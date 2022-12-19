https://ria.ru/20221219/ottepel-1839679385.html

В Москву к концу недели может прийти оттепель

В Москву к концу недели может прийти оттепель - РИА Новости, 19.12.2022

В Москву к концу недели может прийти оттепель

Оттепель может прийти в Москву к концу недели, ожидается до 0 градусов, при этом начало недели в столичном регионе будет морозным, сообщила РИА Новости главный... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T11:35

2022-12-19T11:35

2022-12-19T11:35

общество

татьяна позднякова

москва

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Оттепель может прийти в Москву к концу недели, ожидается до 0 градусов, при этом начало недели в столичном регионе будет морозным, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, на этой неделе москвичей ожидает переменчивая погода. Первая половина недели будет морозной, а к концу может прийти оттепель. Температура, возможно, поднимется до плюсовой. "Если слабо положительная температура будет, то мы, действительно, в конце недели ожидаем оттепель в Москве. Несильную", - сказала Позднякова. Синоптик рассказала, что во вторник в Москве температура ожидается от минус 6 до минус 8 градусов, понижение температуры до минус 13 градусов прогнозируется к вечеру. Она добавила, что в последующие дни - четверг, пятницу и субботу - температура в течение суток в Москве ожидается около 0 градусов, в дневные часы не исключена плюсовая температура и местами небольшие осадки в виде мокрого снега.

https://ria.ru/20221219/moskva-1839678970.html

https://ria.ru/20221219/snegopad-1839646333.html

москва

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, татьяна позднякова, москва