https://ria.ru/20221219/nagrada-1839662643.html

В Приморье учредили награду для героев спецоперации

В Приморье учредили награду для героев спецоперации - РИА Новости, 19.12.2022

В Приморье учредили награду для героев спецоперации

Законодательное собрание Приморского края приняло законопроект, учреждающий награду "Герой Приморья" для совершивших подвиг участников специальной военной... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T10:40

2022-12-19T10:40

2022-12-19T10:40

специальная военная операция на украине

общество

приморский край

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 19 дек - РИА Новости. Законодательное собрание Приморского края приняло законопроект, учреждающий награду "Герой Приморья" для совершивших подвиг участников специальной военной операции, выплата превысит 1 миллион рублей, сообщили в краевом парламенте. "Законопроект утверждает знак особого отличия Приморского края "Герой Приморья", которым награждаются граждане Российской Федерации за заслуги перед государством, связанные с совершением геройского подвига в ходе специальной военной операции", - говорится в сообщении. Представлять к награде военнослужащих будут "по предложениям командующих объединений вооруженных сил РФ, командиров отдельных соединений и воинских частей, постоянно дислоцированных на территории Приморья". Награжденному знаком отличия полагается выплата в размере 1 149 425 рублей. Если награда была присвоена посмертно, сумму выплатят супругу, а при его отсутствии — родителям или детям погибшего, уточнили в ЗС.

https://ria.ru/20221217/nagrada-1839357462.html

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общество, приморский край, россия