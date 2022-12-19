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NASA показало, как Украина осталась без света после российских ударов - РИА Новости, 19.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221219/nasa-1839628741.html
NASA показало, как Украина осталась без света после российских ударов
NASA показало, как Украина осталась без света после российских ударов - РИА Новости, 19.12.2022
NASA показало, как Украина осталась без света после российских ударов
Американское космическое агентство NASA в воскресенье опубликовало спутниковый снимок Земли, на котором можно увидеть отсутствие света на Украине после... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T04:14
2022-12-19T04:15
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
наса
земля
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Американское космическое агентство NASA в воскресенье опубликовало спутниковый снимок Земли, на котором можно увидеть отсутствие света на Украине после российских ударов 16 декабря.Фото датируется 17 декабря, на нем видно, что Украина остается в полной темноте, вокруг можно заметить яркие пятна от света городов и инфраструктуры в соседних странах. При этом на снимке четко видно, что по сравнению с ноябрем светящихся объектов на территории Украины стало меньше.На выходных Минобороны России подтвердило, что в пятницу вооруженные силы нанесли массированный ракетный удар по объектам на Украине. Как отметили в ведомстве, удар высокоточным оружием большой дальности был нанесен по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины.Как заявлял впоследствии замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко, из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры на всей территории Украины были введены экстренные аварийные отключения электричества.
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в мире, украина, россия, наса, земля
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, НАСА, Земля
04:14 19.12.2022 (обновлено: 04:15 19.12.2022)
 
NASA показало, как Украина осталась без света после российских ударов

NASA опубликовало спутниковый снимок Украины, оставшейся без света после российских ударов

© NASA WorldviewСпутниковый снимок NASA от 17 декабря 2022 года
Спутниковый снимок NASA от 17 декабря 2022 года
© NASA Worldview
Спутниковый снимок NASA от 17 декабря 2022 года
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Американское космическое агентство NASA в воскресенье опубликовало спутниковый снимок Земли, на котором можно увидеть отсутствие света на Украине после российских ударов 16 декабря.
Фото датируется 17 декабря, на нем видно, что Украина остается в полной темноте, вокруг можно заметить яркие пятна от света городов и инфраструктуры в соседних странах. При этом на снимке четко видно, что по сравнению с ноябрем светящихся объектов на территории Украины стало меньше.
© NASA Worldview Спутниковый снимок Украины от 24 ноября
NASA опубликовало спутниковый снимок с Украиной, погрузившейся в темноту
© NASA Worldview
Спутниковый снимок Украины от 24 ноября. Архивное фото
На выходных Минобороны России подтвердило, что в пятницу вооруженные силы нанесли массированный ракетный удар по объектам на Украине. Как отметили в ведомстве, удар высокоточным оружием большой дальности был нанесен по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины.
Как заявлял впоследствии замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко, из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры на всей территории Украины были введены экстренные аварийные отключения электричества.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияНАСАЗемля
 
 
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