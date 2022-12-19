https://ria.ru/20221219/obstrel-1839649912.html
Мирный житель пострадал при обстреле Александровки в ДНР
Мирный житель пострадал при обстреле Александровки в ДНР - РИА Новости, 19.12.2022
Мирный житель пострадал при обстреле Александровки в ДНР
Мирный житель пострадал при обстреле Александровки в ДНР украинскими войсками, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T09:57
2022-12-19T09:57
2022-12-19T09:57
специальная военная операция на украине
в мире
алексей кулемзин (донецк)
донецкая народная республика
донецк
красногоровка
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ДОНЕЦК, 19 дек - РИА Новости. Мирный житель пострадал при обстреле Александровки в ДНР украинскими войсками, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. "В 6.00 (совпадает с мск - ред.) подвергся обстрелу поселок городского типа Александровка. Из Красногоровки было выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра. Получил ранение мужчина 1975 года рождения. В частном доме повреждены кровля, дверь, остекление", - написал он в своем Telegram-канале. Поселок Александровка находится на окраине Донецка в километре от населенного пункта Марьинка, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел Донецка. В поселке отсутствует водоснабжение, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко.
https://ria.ru/20221218/bolnitsa-1839607513.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, алексей кулемзин (донецк), донецкая народная республика, донецк, красногоровка
Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецкая Народная Республика, Донецк, Красногоровка
Мирный житель пострадал при обстреле Александровки в ДНР
Мэр Донецка Кулемзин: мирный житель пострадал при обстреле Александровки в ДНР