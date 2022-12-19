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Корпорация МСП в пять раз увеличит лизинговую поддержку малого бизнеса - РИА Новости, 19.12.2022
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Корпорация МСП в пять раз увеличит лизинговую поддержку малого бизнеса
Корпорация МСП в пять раз увеличит лизинговую поддержку малого бизнеса - РИА Новости, 19.12.2022
Корпорация МСП в пять раз увеличит лизинговую поддержку малого бизнеса
Корпорация МСП (КМСП) к 2025 году планирует увеличить лизинговую поддержку малого и среднего бизнеса в пять раз – до 50 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T13:59
2022-12-19T13:59
корпорация мсп
россия
александр исаевич
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП) к 2025 году планирует увеличить лизинговую поддержку малого и среднего бизнеса в пять раз – до 50 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба института развития.Это станет возможным за счет докапитализации дочерней лизинговой компании КМСП на 1,1 миллиарда рублей, а также за счет привлечения этой компанией внебюджетного финансирования."Спрос на наш лизинговый продукт существенно превышает наше предложение. Поэтому мы провели трансформацию региональных лизинговых компаний и учредили в октябре единую федеральную лизинговую компанию "МСП Лизинг" с уставным капиталом 6 миллиардов рублей. Консолидация капитала позволит нам привлекать внебюджетное финансирование и расширит число получателей льготного лизинга оборудования", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.Он добавил, что корпорация также меняет сервисную модель предоставления лизинговой поддержки, существенно сокращая перечень запрашиваемых бумаг за счет цифровизации и подачи заявки на лизинг через Цифровую платформу МСП.РФ.Для того, чтобы получить льготный лизинг оборудования бизнес должен быть в реестре субъектов МСП. Минимальная сумма финансирования - от 500 тысяч рублей, срок лизинга - до 7 лет. Аванс - от 10% или 0%, если дается 30% поручительство региональной гарантийной организации. Ставки лизинговых платежей: за оборудование российского производства до 6% годовых (вместо рыночных 15%), для иностранного – до 8%. Заявки на лизинг подаются через платформу МСП.РФ.В понедельник на сайте правительства РФ сообщалось о выделении из бюджета свыше 1,1 миллиарда рублей на поддержку программы льготного лизинга для МСП. Средства поступят в уставный капитал Корпорации МСП, которая затем направит их дочерней лизинговой компании.
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корпорация мсп, россия, александр исаевич
Корпорация МСП, Россия, Александр Исаевич
13:59 19.12.2022
 

Корпорация МСП в пять раз увеличит лизинговую поддержку малого бизнеса

© Корпорация МСПЛоготип корпорации МСП
Логотип корпорации МСП
© Корпорация МСП
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП) к 2025 году планирует увеличить лизинговую поддержку малого и среднего бизнеса в пять раз – до 50 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба института развития.
Это станет возможным за счет докапитализации дочерней лизинговой компании КМСП на 1,1 миллиарда рублей, а также за счет привлечения этой компанией внебюджетного финансирования.
Логотип корпорации МСП
Вчера, 12:48
Цифровой профиль предпринимателя появился на МСП.РФ
"Спрос на наш лизинговый продукт существенно превышает наше предложение. Поэтому мы провели трансформацию региональных лизинговых компаний и учредили в октябре единую федеральную лизинговую компанию "МСП Лизинг" с уставным капиталом 6 миллиардов рублей. Консолидация капитала позволит нам привлекать внебюджетное финансирование и расширит число получателей льготного лизинга оборудования", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.
Он добавил, что корпорация также меняет сервисную модель предоставления лизинговой поддержки, существенно сокращая перечень запрашиваемых бумаг за счет цифровизации и подачи заявки на лизинг через Цифровую платформу МСП.РФ.
Для того, чтобы получить льготный лизинг оборудования бизнес должен быть в реестре субъектов МСП. Минимальная сумма финансирования - от 500 тысяч рублей, срок лизинга - до 7 лет. Аванс - от 10% или 0%, если дается 30% поручительство региональной гарантийной организации. Ставки лизинговых платежей: за оборудование российского производства до 6% годовых (вместо рыночных 15%), для иностранного – до 8%. Заявки на лизинг подаются через платформу МСП.РФ.
В понедельник на сайте правительства РФ сообщалось о выделении из бюджета свыше 1,1 миллиарда рублей на поддержку программы льготного лизинга для МСП. Средства поступят в уставный капитал Корпорации МСП, которая затем направит их дочерней лизинговой компании.
 
Корпорация МСПРоссияАлександр Исаевич
 
 
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