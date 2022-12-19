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ОДКБ не планирует расширять общий контингент сил
ОДКБ не планирует расширять общий контингент сил - РИА Новости, 19.12.2022
ОДКБ не планирует расширять общий контингент сил
ОДКБ не планирует расширять общий контингент сил, существующих уже достаточно, заявил в понедельник генеральный секретарь организации Станислав Зась. РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T14:55
2022-12-19T14:55
2022-12-19T14:59
безопасность
станислав зась
одкб
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. ОДКБ не планирует расширять общий контингент сил, существующих уже достаточно, заявил в понедельник генеральный секретарь организации Станислав Зась. "Нет, таких планов нет. У нас достаточные созданы и коллективно-оборонительные силы, и коллективные силы оперативного реагирования, и силы быстрого развертывания в центрально-азиатском регионе. Тот потенциал, который сейчас реально есть, он не просто большой, он очень огромный, достаточный для парирования любых угроз, в том числе военного характера", - сказал он в ходе пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня".
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безопасность, станислав зась, одкб
Безопасность, Станислав Зась, ОДКБ
14:55 19.12.2022 (обновлено: 14:59 19.12.2022)
ОДКБ не планирует расширять общий контингент сил
Генсек Зась: ОДКБ не планирует расширять общий контингент сил, существующих уже достаточно