https://ria.ru/20221219/nasa-1839628741.html

NASA показало, как Украина осталась без света после российских ударов

NASA показало, как Украина осталась без света после российских ударов - РИА Новости, 19.12.2022

NASA показало, как Украина осталась без света после российских ударов

Американское космическое агентство NASA в воскресенье опубликовало спутниковый снимок Земли, на котором можно увидеть отсутствие света на Украине после... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T04:14

2022-12-19T04:14

2022-12-19T04:15

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Американское космическое агентство NASA в воскресенье опубликовало спутниковый снимок Земли, на котором можно увидеть отсутствие света на Украине после российских ударов 16 декабря.Фото датируется 17 декабря, на нем видно, что Украина остается в полной темноте, вокруг можно заметить яркие пятна от света городов и инфраструктуры в соседних странах. При этом на снимке четко видно, что по сравнению с ноябрем светящихся объектов на территории Украины стало меньше.На выходных Минобороны России подтвердило, что в пятницу вооруженные силы нанесли массированный ракетный удар по объектам на Украине. Как отметили в ведомстве, удар высокоточным оружием большой дальности был нанесен по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины.Как заявлял впоследствии замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко, из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры на всей территории Украины были введены экстренные аварийные отключения электричества.

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в мире, украина, россия, наса, земля