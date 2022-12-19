https://ria.ru/20221219/narushenie-1839703614.html

В Запорожской области отменили ответственность за нарушения в сфере атома

В Запорожской области отменили ответственность за нарушения в сфере атома - РИА Новости, 19.12.2022

В Запорожской области отменили ответственность за нарушения в сфере атома

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому административная ответственность за нарушения, не являющиеся грубыми нарушениями... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T12:47

2022-12-19T12:47

2022-12-19T12:49

владимир путин

запорожская область

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому административная ответственность за нарушения, не являющиеся грубыми нарушениями норм и правил в области использования атомной энергии, не применяется на территории Запорожской области до 1 января 2028 года. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Речь идет о нарушениях, совершенных с 30 сентября 2022 года. Также закон вводит ответственность за нарушение правил недискриминационного доступа или установленного порядка подключения к магистральным газопроводам. Штраф для должностных лиц в составит от 10 тысяч до 40 тысяч рублей, для юридических лиц – от 100 тысяч до 500 тысяч рублей. В случае повторного нарушения для должностных лиц предусмотрен штраф от 40 тысяч до 50 тысяч рублей или дисквалификации на срок до трех лет, для юридических лиц – штраф от 600 тысяч до одного миллиона рублей.

https://ria.ru/20221218/zaes-1839496403.html

запорожская область

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владимир путин, запорожская область