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Российско-белорусские переговоры прошли результативно, отметил Путин

Российско-белорусские переговоры прошли результативно, отметил Путин - РИА Новости, 19.12.2022

Российско-белорусские переговоры прошли результативно, отметил Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что белорусско-российские переговоры в расширенном составе, которые прошли в Минске, были результативными. РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T20:24

2022-12-19T20:24

2022-12-19T20:42

владимир путин

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минск

белоруссия

александр лукашенко

цены на нефть

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МИНСК, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что белорусско-российские переговоры в расширенном составе, которые прошли в Минске, были результативными."Мне кажется, что сегодняшняя встреча была очень результативной", - приводит агентство Белта слова Путина, сказанные им на встрече в узком составе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко по завершении расширенных переговоров с участием членов правительств двух стран.Путин добавил, что люди будут оценивать выработанные в ходе переговоров решения по результатам совместной работы. "Но в целом, если посмотреть, что в прошлом году уже на 30% рост товарооборота, - это конкретные вещи. Это рабочие места, заработные платы для людей. И в этом году мы можем выйти на 40 миллиардов долларов - это большой, серьезный объем", - сказал президент РФ.Он заметил, что страны вовлечены в промышленную кооперацию в различных областях, сотрудничают в области сельского хозяйства, включая поставки сельхозпродуктов. "Это же все-таки ключевые вещи. Кооперация промышленная. Мне кажется, что это очень важно. Перевозки, транспорт…" - продолжил Путин.

https://ria.ru/20221219/volya-1839793904.html

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владимир путин, россия, минск, белоруссия, александр лукашенко, цены на нефть