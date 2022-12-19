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Мирный житель пострадал при обстреле Александровки в ДНР - РИА Новости, 19.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221219/obstrel-1839649912.html
Мирный житель пострадал при обстреле Александровки в ДНР
Мирный житель пострадал при обстреле Александровки в ДНР - РИА Новости, 19.12.2022
Мирный житель пострадал при обстреле Александровки в ДНР
Мирный житель пострадал при обстреле Александровки в ДНР украинскими войсками, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T09:57
2022-12-19T09:57
специальная военная операция на украине
в мире
алексей кулемзин (донецк)
донецкая народная республика
донецк
красногоровка
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ДОНЕЦК, 19 дек - РИА Новости. Мирный житель пострадал при обстреле Александровки в ДНР украинскими войсками, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. "В 6.00 (совпадает с мск - ред.) подвергся обстрелу поселок городского типа Александровка. Из Красногоровки было выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра. Получил ранение мужчина 1975 года рождения. В частном доме повреждены кровля, дверь, остекление", - написал он в своем Telegram-канале. Поселок Александровка находится на окраине Донецка в километре от населенного пункта Марьинка, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел Донецка. В поселке отсутствует водоснабжение, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко.
https://ria.ru/20221218/bolnitsa-1839607513.html
донецкая народная республика
донецк
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в мире, алексей кулемзин (донецк), донецкая народная республика, донецк, красногоровка
Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецкая Народная Республика, Донецк, Красногоровка
09:57 19.12.2022
 
Мирный житель пострадал при обстреле Александровки в ДНР

Мэр Донецка Кулемзин: мирный житель пострадал при обстреле Александровки в ДНР

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 дек - РИА Новости. Мирный житель пострадал при обстреле Александровки в ДНР украинскими войсками, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин.
"В 6.00 (совпадает с мск - ред.) подвергся обстрелу поселок городского типа Александровка. Из Красногоровки было выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра. Получил ранение мужчина 1975 года рождения. В частном доме повреждены кровля, дверь, остекление", - написал он в своем Telegram-канале.
Поселок Александровка находится на окраине Донецка в километре от населенного пункта Марьинка, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел Донецка. В поселке отсутствует водоснабжение, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАлексей Кулемзин (Донецк)Донецкая Народная РеспубликаДонецкКрасногоровка
 
 
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