Рейтинг@Mail.ru
В Кузбассе два жителя Новосибирской области попали под поезд - РИА Новости, 19.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221219/poezd-1839661791.html
В Кузбассе два жителя Новосибирской области попали под поезд
В Кузбассе два жителя Новосибирской области попали под поезд - РИА Новости, 19.12.2022
В Кузбассе два жителя Новосибирской области попали под поезд
Мужчина из Новосибирска и женщина из Тогучина, торопившиеся на электричку в городе Белово Кемеровской области, попали под поезд и погибли, сообщает пресс-служба РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T10:35
2022-12-19T10:35
происшествия
тогучин
новосибирск
белово
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585364323_0:164:1570:1047_1920x0_80_0_0_1286338acec01d14361ceae74b354bae.jpg
КЕМЕРОВО, 19 дек - РИА Новости. Мужчина из Новосибирска и женщина из Тогучина, торопившиеся на электричку в городе Белово Кемеровской области, попали под поезд и погибли, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу. Сообщение о том, что на перегоне станций Тогучин - Курундус травмированы мужчина и женщина поступило в дежурную честь на станции Белово в выходные. "Прибывшие на место происшествия транспортные полицейские установили, что пострадавшими являются 30-летний житель города Новосибирска и 40-летняя жительница Тогучина, которые, стараясь успеть на электропоезд, перебегали железнодорожные пути перед приближающимся грузовым составом. Машинист локомотива, увидев находящихся на железнодорожных путях людей, подал предупреждающий звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако трагедии избежать не удалось. От полученных травм пострадавшие скончались на месте", - говорится в сообщении. Предварительно установлено, что погибшие находились в состоянии алкогольного опьянения.
https://ria.ru/20220619/podrostok-1796627154.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220523/poezd-1790103378.html
тогучин
новосибирск
белово
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585364323_91:0:1487:1047_1920x0_80_0_0_f8956b0fe69830d17b3669a7ce135d0b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, тогучин, новосибирск, белово
Происшествия, Тогучин, Новосибирск, Белово
10:35 19.12.2022
 
В Кузбассе два жителя Новосибирской области попали под поезд

Два жителя Новосибирской области попали под поезд в Кузбассе, торопясь на электричку

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкЭлектропоезда на остановочной платформе
Электропоезда на остановочной платформе - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Электропоезда на остановочной платформе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 19 дек - РИА Новости. Мужчина из Новосибирска и женщина из Тогучина, торопившиеся на электричку в городе Белово Кемеровской области, попали под поезд и погибли, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу.
Сообщение о том, что на перегоне станций Тогучин - Курундус травмированы мужчина и женщина поступило в дежурную честь на станции Белово в выходные.
Поезд на открытой после реконструкции станции Кокошкино Киевского направления МЖД - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
19 июня, 23:36
Подросток попал в больницу после поездки на крыше поезда в Москве
"Прибывшие на место происшествия транспортные полицейские установили, что пострадавшими являются 30-летний житель города Новосибирска и 40-летняя жительница Тогучина, которые, стараясь успеть на электропоезд, перебегали железнодорожные пути перед приближающимся грузовым составом. Машинист локомотива, увидев находящихся на железнодорожных путях людей, подал предупреждающий звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако трагедии избежать не удалось. От полученных травм пострадавшие скончались на месте", - говорится в сообщении.
Предварительно установлено, что погибшие находились в состоянии алкогольного опьянения.
Железнодорожный вокзал - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
23 мая, 10:54В России
Житель Краснодара попал под поезд Москва – Евпатория
 
ПроисшествияТогучинНовосибирскБелово
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала