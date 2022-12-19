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Застрявших в Перу туристов эвакуировали по железной дороге
Застрявших в Перу туристов эвакуировали по железной дороге - РИА Новости, 19.12.2022
Застрявших в Перу туристов эвакуировали по железной дороге
Из Мачу-Пикчу эвакуировали всех застрявших туристов, сообщил МИД страны в своем Twitter. РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T15:39
2022-12-19T15:39
2022-12-19T15:51
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Из Мачу-Пикчу эвакуировали всех застрявших туристов, сообщил МИД страны в своем Twitter."Из города вывезли 208 иностранцев. Эвакуация завершена", — заявили в ведомстве.Уточняется, что для этого власти запустили железнодорожное сообщение, прерванное из-за протестов.Кроме того, в соседнем с Мачу-Пикчу городе Куско уже заработал аэропорт, а это значит, что пять тысяч путешественников, заблокированных там из-за ареста президента, тоже смогут покинуть место."Иностранным туристам, не вылетевшим в срок из-за массовых протестных акций, рекомендовано срочно связаться с представителями своей авиакомпании для координации возвращения по маршруту Куско-Лима", — добавили в МИД.
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перу, куско (город), новости - туризм
Туризм, Перу, Куско (город), Новости - Туризм
15:39 19.12.2022 (обновлено: 15:51 19.12.2022)
Застрявших в Перу туристов эвакуировали по железной дороге
МИД Перу: из Мачу-Пикчу эвакуировали всех застрявших из-за протестов туристов