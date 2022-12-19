https://ria.ru/20221219/nagrada-1839662643.html
В Приморье учредили награду для героев спецоперации
В Приморье учредили награду для героев спецоперации - РИА Новости, 19.12.2022
В Приморье учредили награду для героев спецоперации
Законодательное собрание Приморского края приняло законопроект, учреждающий награду "Герой Приморья" для совершивших подвиг участников специальной военной... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T10:40
2022-12-19T10:40
2022-12-19T10:40
специальная военная операция на украине
общество
приморский край
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833290043_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_80ac0e78cb07bed263b7351b61694035.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 19 дек - РИА Новости. Законодательное собрание Приморского края приняло законопроект, учреждающий награду "Герой Приморья" для совершивших подвиг участников специальной военной операции, выплата превысит 1 миллион рублей, сообщили в краевом парламенте. "Законопроект утверждает знак особого отличия Приморского края "Герой Приморья", которым награждаются граждане Российской Федерации за заслуги перед государством, связанные с совершением геройского подвига в ходе специальной военной операции", - говорится в сообщении. Представлять к награде военнослужащих будут "по предложениям командующих объединений вооруженных сил РФ, командиров отдельных соединений и воинских частей, постоянно дислоцированных на территории Приморья". Награжденному знаком отличия полагается выплата в размере 1 149 425 рублей. Если награда была присвоена посмертно, сумму выплатят супругу, а при его отсутствии — родителям или детям погибшего, уточнили в ЗС.
https://ria.ru/20221217/nagrada-1839357462.html
https://ria.ru/20221211/memorial-1837804924.html
приморский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833290043_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_6ea322026c259af8921bea0a3c60e063.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, приморский край, россия
Специальная военная операция на Украине, Общество, Приморский край, Россия
В Приморье учредили награду для героев спецоперации
В Приморье учредили награду для героев спецоперации с выплатой более миллиона рублей