https://ria.ru/20221219/peregovory-1839733741.html

Путин и Лукашенко обсудят военные вопросы в Минске

Путин и Лукашенко обсудят военные вопросы в Минске - РИА Новости, 19.12.2022

Путин и Лукашенко обсудят военные вопросы в Минске

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что военная проблематика на переговорах российского лидера Владимира Путина с белорусским коллегой... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T14:38

2022-12-19T14:38

2022-12-19T15:11

минск

владимир путин

александр лукашенко

россия

дмитрий песков

белоруссия

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МИНСК, 19 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что военная проблематика на переговорах российского лидера Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко не затмит все остальные вопросы."Отношения настолько развернутые, многосторонние, и сегодня представится возможность провести ревизию, сверить часы по союзным программам, интеграционным и актуальным вопросам торгово-экономической повестки дня. При этом, конечно, поговорить и по военным аспектам, учитывая неспокойное и турбулентное окружение, и обменяться мнениями по актуальным международным проблемам", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20221219/soyuzniki-1839733094.html

минск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

минск, владимир путин, александр лукашенко, россия, дмитрий песков, белоруссия