https://ria.ru/20221219/most-1839694796.html

На Крымском мосту остановили движение автомобилей из-за плановых работ

На Крымском мосту остановили движение автомобилей из-за плановых работ - РИА Новости, 19.12.2022

На Крымском мосту остановили движение автомобилей из-за плановых работ

Движение автомобилей по Крымскому мосту остановлено с 12.00 мск понедельника на шесть часов в связи с ремонтно-восстановительными работами, сообщила... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T12:18

2022-12-19T12:18

2022-12-19T12:18

авто

россия

керченский пролив

чп на крымском мосту

крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости. Движение автомобилей по Крымскому мосту остановлено с 12.00 мск понедельника на шесть часов в связи с ремонтно-восстановительными работами, сообщила пресс-служба министерства транспорта Крыма. Ранее Минтранс РФ предупредил о работах на мосту в понедельник, попросив водителей заранее планировать свои поездки и следить за поступающей информацией. "Девятнадцатого декабря с 12.00 до 18.00 движение автомобилей по Крымскому мосту остановлено в связи с ремонтно-восстановительными работами", - говорится в сообщении. На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Сейчас по мосту можно проехать на легковых автомобилях, автобусах, а также железнодорожным транспортом. Перемещение любых грузовиков, в том числе малотоннажных, через Керченский пролив пока возможно только на паромах. В начале декабря возобновили движение по отремонтированной правой части моста. Ремонт поврежденной левой стороны планируется завершить в конце марта 2023 года.

https://ria.ru/20221216/pogoda-1839269597.html

https://ria.ru/20221219/gosizmena-1839661536.html

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