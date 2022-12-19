https://ria.ru/20221219/peskov-1839734483.html
Песков призвал не реагировать на "утки" о газовых контрактах с Белоруссией
Песков призвал не реагировать на "утки" о газовых контрактах с Белоруссией - РИА Новости, 19.12.2022
Песков призвал не реагировать на "утки" о газовых контрактах с Белоруссией
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на переговорах затронут газовый вопрос, в том числе с учетом критики Лукашенко, заявившего о РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T14:40
2022-12-19T14:40
2022-12-19T15:22
экономика
белоруссия
александр лукашенко
владимир путин
россия
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МИНСК, 19 дек - РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на переговорах затронут газовый вопрос, в том числе с учетом критики Лукашенко, заявившего о запаздывании по газовому рынку, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Безусловно. Президент Лукашенко на прошлой неделе выступил с критикой, сказал, что мы запаздываем по созданию единого газового рынка. Здесь есть определенные нюансы. Но вопрос стоит на повестке дня", - сказал Песков журналистам."В целом Белоруссия пользуется абсолютно уникальными льготными условиями в плане газа", - добавил он."По газу действительно продолжаются контакты, но даже сейчас Белоруссия имеет абсолютно льготные условия", - отметил Песков.
https://ria.ru/20220511/gaz-1787928245.html
https://ria.ru/20221219/peskov-1839734881.html
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экономика, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин, россия
Экономика, Белоруссия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Россия
14:40 19.12.2022 (обновлено: 15:22 19.12.2022)
Песков призвал не реагировать на "утки" о газовых контрактах с Белоруссией
Пресс-секретарь Песков назвал теории о торгах с Белоруссией по газу газетными "утками"
МИНСК, 19 дек - РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на переговорах затронут газовый вопрос, в том числе с учетом критики Лукашенко, заявившего о запаздывании по газовому рынку, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Безусловно. Президент Лукашенко на прошлой неделе выступил с критикой, сказал, что мы запаздываем по созданию единого газового рынка. Здесь есть определенные нюансы. Но вопрос стоит на повестке дня", - сказал Песков журналистам.
"В целом Белоруссия пользуется абсолютно уникальными льготными условиями в плане газа", - добавил он.
"Все эти теории заговоров, торгов, это все газетные утки, на них не нужно обращать внимание", - сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения о якобы увязке помощи в военной операции с газовым вопросом.
"По газу действительно продолжаются контакты, но даже сейчас Белоруссия имеет абсолютно льготные условия", - отметил Песков.