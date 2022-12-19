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В Приморье учредили награду для героев спецоперации - РИА Новости, 19.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221219/nagrada-1839662643.html
В Приморье учредили награду для героев спецоперации
В Приморье учредили награду для героев спецоперации - РИА Новости, 19.12.2022
В Приморье учредили награду для героев спецоперации
Законодательное собрание Приморского края приняло законопроект, учреждающий награду "Герой Приморья" для совершивших подвиг участников специальной военной... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T10:40
2022-12-19T10:40
специальная военная операция на украине
общество
приморский край
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 19 дек - РИА Новости. Законодательное собрание Приморского края приняло законопроект, учреждающий награду "Герой Приморья" для совершивших подвиг участников специальной военной операции, выплата превысит 1 миллион рублей, сообщили в краевом парламенте. "Законопроект утверждает знак особого отличия Приморского края "Герой Приморья", которым награждаются граждане Российской Федерации за заслуги перед государством, связанные с совершением геройского подвига в ходе специальной военной операции", - говорится в сообщении. Представлять к награде военнослужащих будут "по предложениям командующих объединений вооруженных сил РФ, командиров отдельных соединений и воинских частей, постоянно дислоцированных на территории Приморья". Награжденному знаком отличия полагается выплата в размере 1 149 425 рублей. Если награда была присвоена посмертно, сумму выплатят супругу, а при его отсутствии — родителям или детям погибшего, уточнили в ЗС.
https://ria.ru/20221217/nagrada-1839357462.html
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общество, приморский край, россия
Специальная военная операция на Украине, Общество, Приморский край, Россия
10:40 19.12.2022
 
В Приморье учредили награду для героев спецоперации

В Приморье учредили награду для героев спецоперации с выплатой более миллиона рублей

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащие в Запорожской области
Военнослужащие в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие в Запорожской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 19 дек - РИА Новости. Законодательное собрание Приморского края приняло законопроект, учреждающий награду "Герой Приморья" для совершивших подвиг участников специальной военной операции, выплата превысит 1 миллион рублей, сообщили в краевом парламенте.
"Законопроект утверждает знак особого отличия Приморского края "Герой Приморья", которым награждаются граждане Российской Федерации за заслуги перед государством, связанные с совершением геройского подвига в ходе специальной военной операции", - говорится в сообщении.
Руководитель управления воспитательной работы СК РФ Сергей Петров во время визита в Луганск - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
17 декабря, 10:29
СК наградил луганских детских врачей
Представлять к награде военнослужащих будут "по предложениям командующих объединений вооруженных сил РФ, командиров отдельных соединений и воинских частей, постоянно дислоцированных на территории Приморья".
Награжденному знаком отличия полагается выплата в размере 1 149 425 рублей. Если награда была присвоена посмертно, сумму выплатят супругу, а при его отсутствии — родителям или детям погибшего, уточнили в ЗС.
Города-герои на мемориальном комплексе Аллея Славы в Одессе
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоПриморский крайРоссия
 
 
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