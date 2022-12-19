https://ria.ru/20221219/peregovory-1839768925.html

Лукашенко лично встретил Путина в аэропорту Минска

Лукашенко лично встретил Путина в аэропорту Минска - РИА Новости, 19.12.2022

Лукашенко лично встретил Путина в аэропорту Минска

Президент Белоруссии Александр Лукашенко лично встретил российского коллегу Владимира Путина в аэропорту Минска, затем в одной машине они направились во Дворец... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T16:14

2022-12-19T16:14

2022-12-19T17:40

в мире

владимир путин

александр лукашенко

минск

белоруссия

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МИНСК, 19 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко лично встретил российского коллегу Владимира Путина в аэропорту Минска, затем в одной машине они направились во Дворец Независимости, где пройдут переговоры, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого". "Лукашенко в аэропорту встречает Путина… Во Дворец Независимости президенты поехали в одном Аурусе", - говорится в сообщении.Ранее пресс-служба белорусского президента сообщила, что Лукашенко 19 декабря проведет переговоры с Путиным, который прибудет в Минск с рабочим визитом. По данным пресс-службы, переговоры стартуют с разговора о белорусско-российской интеграции в широком составе – с участием членов правительств двух стран, руководителей министерств и ведомств. Далее президенты продолжат переговоры в формате один на один, после чего, как ожидается, сделают заявления и ответят на вопросы журналистов.

https://ria.ru/20221219/gaz-1839761775.html

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в мире, владимир путин, александр лукашенко, минск, белоруссия