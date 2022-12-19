https://ria.ru/20221219/most-1839785798.html

На Крымскому мосту возобновили автомобильное движение

На Крымскому мосту возобновили автомобильное движение - РИА Новости, 19.12.2022

На Крымскому мосту возобновили автомобильное движение

Автомобильное движение по Крымскому мосту, приостановленное в понедельник связи с ремонтно-восстановительными работами, возобновлено, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T17:11

2022-12-19T17:11

2022-12-19T17:11

авто

россия

керченский пролив

чп на крымском мосту

республика крым

крымский мост

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/08/1822514748_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_91be09ead68508bd99d50fceaa078404.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости. Автомобильное движение по Крымскому мосту, приостановленное в понедельник связи с ремонтно-восстановительными работами, возобновлено, сообщает пресс-служба Министерства транспорта РФ. Движение автомобилей по Крымскому мосту было остановлено с 12.00 мск. "Сегодня в 16:45 (мск) возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами", - говорится в сообщении. На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Сейчас по мосту можно проехать на легковых автомобилях, автобусах, а также железнодорожным транспортом. Перемещение любых грузовиков, в том числе малотоннажных, через Керченский пролив пока возможно только на паромах. В начале декабря по отремонтированной правой части автодороги моста возобновили движение после ремонтных работ. Ремонт левой стороны автодорожной части планируется завершить в конце марта 2023 года.

https://ria.ru/20221219/gosizmena-1839661536.html

https://ria.ru/20221219/granitsa-1839748264.html

россия

керченский пролив

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

авто, россия, керченский пролив, чп на крымском мосту, республика крым, крымский мост