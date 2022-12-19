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Число раненных при обстреле Белгорода выросло до десяти человек - РИА Новости, 19.12.2022
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Число раненных при обстреле Белгорода выросло до десяти человек
Число раненных при обстреле Белгорода выросло до десяти человек - РИА Новости, 19.12.2022
Число раненных при обстреле Белгорода выросло до десяти человек
Число раненых при обстреле в воскресенье со стороны Украины Белгорода и Белгородского района увеличилось до десяти человек, семь из них уже находятся дома на... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T09:52
2022-12-19T09:52
происшествия
вячеслав гладков
белгород
белгородский район
украина
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 19 дек - РИА Новости. Число раненых при обстреле в воскресенье со стороны Украины Белгорода и Белгородского района увеличилось до десяти человек, семь из них уже находятся дома на амбулаторном лечении, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Ранее сообщалось, что система противовоздушной обороны сработала в воскресенье над Белгородом и Белгородской областью, по данным властей, при обстреле один человек погиб, сообщалось о восьми пострадавших, повреждении 60 квартир, двух частных домов и 32 автомобилей. "Были обстрелы со стороны ВСУ Украины. Белгород и Белгородский район: 1 человек погиб, 10 человек ранено. 7 из них уже находятся дома, находятся на амбулаторном лечении. Вся необходимая медицинская помощь оказывается тем, кто ещё находится в больнице. 75 жилых и промышленных построек, квартир пострадало, а также около 40 автомобилей", - написал Гладков в своем телеграм-канале. Он уточнил, что в понедельник будут максимально быстро проводить замеры, изготовление и восстановление теплового контура в поврежденных помещениях. "Все, у кого остаются вопросы, администрация города Белгорода и Белгородского района все, что не успели вчера, зафиксируют, проведём экспертизу и максимально быстро начинаем восстановление", - добавил губернатор.
https://ria.ru/20221218/obstrel-1839580302.html
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происшествия, вячеслав гладков, белгород, белгородский район, украина, вооруженные силы украины
Происшествия, Вячеслав Гладков, Белгород, Белгородский район, Украина, Вооруженные силы Украины
09:52 19.12.2022
 
Число раненных при обстреле Белгорода выросло до десяти человек

Число раненных при обстреле Белгорода и Белгородского района выросло до десяти человек

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской областиПовреждения на птицефабрике в Белгородском районе. 18 декабря 2022
Повреждения на птицефабрике в Белгородском районе. 18 декабря 2022 - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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БЕЛГОРОД, 19 дек - РИА Новости. Число раненых при обстреле в воскресенье со стороны Украины Белгорода и Белгородского района увеличилось до десяти человек, семь из них уже находятся дома на амбулаторном лечении, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Ранее сообщалось, что система противовоздушной обороны сработала в воскресенье над Белгородом и Белгородской областью, по данным властей, при обстреле один человек погиб, сообщалось о восьми пострадавших, повреждении 60 квартир, двух частных домов и 32 автомобилей.
Осколки разбитого окна жилого дома после обстрела - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
Вчера, 19:28
При обстреле Белгорода повреждения получили 60 квартир и 32 автомобиля
"Были обстрелы со стороны ВСУ Украины. Белгород и Белгородский район: 1 человек погиб, 10 человек ранено. 7 из них уже находятся дома, находятся на амбулаторном лечении. Вся необходимая медицинская помощь оказывается тем, кто ещё находится в больнице. 75 жилых и промышленных построек, квартир пострадало, а также около 40 автомобилей", - написал Гладков в своем телеграм-канале.
Он уточнил, что в понедельник будут максимально быстро проводить замеры, изготовление и восстановление теплового контура в поврежденных помещениях. "Все, у кого остаются вопросы, администрация города Белгорода и Белгородского района все, что не успели вчера, зафиксируют, проведём экспертизу и максимально быстро начинаем восстановление", - добавил губернатор.
Указатель на шоссе возле границы с Украиной в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
Вчера, 14:36В России
Гладков сообщил о погибшем после срабатывания средств ПВО над Белгородом
 
ПроисшествияВячеслав ГладковБелгородБелгородский районУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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