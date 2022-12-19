https://ria.ru/20221219/peskov-1839734483.html

Песков призвал не реагировать на "утки" о газовых контрактах с Белоруссией

Песков призвал не реагировать на "утки" о газовых контрактах с Белоруссией - РИА Новости, 19.12.2022

Песков призвал не реагировать на "утки" о газовых контрактах с Белоруссией

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на переговорах затронут газовый вопрос, в том числе с учетом критики Лукашенко, заявившего о РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T14:40

2022-12-19T14:40

2022-12-19T15:22

экономика

белоруссия

александр лукашенко

владимир путин

россия

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МИНСК, 19 дек - РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на переговорах затронут газовый вопрос, в том числе с учетом критики Лукашенко, заявившего о запаздывании по газовому рынку, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Безусловно. Президент Лукашенко на прошлой неделе выступил с критикой, сказал, что мы запаздываем по созданию единого газового рынка. Здесь есть определенные нюансы. Но вопрос стоит на повестке дня", - сказал Песков журналистам."В целом Белоруссия пользуется абсолютно уникальными льготными условиями в плане газа", - добавил он."По газу действительно продолжаются контакты, но даже сейчас Белоруссия имеет абсолютно льготные условия", - отметил Песков.

https://ria.ru/20220511/gaz-1787928245.html

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белоруссия

россия

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Дарья Буймова

экономика, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин, россия