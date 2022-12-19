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Путин и Лукашенко обсудят военные вопросы в Минске - РИА Новости, 19.12.2022
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Путин и Лукашенко обсудят военные вопросы в Минске
Путин и Лукашенко обсудят военные вопросы в Минске - РИА Новости, 19.12.2022
Путин и Лукашенко обсудят военные вопросы в Минске
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что военная проблематика на переговорах российского лидера Владимира Путина с белорусским коллегой... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T14:38
2022-12-19T15:11
минск
владимир путин
александр лукашенко
россия
дмитрий песков
белоруссия
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МИНСК, 19 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что военная проблематика на переговорах российского лидера Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко не затмит все остальные вопросы."Отношения настолько развернутые, многосторонние, и сегодня представится возможность провести ревизию, сверить часы по союзным программам, интеграционным и актуальным вопросам торгово-экономической повестки дня. При этом, конечно, поговорить и по военным аспектам, учитывая неспокойное и турбулентное окружение, и обменяться мнениями по актуальным международным проблемам", - сказал Песков журналистам.
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минск, владимир путин, александр лукашенко, россия, дмитрий песков, белоруссия
Минск, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Россия, Дмитрий Песков, Белоруссия
14:38 19.12.2022 (обновлено: 15:11 19.12.2022)
 
Путин и Лукашенко обсудят военные вопросы в Минске

Песков: военная проблематика на переговорах Путина с Лукашенко не затмит остальные вопросы

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко . Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 19 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что военная проблематика на переговорах российского лидера Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко не затмит все остальные вопросы.
"Отношения настолько развернутые, многосторонние, и сегодня представится возможность провести ревизию, сверить часы по союзным программам, интеграционным и актуальным вопросам торгово-экономической повестки дня. При этом, конечно, поговорить и по военным аспектам, учитывая неспокойное и турбулентное окружение, и обменяться мнениями по актуальным международным проблемам", - сказал Песков журналистам.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
Вчера, 14:34
В Кремле назвали Белоруссию союзником номер один
 
МинскВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоРоссияДмитрий ПесковБелоруссия
 
 
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