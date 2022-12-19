https://ria.ru/20221219/obstrel-1839648256.html
Число раненных при обстреле Белгорода выросло до десяти человек
Число раненных при обстреле Белгорода выросло до десяти человек - РИА Новости, 19.12.2022
Число раненных при обстреле Белгорода выросло до десяти человек
Число раненых при обстреле в воскресенье со стороны Украины Белгорода и Белгородского района увеличилось до десяти человек, семь из них уже находятся дома на... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T09:52
2022-12-19T09:52
2022-12-19T09:52
происшествия
вячеслав гладков
белгород
белгородский район
украина
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 19 дек - РИА Новости. Число раненых при обстреле в воскресенье со стороны Украины Белгорода и Белгородского района увеличилось до десяти человек, семь из них уже находятся дома на амбулаторном лечении, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Ранее сообщалось, что система противовоздушной обороны сработала в воскресенье над Белгородом и Белгородской областью, по данным властей, при обстреле один человек погиб, сообщалось о восьми пострадавших, повреждении 60 квартир, двух частных домов и 32 автомобилей. "Были обстрелы со стороны ВСУ Украины. Белгород и Белгородский район: 1 человек погиб, 10 человек ранено. 7 из них уже находятся дома, находятся на амбулаторном лечении. Вся необходимая медицинская помощь оказывается тем, кто ещё находится в больнице. 75 жилых и промышленных построек, квартир пострадало, а также около 40 автомобилей", - написал Гладков в своем телеграм-канале. Он уточнил, что в понедельник будут максимально быстро проводить замеры, изготовление и восстановление теплового контура в поврежденных помещениях. "Все, у кого остаются вопросы, администрация города Белгорода и Белгородского района все, что не успели вчера, зафиксируют, проведём экспертизу и максимально быстро начинаем восстановление", - добавил губернатор.
https://ria.ru/20221218/obstrel-1839580302.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221218/belgorod-1839531372.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, вячеслав гладков, белгород, белгородский район, украина, вооруженные силы украины
Происшествия, Вячеслав Гладков, Белгород, Белгородский район, Украина, Вооруженные силы Украины
Число раненных при обстреле Белгорода выросло до десяти человек
Число раненных при обстреле Белгорода и Белгородского района выросло до десяти человек