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Лукашенко лично встретил Путина в аэропорту Минска - РИА Новости, 19.12.2022
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Лукашенко лично встретил Путина в аэропорту Минска
Лукашенко лично встретил Путина в аэропорту Минска - РИА Новости, 19.12.2022
Лукашенко лично встретил Путина в аэропорту Минска
Президент Белоруссии Александр Лукашенко лично встретил российского коллегу Владимира Путина в аэропорту Минска, затем в одной машине они направились во Дворец... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T16:14
2022-12-19T17:40
в мире
владимир путин
александр лукашенко
минск
белоруссия
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МИНСК, 19 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко лично встретил российского коллегу Владимира Путина в аэропорту Минска, затем в одной машине они направились во Дворец Независимости, где пройдут переговоры, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого". "Лукашенко в аэропорту встречает Путина… Во Дворец Независимости президенты поехали в одном Аурусе", - говорится в сообщении.Ранее пресс-служба белорусского президента сообщила, что Лукашенко 19 декабря проведет переговоры с Путиным, который прибудет в Минск с рабочим визитом. По данным пресс-службы, переговоры стартуют с разговора о белорусско-российской интеграции в широком составе – с участием членов правительств двух стран, руководителей министерств и ведомств. Далее президенты продолжат переговоры в формате один на один, после чего, как ожидается, сделают заявления и ответят на вопросы журналистов.
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в мире, владимир путин, александр лукашенко, минск, белоруссия
В мире, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Минск, Белоруссия
16:14 19.12.2022 (обновлено: 17:40 19.12.2022)
 
Лукашенко лично встретил Путина в аэропорту Минска

Лукашенко лично встретил Путина в аэропорту Минска перед проведением переговоров

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко перед началом переговоров в Минске. 19 декабря 2022
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко перед началом переговоров в Минске. 19 декабря 2022 - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко перед началом переговоров в Минске. 19 декабря 2022
Читать ria.ru в
МИНСК, 19 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко лично встретил российского коллегу Владимира Путина в аэропорту Минска, затем в одной машине они направились во Дворец Независимости, где пройдут переговоры, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого".
"Лукашенко в аэропорту встречает Путина… Во Дворец Независимости президенты поехали в одном Аурусе", - говорится в сообщении.
Ранее пресс-служба белорусского президента сообщила, что Лукашенко 19 декабря проведет переговоры с Путиным, который прибудет в Минск с рабочим визитом. По данным пресс-службы, переговоры стартуют с разговора о белорусско-российской интеграции в широком составе – с участием членов правительств двух стран, руководителей министерств и ведомств. Далее президенты продолжат переговоры в формате один на один, после чего, как ожидается, сделают заявления и ответят на вопросы журналистов.
Заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
Вчера, 15:56
Оверчук заявил о сближении позиций с Минском по созданию общего рынка газа
 
В миреВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссия
 
 
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