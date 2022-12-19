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В Москву к концу недели может прийти оттепель - РИА Новости, 19.12.2022
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В Москву к концу недели может прийти оттепель
В Москву к концу недели может прийти оттепель - РИА Новости, 19.12.2022
В Москву к концу недели может прийти оттепель
Оттепель может прийти в Москву к концу недели, ожидается до 0 градусов, при этом начало недели в столичном регионе будет морозным, сообщила РИА Новости главный... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T11:35
2022-12-19T11:35
общество
татьяна позднякова
москва
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Оттепель может прийти в Москву к концу недели, ожидается до 0 градусов, при этом начало недели в столичном регионе будет морозным, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, на этой неделе москвичей ожидает переменчивая погода. Первая половина недели будет морозной, а к концу может прийти оттепель. Температура, возможно, поднимется до плюсовой. "Если слабо положительная температура будет, то мы, действительно, в конце недели ожидаем оттепель в Москве. Несильную", - сказала Позднякова. Синоптик рассказала, что во вторник в Москве температура ожидается от минус 6 до минус 8 градусов, понижение температуры до минус 13 градусов прогнозируется к вечеру. Она добавила, что в последующие дни - четверг, пятницу и субботу - температура в течение суток в Москве ожидается около 0 градусов, в дневные часы не исключена плюсовая температура и местами небольшие осадки в виде мокрого снега.
https://ria.ru/20221219/moskva-1839678970.html
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общество, татьяна позднякова, москва
Общество, Татьяна Позднякова, Москва
11:35 19.12.2022
 
В Москву к концу недели может прийти оттепель

Синоптик Позднякова: к концу недели в Москве температура может подняться до плюсовой

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкУборка снега на Ленинском проспекте в Москве
Уборка снега на Ленинском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Оттепель может прийти в Москву к концу недели, ожидается до 0 градусов, при этом начало недели в столичном регионе будет морозным, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
По ее словам, на этой неделе москвичей ожидает переменчивая погода. Первая половина недели будет морозной, а к концу может прийти оттепель. Температура, возможно, поднимется до плюсовой.
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"Если слабо положительная температура будет, то мы, действительно, в конце недели ожидаем оттепель в Москве. Несильную", - сказала Позднякова.
Синоптик рассказала, что во вторник в Москве температура ожидается от минус 6 до минус 8 градусов, понижение температуры до минус 13 градусов прогнозируется к вечеру.
"В среду ночь будет довольно морозной: минус 13 - минус 18 градусов, и не исключено, что ночь в среду будет самой холодной с начала зимнего сезона, а днем к вечеру температура уже приблизится к отметке в 0 градусов. То есть идет резкое потепление в течение дня в среду", - рассказала Позднякова.
Она добавила, что в последующие дни - четверг, пятницу и субботу - температура в течение суток в Москве ожидается около 0 градусов, в дневные часы не исключена плюсовая температура и местами небольшие осадки в виде мокрого снега.
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