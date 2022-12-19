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Ходил в ношеных вещах и стыдился этого. "Страхи/Детские травмы" - РИА Новости, 19.12.2022
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Страхи
Страх — это нормально! Он — отличный союзник, нужно просто суметь с ним договориться. Пятый сезон подкаста посвящен детским травмам, их проработке и тому, как раз и навсегда решить свои детско-взрослые проблемы. Ведущая и гости найдут правильные подходы к страхам, свойственным большинству из нас.
https://ria.ru/20221219/odezhda-1838506260.html
Ходил в ношеных вещах и стыдился этого. "Страхи/Детские травмы"
Ходил в ношеных вещах и стыдился этого. "Страхи/Детские травмы" - РИА Новости, 19.12.2022
Ходил в ношеных вещах и стыдился этого. "Страхи/Детские травмы"
Максим рос в многодетной семье, где денег не хватало. Мальчику приходилось донашивать одежду за старшими. Из-за этого над ним смеялись в школе. Сейчас Максим много зарабатывает и будто пытается доказать, что он не оборванец: телефон — только флагманская модель, такси — только бизнес-класса. Как не гнаться за напускным, но при этом закрыть гештальт?
2022-12-19T12:00
2022-12-19T12:00
страхи
наталья лосева
психология
общество
психология богатства
психика
психология личности
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Ходил в ношеных вещах и стыдился этого. "Страхи/Детские травмы"
Максим рос в многодетной семье, где денег не хватало. Мальчику приходилось донашивать одежду за старшими. Из-за этого над ним смеялись в школе. Сейчас Максим много зарабатывает и будто пытается доказать, что он не оборванец: телефон — только флагманская модель, такси — только бизнес-класса. Как не гнаться за напускным, но при этом закрыть гештальт?
audio/mpeg
Ходил в ношеных вещах и стыдился этого. "Страхи/Детские травмы"
Максим рос в многодетной семье, где денег не хватало. Мальчику приходилось донашивать одежду за старшими. Из-за этого над ним смеялись в школе. Сейчас Максим много зарабатывает и будто пытается доказать, что он не оборванец: телефон — только флагманская модель, такси — только бизнес-класса. Как не гнаться за напускным, но при этом закрыть гештальт?
audio/mpeg
Историю героя Максима разбирает главный психотерапевт Международного института психосоматического здоровья Сергей Мартынов.Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Редактор: Анна ГлушенковаМонтаж: Виктор ФлиерСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты во ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль Телеграме и Яндекс.Дзене
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наталья лосева, психология, аудио, общество, психология богатства, психика, психология личности, психолог
Страхи, Наталья Лосева, Психология, Общество, психология богатства, Психика, психология личности, психолог
12:00 19.12.2022
 

Ходил в ношеных вещах и стыдился этого. "Страхи/Детские травмы"

Страхи
Ходил в ношеных вещах и стыдился этого. "Страхи/Детские травмы"
12:00
Читать ria.ru в
Максим рос в многодетной семье, где денег не хватало. Мальчику приходилось донашивать одежду за старшими. Из-за этого над ним смеялись в школе. Сейчас Максим много зарабатывает и будто пытается доказать, что он не оборванец: телефон — только флагманская модель, такси — только бизнес-класса. Как не гнаться за напускным, но при этом закрыть гештальт?
Историю героя Максима разбирает главный психотерапевт Международного института психосоматического здоровья Сергей Мартынов.
Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
________
Редактор: Анна Глушенкова
Монтаж: Виктор Флиер
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты во ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль Телеграме и Яндекс.Дзене
 
СтрахиНаталья ЛосеваПсихологияОбществопсихология богатстваПсихикапсихология личностипсихолог
 
 
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