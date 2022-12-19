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На Крымскому мосту возобновили автомобильное движение - РИА Новости, 19.12.2022
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На Крымскому мосту возобновили автомобильное движение
На Крымскому мосту возобновили автомобильное движение - РИА Новости, 19.12.2022
На Крымскому мосту возобновили автомобильное движение
Автомобильное движение по Крымскому мосту, приостановленное в понедельник связи с ремонтно-восстановительными работами, возобновлено, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T17:11
2022-12-19T17:11
авто
россия
керченский пролив
чп на крымском мосту
республика крым
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости. Автомобильное движение по Крымскому мосту, приостановленное в понедельник связи с ремонтно-восстановительными работами, возобновлено, сообщает пресс-служба Министерства транспорта РФ. Движение автомобилей по Крымскому мосту было остановлено с 12.00 мск. "Сегодня в 16:45 (мск) возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами", - говорится в сообщении. На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Сейчас по мосту можно проехать на легковых автомобилях, автобусах, а также железнодорожным транспортом. Перемещение любых грузовиков, в том числе малотоннажных, через Керченский пролив пока возможно только на паромах. В начале декабря по отремонтированной правой части автодороги моста возобновили движение после ремонтных работ. Ремонт левой стороны автодорожной части планируется завершить в конце марта 2023 года.
https://ria.ru/20221219/gosizmena-1839661536.html
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авто, россия, керченский пролив, чп на крымском мосту, республика крым, крымский мост
Авто, Россия, Керченский пролив, ЧП на Крымском мосту, Республика Крым, Крымский мост
17:11 19.12.2022
 
На Крымскому мосту возобновили автомобильное движение

Минтранс: автомобильное движение по Крымскому мосту возобновили после ремонтных работ

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкПо Крымскому мосту возобновлено движение
По Крымскому мосту возобновлено движение - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
По Крымскому мосту возобновлено движение. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости. Автомобильное движение по Крымскому мосту, приостановленное в понедельник связи с ремонтно-восстановительными работами, возобновлено, сообщает пресс-служба Министерства транспорта РФ.
Движение автомобилей по Крымскому мосту было остановлено с 12.00 мск.
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"Сегодня в 16:45 (мск) возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами", - говорится в сообщении.
На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.
Сейчас по мосту можно проехать на легковых автомобилях, автобусах, а также железнодорожным транспортом. Перемещение любых грузовиков, в том числе малотоннажных, через Керченский пролив пока возможно только на паромах. В начале декабря по отремонтированной правой части автодороги моста возобновили движение после ремонтных работ. Ремонт левой стороны автодорожной части планируется завершить в конце марта 2023 года.
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АвтоРоссияКерченский проливЧП на Крымском мостуРеспублика КрымКрымский мост
 
 
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