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Ходил в ношеных вещах и стыдился этого. "Страхи/Детские травмы"

Ходил в ношеных вещах и стыдился этого. "Страхи/Детские травмы" - РИА Новости, 19.12.2022

Ходил в ношеных вещах и стыдился этого. "Страхи/Детские травмы"

Максим рос в многодетной семье, где денег не хватало. Мальчику приходилось донашивать одежду за старшими. Из-за этого над ним смеялись в школе. Сейчас Максим много зарабатывает и будто пытается доказать, что он не оборванец: телефон — только флагманская модель, такси — только бизнес-класса. Как не гнаться за напускным, но при этом закрыть гештальт?

2022-12-19T12:00

2022-12-19T12:00

2022-12-19T12:00

страхи

наталья лосева

психология

общество

психология богатства

психика

психология личности

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Ходил в ношеных вещах и стыдился этого. "Страхи/Детские травмы" Максим рос в многодетной семье, где денег не хватало. Мальчику приходилось донашивать одежду за старшими. Из-за этого над ним смеялись в школе. Сейчас Максим много зарабатывает и будто пытается доказать, что он не оборванец: телефон — только флагманская модель, такси — только бизнес-класса. Как не гнаться за напускным, но при этом закрыть гештальт? audio/mpeg

Ходил в ношеных вещах и стыдился этого. "Страхи/Детские травмы" Максим рос в многодетной семье, где денег не хватало. Мальчику приходилось донашивать одежду за старшими. Из-за этого над ним смеялись в школе. Сейчас Максим много зарабатывает и будто пытается доказать, что он не оборванец: телефон — только флагманская модель, такси — только бизнес-класса. Как не гнаться за напускным, но при этом закрыть гештальт? audio/mpeg

Историю героя Максима разбирает главный психотерапевт Международного института психосоматического здоровья Сергей Мартынов.Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Редактор: Анна ГлушенковаМонтаж: Виктор ФлиерСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты во ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль Телеграме и Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

наталья лосева, психология, аудио, общество, психология богатства, психика, психология личности, психолог