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СК завел дело после обстрела ВСУ поселка в Белгородской области - РИА Новости, 19.12.2022
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https://ria.ru/20221219/obstrel-1839790437.html
СК завел дело после обстрела ВСУ поселка в Белгородской области
СК завел дело после обстрела ВСУ поселка в Белгородской области - РИА Новости, 19.12.2022
СК завел дело после обстрела ВСУ поселка в Белгородской области
Уголовное дело возбудили после украинского обстрела поселка в Белгородской области, где пострадали двое гражданских, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T17:26
2022-12-19T17:26
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
белгородская область
украина
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Уголовное дело возбудили после украинского обстрела поселка в Белгородской области, где пострадали двое гражданских, сообщается в Telegram-канале СК РФ. "Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по факту обстрела вооруженными формированиями Украины территории Российской Федерации, повлекшего ранения мирных жителей и повреждения гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении. По данным следствия, 18 декабря украинские силовики с подконтрольной им территории нанесли прицельные артиллерийские удары по объектам гражданской инфраструктуры и жилым домам в поселке Красная Яруга Белгородской области. В результате двое мирных жителей получили ранения, пострадавшим оказана медпомощь. Кроме того, было повреждено несколько многоквартирных домов, здания организаций, линии электропередач, газовый трубопровод, теплопровод и автомобили. "Следствием принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего, в том числе типа артиллерийского оружия, которое применялось при обстреле, а также лиц, отдавших и исполнивших незаконные приказы о нападении на гражданские объекты на территории России", - подчеркнули в СК РФ.
https://ria.ru/20221219/rakety-1839716736.html
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происшествия, россия, белгородская область, украина, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Белгородская область, Украина, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины
17:26 19.12.2022
 
СК завел дело после обстрела ВСУ поселка в Белгородской области

СК завел дело после украинского обстрела поселка в Белгородской области, где ранены двое

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкСотрудник следственного комитета РФ
Сотрудник следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник следственного комитета РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Уголовное дело возбудили после украинского обстрела поселка в Белгородской области, где пострадали двое гражданских, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по факту обстрела вооруженными формированиями Украины территории Российской Федерации, повлекшего ранения мирных жителей и повреждения гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении.
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По данным следствия, 18 декабря украинские силовики с подконтрольной им территории нанесли прицельные артиллерийские удары по объектам гражданской инфраструктуры и жилым домам в поселке Красная Яруга Белгородской области. В результате двое мирных жителей получили ранения, пострадавшим оказана медпомощь. Кроме того, было повреждено несколько многоквартирных домов, здания организаций, линии электропередач, газовый трубопровод, теплопровод и автомобили.
"Следствием принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего, в том числе типа артиллерийского оружия, которое применялось при обстреле, а также лиц, отдавших и исполнивших незаконные приказы о нападении на гражданские объекты на территории России", - подчеркнули в СК РФ.
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