https://ria.ru/20221219/odkb-1839739261.html

ОДКБ не планирует расширять общий контингент сил

ОДКБ не планирует расширять общий контингент сил - РИА Новости, 19.12.2022

ОДКБ не планирует расширять общий контингент сил

ОДКБ не планирует расширять общий контингент сил, существующих уже достаточно, заявил в понедельник генеральный секретарь организации Станислав Зась. РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T14:55

2022-12-19T14:55

2022-12-19T14:59

безопасность

станислав зась

одкб

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. ОДКБ не планирует расширять общий контингент сил, существующих уже достаточно, заявил в понедельник генеральный секретарь организации Станислав Зась. "Нет, таких планов нет. У нас достаточные созданы и коллективно-оборонительные силы, и коллективные силы оперативного реагирования, и силы быстрого развертывания в центрально-азиатском регионе. Тот потенциал, который сейчас реально есть, он не просто большой, он очень огромный, достаточный для парирования любых угроз, в том числе военного характера", - сказал он в ходе пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня".

https://ria.ru/20221219/peskov-1839734881.html

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безопасность, станислав зась, одкб