https://ria.ru/20221219/obstrel-1839648256.html

Число раненных при обстреле Белгорода выросло до десяти человек

Число раненных при обстреле Белгорода выросло до десяти человек - РИА Новости, 19.12.2022

Число раненных при обстреле Белгорода выросло до десяти человек

Число раненых при обстреле в воскресенье со стороны Украины Белгорода и Белгородского района увеличилось до десяти человек, семь из них уже находятся дома на... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T09:52

2022-12-19T09:52

2022-12-19T09:52

происшествия

вячеслав гладков

белгород

белгородский район

украина

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 19 дек - РИА Новости. Число раненых при обстреле в воскресенье со стороны Украины Белгорода и Белгородского района увеличилось до десяти человек, семь из них уже находятся дома на амбулаторном лечении, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Ранее сообщалось, что система противовоздушной обороны сработала в воскресенье над Белгородом и Белгородской областью, по данным властей, при обстреле один человек погиб, сообщалось о восьми пострадавших, повреждении 60 квартир, двух частных домов и 32 автомобилей. "Были обстрелы со стороны ВСУ Украины. Белгород и Белгородский район: 1 человек погиб, 10 человек ранено. 7 из них уже находятся дома, находятся на амбулаторном лечении. Вся необходимая медицинская помощь оказывается тем, кто ещё находится в больнице. 75 жилых и промышленных построек, квартир пострадало, а также около 40 автомобилей", - написал Гладков в своем телеграм-канале. Он уточнил, что в понедельник будут максимально быстро проводить замеры, изготовление и восстановление теплового контура в поврежденных помещениях. "Все, у кого остаются вопросы, администрация города Белгорода и Белгородского района все, что не успели вчера, зафиксируют, проведём экспертизу и максимально быстро начинаем восстановление", - добавил губернатор.

https://ria.ru/20221218/obstrel-1839580302.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221218/belgorod-1839531372.html

белгород

белгородский район

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, вячеслав гладков, белгород, белгородский район, украина, вооруженные силы украины