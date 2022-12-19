12:47 19.12.2022 (обновлено: 12:49 19.12.2022)
В Запорожской области отменили ответственность за нарушения в сфере атома
В Запорожской области отменили ответственность за нарушения в сфере атома до 2028 года
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкГлавное административное здание Запорожской атомной электростанции
Главное административное здание Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому административная ответственность за нарушения, не являющиеся грубыми нарушениями норм и правил в области использования атомной энергии, не применяется на территории Запорожской области до 1 января 2028 года.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Речь идет о нарушениях, совершенных с 30 сентября 2022 года.
Также закон вводит ответственность за нарушение правил недискриминационного доступа или установленного порядка подключения к магистральным газопроводам. Штраф для должностных лиц в составит от 10 тысяч до 40 тысяч рублей, для юридических лиц – от 100 тысяч до 500 тысяч рублей. В случае повторного нарушения для должностных лиц предусмотрен штраф от 40 тысяч до 50 тысяч рублей или дисквалификации на срок до трех лет, для юридических лиц – штраф от 600 тысяч до одного миллиона рублей.
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