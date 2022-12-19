https://ria.ru/20221219/peregovory-1839733741.html
Путин и Лукашенко обсудят военные вопросы в Минске
Путин и Лукашенко обсудят военные вопросы в Минске - РИА Новости, 19.12.2022
Путин и Лукашенко обсудят военные вопросы в Минске
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что военная проблематика на переговорах российского лидера Владимира Путина с белорусским коллегой... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T14:38
2022-12-19T14:38
2022-12-19T15:11
минск
владимир путин
александр лукашенко
россия
дмитрий песков
белоруссия
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МИНСК, 19 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что военная проблематика на переговорах российского лидера Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко не затмит все остальные вопросы."Отношения настолько развернутые, многосторонние, и сегодня представится возможность провести ревизию, сверить часы по союзным программам, интеграционным и актуальным вопросам торгово-экономической повестки дня. При этом, конечно, поговорить и по военным аспектам, учитывая неспокойное и турбулентное окружение, и обменяться мнениями по актуальным международным проблемам", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20221219/soyuzniki-1839733094.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минск, владимир путин, александр лукашенко, россия, дмитрий песков, белоруссия
Минск, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Россия, Дмитрий Песков, Белоруссия
14:38 19.12.2022 (обновлено: 15:11 19.12.2022)
Путин и Лукашенко обсудят военные вопросы в Минске
Песков: военная проблематика на переговорах Путина с Лукашенко не затмит остальные вопросы