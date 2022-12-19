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Путин разрешил централизовать в бюджете часть поступлений НДПИ от "Алросы" - РИА Новости, 19.12.2022
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Путин разрешил централизовать в бюджете часть поступлений НДПИ от "Алросы"
Путин разрешил централизовать в бюджете часть поступлений НДПИ от "Алросы" - РИА Новости, 19.12.2022
Путин разрешил централизовать в бюджете часть поступлений НДПИ от "Алросы"
Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает с 10 марта по 10 мая 2023 года направление 46% поступлений НДПИ от "Алросы" в... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T12:06
2022-12-19T12:06
экономика
владимир путин
россия
алроса
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает с 10 марта по 10 мая 2023 года направление 46% поступлений НДПИ от "Алросы" в федеральный бюджет, остальных 54% - в бюджеты регионов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. До подписания документа все доходы от налога на добычу полезных ископаемых в виде природных алмазов зачислялись в региональные бюджеты. Закон приостанавливает с 10 марта по 10 мая 2023 года действие этой нормы в отношении налога на добычу природных алмазов, исчисленного организациями, в которых доля прямого участия РФ "составляет не менее 33%, за налоговый период, начало которого приходится на период с 1 февраля по 31 марта 2023 года". Поступления этого налога от таких налогоплательщиков будут зачисляться в федеральный бюджет с 10 марта по 10 мая 2023 года по нормативу 46%, в региональный бюджет – 54%. "Алроса" является крупнейшей алмазодобывающей компанией России, на долю которой приходится 26% мировой и 95% российской добычи алмазов. При этом РФ в ней принадлежат 33% акций, Республике Саха (Якутия) - 25%, алмазодобывающим районам Якутии – 8%. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением некоторых других содержащихся в нем норм.
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экономика, владимир путин, россия, алроса
Экономика, Владимир Путин, Россия, Алроса
12:06 19.12.2022
 
Путин разрешил централизовать в бюджете часть поступлений НДПИ от "Алросы"

Путин разрешил временно централизовать в бюджете 46 процентов поступлений НДПИ от "Алросы"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкОфис компании "Алроса"
Офис компании Алроса - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Офис компании "Алроса". Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает с 10 марта по 10 мая 2023 года направление 46% поступлений НДПИ от "Алросы" в федеральный бюджет, остальных 54% - в бюджеты регионов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
До подписания документа все доходы от налога на добычу полезных ископаемых в виде природных алмазов зачислялись в региональные бюджеты.
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В России с 1 января повысят НДПИ на уголь
Закон приостанавливает с 10 марта по 10 мая 2023 года действие этой нормы в отношении налога на добычу природных алмазов, исчисленного организациями, в которых доля прямого участия РФ "составляет не менее 33%, за налоговый период, начало которого приходится на период с 1 февраля по 31 марта 2023 года". Поступления этого налога от таких налогоплательщиков будут зачисляться в федеральный бюджет с 10 марта по 10 мая 2023 года по нормативу 46%, в региональный бюджет – 54%.
"Алроса" является крупнейшей алмазодобывающей компанией России, на долю которой приходится 26% мировой и 95% российской добычи алмазов. При этом РФ в ней принадлежат 33% акций, Республике Саха (Якутия) - 25%, алмазодобывающим районам Якутии – 8%.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением некоторых других содержащихся в нем норм.
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ЭкономикаВладимир ПутинРоссияАлроса
 
 
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