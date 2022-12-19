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В Кремле рассказали о работе над ответом на потолок цен на нефть - РИА Новости, 19.12.2022
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В Кремле рассказали о работе над ответом на потолок цен на нефть
В Кремле рассказали о работе над ответом на потолок цен на нефть - РИА Новости, 19.12.2022
В Кремле рассказали о работе над ответом на потолок цен на нефть
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, говоря об указе по ответным мерам на решение о введении потолка цен на нефть, заявил, что есть наработки,... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T14:35
2022-12-19T14:53
экономика
цены на нефть
александр новак
россия
австралия
евросоюз
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, говоря об указе по ответным мерам на решение о введении потолка цен на нефть, заявил, что есть наработки, уложенные на бумагу, работа продолжается, но она близка к завершению."Есть некие наработки, которые уложены на бумагу, но есть дополнительные предложения, которые сейчас рассматриваются, обсуждаются", - сказал Песков журналистам."Нет задачи выпускать на-гора, есть задача выработать такие меры, которые будут наилучшим образом соответствовать нашим интересам. Эта работа сейчас продолжается, но она близка к завершению", - добавил он.Нефтяные санкции стран Запада вступили в силу 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, кроме того, страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на такую нефть на уровне 60 долларов за баррель.Вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя решение, сказал, что Россия не примет потолок цен на нефть, даже если придется сократить добычу. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать лишь с теми потребителями, которые будут работать на рыночных условиях.
https://ria.ru/20221216/neft-1838989309.html
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экономика, цены на нефть, александр новак, россия, австралия, евросоюз, санкции в отношении россии
Экономика, Цены на нефть, Александр Новак, Россия, Австралия, Евросоюз, Санкции в отношении России
14:35 19.12.2022 (обновлено: 14:53 19.12.2022)
 
В Кремле рассказали о работе над ответом на потолок цен на нефть

Песков рассказал, что работа по ответу на потолок цен на нефть близка к завершению

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, говоря об указе по ответным мерам на решение о введении потолка цен на нефть, заявил, что есть наработки, уложенные на бумагу, работа продолжается, но она близка к завершению.
"Есть некие наработки, которые уложены на бумагу, но есть дополнительные предложения, которые сейчас рассматриваются, обсуждаются", - сказал Песков журналистам.
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"Нет задачи выпускать на-гора, есть задача выработать такие меры, которые будут наилучшим образом соответствовать нашим интересам. Эта работа сейчас продолжается, но она близка к завершению", - добавил он.
Нефтяные санкции стран Запада вступили в силу 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, кроме того, страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на такую нефть на уровне 60 долларов за баррель.
Вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя решение, сказал, что Россия не примет потолок цен на нефть, даже если придется сократить добычу. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать лишь с теми потребителями, которые будут работать на рыночных условиях.
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ЭкономикаЦены на нефтьАлександр НовакРоссияАвстралияЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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