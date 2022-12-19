https://ria.ru/20221219/peskov-1839872908.html
Песков заявил о наличии у России оснований не доверять подписям европейцев
Песков заявил о наличии у России оснований не доверять подписям европейцев - РИА Новости, 19.12.2022
Песков заявил о наличии у России оснований не доверять подписям европейцев
После заявлений бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель про Минские соглашения у России есть все основания не доверять словам и подписям европейских политиков,... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T23:32
2022-12-19T23:32
2022-12-19T23:33
в мире
ангела меркель
россия
украина
германия
нато
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. После заявлений бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель про Минские соглашения у России есть все основания не доверять словам и подписям европейских политиков, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Слова о Минских соглашениях Меркель (занимала пост с 2005-го по 2021 год) сказала в интервью ежедневнику Die Zeit. Она заявила, что "Минское соглашение 2014 года было попыткой дать Украине время". Меркель добавила, что считала ошибочным вступление Украины и Грузии в НАТО, которое обсуждалось в 2008 году.
https://ria.ru/20221213/avstriya-1838214817.html
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в мире, ангела меркель, россия, украина, германия, нато, дмитрий песков (спецпредставитель президента)
В мире, Ангела Меркель, Россия, Украина, Германия, НАТО, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента)
23:32 19.12.2022 (обновлено: 23:33 19.12.2022)
Песков заявил о наличии у России оснований не доверять подписям европейцев
Песков: Россия может не доверять подписям Европы после слов Меркель о Минских соглашениях