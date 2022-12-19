https://ria.ru/20221219/natsisty-1839860725.html

Путин поручил продолжить работу по оценке действий нацистов в годы войны

Путин поручил продолжить работу по оценке действий нацистов в годы войны - РИА Новости, 19.12.2022

Путин поручил продолжить работу по оценке действий нацистов в годы войны

Президент РФ Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре совместно со следственным комитетом и органами государственной власти субъектов страны продолжить... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T21:56

2022-12-19T21:56

2022-12-19T21:56

владимир путин

россия

ссср

республика адыгея

псковский областной суд

краснодарский краевой суд

санкт-петербургский городской суд

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре совместно со следственным комитетом и органами государственной власти субъектов страны продолжить работу по правовой оценке действий нацистов в годы Великой Отечественной войны и организации судебных процессов, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля. Поручения утверждены по итогам 45-го заседания Российского организационного комитета "Победа" 15 ноября 2022 года. "Генеральной прокуратуре Российской Федерации совместно со Следственным комитетом Российской Федерации и органами государственной власти Республики Адыгея, Кабардино-Балкарской Республики, Республики Калмыкия, Карачаево-Черкесской Республики, Республики Карелия, Волгоградской, Воронежской, Калининградской, Калужской, Курской, Липецкой, Московской, Смоленской, Тверской, Тульской областей и при участии Верховного Суда Российской Федерации продолжить работу по правовой оценке действий нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны и организации соответствующих судебных процессов", - говорится в сообщении. Доклад поручено предоставить до 30 июня 2023 года и далее предоставлять его один раз в полгода. Согласно оценкам историков, в годы Великой Отечественной войны свыше 13,5 миллиона мирных жителей СССР (из 26,6 миллиона от общего числа погибших в войне советских граждан) были или целенаправленно убиты (7,4 миллиона человек), или умерли от жестоких условий оккупационного режима - голода, инфекционных болезней, отсутствия медицинской помощи и тому подобного (4,1 миллиона человек), или погибли на принудительных работах в Германии (2,1 миллиона человек). Не все факты были расследованы, не все виновные установлены и привлечены к суду. Поскольку в соответствии с международным правом преступления против человечества не имеют срока давности, в 2019-2022 годах Следственный комитет РФ возбудил по статье о геноциде несколько уголовных дел, связанных с массовыми убийствами советских мирных граждан и военнопленных в годы Великой Отечественной войны на территории современной России. Ряд из них уже завершились судебными решениями, признавшими факты геноцида советского народа. В октябре 2020 года Солецкий районный суд Новгородской области признал геноцидом массовое убийство 2,6 тысячи мирных граждан в деревне Жестяная Горка Батецкого района Новгородской (Ленинградской) области в 1942–1943 годах. В августе 2021 года Псковский областной суд признал геноцидом зверства нацистов в период с июля 1941 по август 1944 года на территориях Псковской и Великолукской областей. В 2022 году Ростовский, Орловский и Брянский областные, Краснодарский краевой суды, Верховный суд Крыма признали установленные и вновь выявленные преступления, совершенные нацистами в 1941-1944 годах на территориях данных субъектов в РФ, геноцидом национальных и этнических групп, представлявших собой население СССР. В октябре нынешнего года Санкт-Петербургский городской суд по иску прокуратуры признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда, а Ленинградский областной суд признал геноцидом преступления нацистов в годы Великой Отечественной войны на территории региона.

https://ria.ru/20221219/genotsid-1839852852.html

https://ria.ru/20221205/natsisty-1836295218.html

https://ria.ru/20220921/krov-1818400886.html

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Наталья Макарова

владимир путин, россия, ссср, республика адыгея, псковский областной суд, краснодарский краевой суд, санкт-петербургский городской суд