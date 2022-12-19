https://ria.ru/20221219/obstrel-1839790437.html

СК завел дело после обстрела ВСУ поселка в Белгородской области

СК завел дело после обстрела ВСУ поселка в Белгородской области - РИА Новости, 19.12.2022

СК завел дело после обстрела ВСУ поселка в Белгородской области

Уголовное дело возбудили после украинского обстрела поселка в Белгородской области, где пострадали двое гражданских, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T17:26

2022-12-19T17:26

2022-12-19T17:26

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

белгородская область

украина

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1b/1761005525_0:176:3046:1889_1920x0_80_0_0_3616afa5697e8dd80982e9d26d2a3a80.jpg

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Уголовное дело возбудили после украинского обстрела поселка в Белгородской области, где пострадали двое гражданских, сообщается в Telegram-канале СК РФ. "Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по факту обстрела вооруженными формированиями Украины территории Российской Федерации, повлекшего ранения мирных жителей и повреждения гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении. По данным следствия, 18 декабря украинские силовики с подконтрольной им территории нанесли прицельные артиллерийские удары по объектам гражданской инфраструктуры и жилым домам в поселке Красная Яруга Белгородской области. В результате двое мирных жителей получили ранения, пострадавшим оказана медпомощь. Кроме того, было повреждено несколько многоквартирных домов, здания организаций, линии электропередач, газовый трубопровод, теплопровод и автомобили. "Следствием принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего, в том числе типа артиллерийского оружия, которое применялось при обстреле, а также лиц, отдавших и исполнивших незаконные приказы о нападении на гражданские объекты на территории России", - подчеркнули в СК РФ.

https://ria.ru/20221219/rakety-1839716736.html

https://ria.ru/20221219/ukraina-1839565958.html

россия

белгородская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, белгородская область, украина, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины