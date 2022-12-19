https://ria.ru/20221219/ndpi-1839691204.html

Путин разрешил централизовать в бюджете часть поступлений НДПИ от "Алросы"

Путин разрешил централизовать в бюджете часть поступлений НДПИ от "Алросы" - РИА Новости, 19.12.2022

Путин разрешил централизовать в бюджете часть поступлений НДПИ от "Алросы"

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает с 10 марта по 10 мая 2023 года направление 46% поступлений НДПИ от "Алросы" в... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T12:06

2022-12-19T12:06

2022-12-19T12:06

экономика

владимир путин

россия

алроса

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает с 10 марта по 10 мая 2023 года направление 46% поступлений НДПИ от "Алросы" в федеральный бюджет, остальных 54% - в бюджеты регионов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. До подписания документа все доходы от налога на добычу полезных ископаемых в виде природных алмазов зачислялись в региональные бюджеты. Закон приостанавливает с 10 марта по 10 мая 2023 года действие этой нормы в отношении налога на добычу природных алмазов, исчисленного организациями, в которых доля прямого участия РФ "составляет не менее 33%, за налоговый период, начало которого приходится на период с 1 февраля по 31 марта 2023 года". Поступления этого налога от таких налогоплательщиков будут зачисляться в федеральный бюджет с 10 марта по 10 мая 2023 года по нормативу 46%, в региональный бюджет – 54%. "Алроса" является крупнейшей алмазодобывающей компанией России, на долю которой приходится 26% мировой и 95% российской добычи алмазов. При этом РФ в ней принадлежат 33% акций, Республике Саха (Якутия) - 25%, алмазодобывающим районам Якутии – 8%. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением некоторых других содержащихся в нем норм.

https://ria.ru/20221012/ugol-1823346079.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, владимир путин, россия, алроса