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Российско-белорусские переговоры прошли результативно, отметил Путин
Российско-белорусские переговоры прошли результативно, отметил Путин - РИА Новости, 19.12.2022
Российско-белорусские переговоры прошли результативно, отметил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что белорусско-российские переговоры в расширенном составе, которые прошли в Минске, были результативными. РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T20:24
2022-12-19T20:24
2022-12-19T20:42
владимир путин
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минск
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александр лукашенко
цены на нефть
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МИНСК, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что белорусско-российские переговоры в расширенном составе, которые прошли в Минске, были результативными."Мне кажется, что сегодняшняя встреча была очень результативной", - приводит агентство Белта слова Путина, сказанные им на встрече в узком составе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко по завершении расширенных переговоров с участием членов правительств двух стран.Путин добавил, что люди будут оценивать выработанные в ходе переговоров решения по результатам совместной работы. "Но в целом, если посмотреть, что в прошлом году уже на 30% рост товарооборота, - это конкретные вещи. Это рабочие места, заработные платы для людей. И в этом году мы можем выйти на 40 миллиардов долларов - это большой, серьезный объем", - сказал президент РФ.Он заметил, что страны вовлечены в промышленную кооперацию в различных областях, сотрудничают в области сельского хозяйства, включая поставки сельхозпродуктов. "Это же все-таки ключевые вещи. Кооперация промышленная. Мне кажется, что это очень важно. Перевозки, транспорт…" - продолжил Путин.
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владимир путин, россия, минск, белоруссия, александр лукашенко, цены на нефть
Владимир Путин, Россия, Минск, Белоруссия, Александр Лукашенко, Цены на нефть
20:24 19.12.2022 (обновлено: 20:42 19.12.2022)
Российско-белорусские переговоры прошли результативно, отметил Путин
Президент Путин отметил, что российско-белорусские переговоры прошли результативно
МИНСК, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что белорусско-российские переговоры в расширенном составе, которые прошли в Минске, были результативными.
"Мне кажется, что сегодняшняя встреча была очень результативной", - приводит агентство Белта слова Путина, сказанные им на встрече в узком составе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко
по завершении расширенных переговоров с участием членов правительств двух стран.
Путин добавил, что люди будут оценивать выработанные в ходе переговоров решения по результатам совместной работы. "Но в целом, если посмотреть, что в прошлом году уже на 30% рост товарооборота, - это конкретные вещи. Это рабочие места, заработные платы для людей. И в этом году мы можем выйти на 40 миллиардов долларов - это большой, серьезный объем", - сказал президент РФ.
Он заметил, что страны вовлечены в промышленную кооперацию в различных областях, сотрудничают в области сельского хозяйства, включая поставки сельхозпродуктов. "Это же все-таки ключевые вещи. Кооперация промышленная. Мне кажется, что это очень важно. Перевозки, транспорт…" - продолжил Путин.