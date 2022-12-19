https://ria.ru/20221219/poezd-1839661791.html
В Кузбассе два жителя Новосибирской области попали под поезд
В Кузбассе два жителя Новосибирской области попали под поезд - РИА Новости, 19.12.2022
В Кузбассе два жителя Новосибирской области попали под поезд
Мужчина из Новосибирска и женщина из Тогучина, торопившиеся на электричку в городе Белово Кемеровской области, попали под поезд и погибли, сообщает пресс-служба РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T10:35
2022-12-19T10:35
2022-12-19T10:35
происшествия
тогучин
новосибирск
белово
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585364323_0:164:1570:1047_1920x0_80_0_0_1286338acec01d14361ceae74b354bae.jpg
КЕМЕРОВО, 19 дек - РИА Новости. Мужчина из Новосибирска и женщина из Тогучина, торопившиеся на электричку в городе Белово Кемеровской области, попали под поезд и погибли, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу. Сообщение о том, что на перегоне станций Тогучин - Курундус травмированы мужчина и женщина поступило в дежурную честь на станции Белово в выходные. "Прибывшие на место происшествия транспортные полицейские установили, что пострадавшими являются 30-летний житель города Новосибирска и 40-летняя жительница Тогучина, которые, стараясь успеть на электропоезд, перебегали железнодорожные пути перед приближающимся грузовым составом. Машинист локомотива, увидев находящихся на железнодорожных путях людей, подал предупреждающий звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако трагедии избежать не удалось. От полученных травм пострадавшие скончались на месте", - говорится в сообщении. Предварительно установлено, что погибшие находились в состоянии алкогольного опьянения.
https://ria.ru/20220619/podrostok-1796627154.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220523/poezd-1790103378.html
тогучин
новосибирск
белово
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585364323_91:0:1487:1047_1920x0_80_0_0_f8956b0fe69830d17b3669a7ce135d0b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тогучин, новосибирск, белово
Происшествия, Тогучин, Новосибирск, Белово
В Кузбассе два жителя Новосибирской области попали под поезд
Два жителя Новосибирской области попали под поезд в Кузбассе, торопясь на электричку