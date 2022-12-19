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Ходил в ношеных вещах и стыдился этого. "Страхи/Детские травмы"
Ходил в ношеных вещах и стыдился этого. "Страхи/Детские травмы" - РИА Новости, 19.12.2022
Ходил в ношеных вещах и стыдился этого. "Страхи/Детские травмы"
Максим рос в многодетной семье, где денег не хватало. Мальчику приходилось донашивать одежду за старшими. Из-за этого над ним смеялись в школе. Сейчас Максим много зарабатывает и будто пытается доказать, что он не оборванец: телефон — только флагманская модель, такси — только бизнес-класса. Как не гнаться за напускным, но при этом закрыть гештальт?
2022-12-19T12:00
2022-12-19T12:00
2022-12-19T12:00
страхи
наталья лосева
психология
общество
психология богатства
психика
психология личности
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Ходил в ношеных вещах и стыдился этого. "Страхи/Детские травмы"
Максим рос в многодетной семье, где денег не хватало. Мальчику приходилось донашивать одежду за старшими. Из-за этого над ним смеялись в школе. Сейчас Максим много зарабатывает и будто пытается доказать, что он не оборванец: телефон — только флагманская модель, такси — только бизнес-класса. Как не гнаться за напускным, но при этом закрыть гештальт?
audio/mpeg
Ходил в ношеных вещах и стыдился этого. "Страхи/Детские травмы"
Максим рос в многодетной семье, где денег не хватало. Мальчику приходилось донашивать одежду за старшими. Из-за этого над ним смеялись в школе. Сейчас Максим много зарабатывает и будто пытается доказать, что он не оборванец: телефон — только флагманская модель, такси — только бизнес-класса. Как не гнаться за напускным, но при этом закрыть гештальт?
audio/mpeg
Историю героя Максима разбирает главный психотерапевт Международного института психосоматического здоровья Сергей Мартынов.Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Редактор: Анна ГлушенковаМонтаж: Виктор ФлиерСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты во ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль Телеграме и Яндекс.Дзене
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РИА Новости
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наталья лосева, психология, аудио, общество, психология богатства, психика, психология личности, психолог
Страхи, Наталья Лосева, Психология, Общество, психология богатства, Психика, психология личности, психолог
Ходил в ношеных вещах и стыдился этого. "Страхи/Детские травмы"
Максим рос в многодетной семье, где денег не хватало. Мальчику приходилось донашивать одежду за старшими. Из-за этого над ним смеялись в школе. Сейчас Максим много зарабатывает и будто пытается доказать, что он не оборванец: телефон — только флагманская модель, такси — только бизнес-класса. Как не гнаться за напускным, но при этом закрыть гештальт?