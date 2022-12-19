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СК завел дело после обстрела ВСУ поселка в Белгородской области
СК завел дело после обстрела ВСУ поселка в Белгородской области - РИА Новости, 19.12.2022
СК завел дело после обстрела ВСУ поселка в Белгородской области
Уголовное дело возбудили после украинского обстрела поселка в Белгородской области, где пострадали двое гражданских, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T17:26
2022-12-19T17:26
2022-12-19T17:26
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
белгородская область
украина
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Уголовное дело возбудили после украинского обстрела поселка в Белгородской области, где пострадали двое гражданских, сообщается в Telegram-канале СК РФ. "Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по факту обстрела вооруженными формированиями Украины территории Российской Федерации, повлекшего ранения мирных жителей и повреждения гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении. По данным следствия, 18 декабря украинские силовики с подконтрольной им территории нанесли прицельные артиллерийские удары по объектам гражданской инфраструктуры и жилым домам в поселке Красная Яруга Белгородской области. В результате двое мирных жителей получили ранения, пострадавшим оказана медпомощь. Кроме того, было повреждено несколько многоквартирных домов, здания организаций, линии электропередач, газовый трубопровод, теплопровод и автомобили. "Следствием принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего, в том числе типа артиллерийского оружия, которое применялось при обстреле, а также лиц, отдавших и исполнивших незаконные приказы о нападении на гражданские объекты на территории России", - подчеркнули в СК РФ.
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происшествия, россия, белгородская область, украина, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Белгородская область, Украина, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины
СК завел дело после обстрела ВСУ поселка в Белгородской области
СК завел дело после украинского обстрела поселка в Белгородской области, где ранены двое