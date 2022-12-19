https://ria.ru/20221219/poezd-1839661791.html

В Кузбассе два жителя Новосибирской области попали под поезд

В Кузбассе два жителя Новосибирской области попали под поезд - РИА Новости, 19.12.2022

В Кузбассе два жителя Новосибирской области попали под поезд

Мужчина из Новосибирска и женщина из Тогучина, торопившиеся на электричку в городе Белово Кемеровской области, попали под поезд и погибли, сообщает пресс-служба РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T10:35

2022-12-19T10:35

2022-12-19T10:35

происшествия

тогучин

новосибирск

белово

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КЕМЕРОВО, 19 дек - РИА Новости. Мужчина из Новосибирска и женщина из Тогучина, торопившиеся на электричку в городе Белово Кемеровской области, попали под поезд и погибли, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу. Сообщение о том, что на перегоне станций Тогучин - Курундус травмированы мужчина и женщина поступило в дежурную честь на станции Белово в выходные. "Прибывшие на место происшествия транспортные полицейские установили, что пострадавшими являются 30-летний житель города Новосибирска и 40-летняя жительница Тогучина, которые, стараясь успеть на электропоезд, перебегали железнодорожные пути перед приближающимся грузовым составом. Машинист локомотива, увидев находящихся на железнодорожных путях людей, подал предупреждающий звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако трагедии избежать не удалось. От полученных травм пострадавшие скончались на месте", - говорится в сообщении. Предварительно установлено, что погибшие находились в состоянии алкогольного опьянения.

https://ria.ru/20220619/podrostok-1796627154.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220523/poezd-1790103378.html

тогучин

новосибирск

белово

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, тогучин, новосибирск, белово