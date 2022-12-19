Рейтинг@Mail.ru
Песков заявил о наличии у России оснований не доверять подписям европейцев - РИА Новости, 19.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221219/peskov-1839872908.html
Песков заявил о наличии у России оснований не доверять подписям европейцев
Песков заявил о наличии у России оснований не доверять подписям европейцев - РИА Новости, 19.12.2022
Песков заявил о наличии у России оснований не доверять подписям европейцев
После заявлений бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель про Минские соглашения у России есть все основания не доверять словам и подписям европейских политиков,... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T23:32
2022-12-19T23:33
в мире
ангела меркель
россия
украина
германия
нато
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795784581_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_37bea9021db3aa4d5f30d0e25e8e01ca.jpg
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. После заявлений бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель про Минские соглашения у России есть все основания не доверять словам и подписям европейских политиков, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Слова о Минских соглашениях Меркель (занимала пост с 2005-го по 2021 год) сказала в интервью ежедневнику Die Zeit. Она заявила, что "Минское соглашение 2014 года было попыткой дать Украине время". Меркель добавила, что считала ошибочным вступление Украины и Грузии в НАТО, которое обсуждалось в 2008 году.
https://ria.ru/20221213/avstriya-1838214817.html
россия
украина
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795784581_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_90bf967122b8fb1ba94d94228ec89b20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ангела меркель, россия, украина, германия, нато, дмитрий песков (спецпредставитель президента)
В мире, Ангела Меркель, Россия, Украина, Германия, НАТО, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента)
23:32 19.12.2022 (обновлено: 23:33 19.12.2022)
 
Песков заявил о наличии у России оснований не доверять подписям европейцев

Песков: Россия может не доверять подписям Европы после слов Меркель о Минских соглашениях

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. После заявлений бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель про Минские соглашения у России есть все основания не доверять словам и подписям европейских политиков, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Налицо даже, наверное, не дефицит доверия, налицо - отсутствие взаимного доверия. И, конечно, у нас есть все причины их словам и подписям не доверять", - сказал Песков "Известиям".
Слова о Минских соглашениях Меркель (занимала пост с 2005-го по 2021 год) сказала в интервью ежедневнику Die Zeit. Она заявила, что "Минское соглашение 2014 года было попыткой дать Украине время". Меркель добавила, что считала ошибочным вступление Украины и Грузии в НАТО, которое обсуждалось в 2008 году.
Канцлер Германии Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
13 декабря, 02:40
Бывший вице-канцлер Австрии осудил слова Меркель о Минских соглашениях
 
В миреАнгела МеркельРоссияУкраинаГерманияНАТОДмитрий Песков (спецпредставитель президента)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала