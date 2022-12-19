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ВСУ обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 19.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221219/obstrel-1839690441.html
ВСУ обстреляли Кировский район Донецка
ВСУ обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 19.12.2022
ВСУ обстреляли Кировский район Донецка
Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой народной республики в... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T12:04
2022-12-19T12:04
специальная военная операция на украине
украина
россия
кировский район
нато
сцкк
донецк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 19 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 11.42 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка – город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 11.44 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Кроме того, в 11.48 мск украинские войска выпустили по Ясиноватой три снаряда калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221219/igrushki-1839688330.html
украина
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кировский район
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украина, россия, кировский район, нато, сцкк, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Кировский район, НАТО, СЦКК, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
12:04 19.12.2022
 
ВСУ обстреляли Кировский район Донецка

ВСУ выпустили шесть снарядов натовского калибра по Кировскому району Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Киевскому району Донецка
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Киевскому району Донецка - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Киевскому району Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 11.42 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка – город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 11.44 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
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Кроме того, в 11.48 мск украинские войска выпустили по Ясиноватой три снаряда калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияКировский районНАТОСЦККДонецкДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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