Это доказывает, что я из него не стрелял. Потому что из такого гранатомета стреляют, положив его на плечо в горизонтальном положении", - сказал он.
Генерал утверждает, что не знаком с оружием, которое ему подарили. "Впервые в жизни у меня в руках был гранатомет такого типа. Я не увлечен оружием, особенно строго военным, и единственное оружие, которое у меня есть, - это мое служебное оружие", - заявил он.
При этом украинской стороне сразу же было направлено письмо с просьбой дать пояснения. "Мы незамедлительно написали украинской стороне, сообщив о случившемся. До сих пор мы не получили ответа", - сказал Шимчик.
По его данным, расследованием происшествия занимаются спецслужбы с обеих сторон. "Я знаю, что этим занимается ABW (Агентство внутренней безопасности Польши), а украинская сторона назначила СБУ
", - сказал генерал.