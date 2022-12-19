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Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановят в понедельник - РИА Новости, 19.12.2022
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Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановят в понедельник
Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановят в понедельник - РИА Новости, 19.12.2022
Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановят в понедельник
Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановят в понедельник из-за ремонтно-восстановительных работ, сообщает пресс-служба министерства транспорта Крыма. РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T01:03
2022-12-19T05:43
авто
владимир путин
краснодарский край
республика крым
россия
чп на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости. Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановят в понедельник из-за ремонтно-восстановительных работ, сообщает пресс-служба министерства транспорта Крыма. В министерстве призвали водителей не планировать поездки из Крыма в Краснодарский край и обратно. Водителям грузовиков рекомендовали воспользоваться маршрутами через недавно присоединенные территории России.Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, после чего загорелись топливные цистерны из состава, следовавшего по железнодорожной части моста. В результате частично обрушились два автомобильных пролета, но опоры арки для прохода судов не пострадали.В ФСБ заявили, что теракт организовало Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.К вечеру того же дня на мосту запустили реверсивное автомобильное сообщение для легковушек, а затем восстановили и железнодорожное движение. В середине октября строители начали демонтировать поврежденные пролеты правой части, после чего приступили к установке новых. В начале декабря возобновили движение по отремонтированной правой части моста. Ремонт поврежденной левой стороны планируется завершить в конце марта 2023 года. Восстановить второй путь на железнодорожной части предполагается в течение шести-семи месяцев.Сейчас по мосту можно проехать на легковых автомобилях, автобусах, а также железнодорожным транспортом. Перемещение любых грузовиков, в том числе малотоннажных, через Керченский пролив пока возможно только на паромах.
https://ria.ru/20221210/gruzoviki-1837732621.html
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авто, владимир путин, краснодарский край, республика крым, россия, чп на крымском мосту
Авто, Владимир Путин, Краснодарский край, Республика Крым, Россия, ЧП на Крымском мосту
01:03 19.12.2022 (обновлено: 05:43 19.12.2022)
 
Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановят в понедельник

Движение автомобилей по Крымскому мосту остановят из-за ремонтно-восстановительных работ

© Фото : Марат Хуснуллин/TelegramВосстановление пролетов автодорожной части Крымского моста
Восстановление пролетов автодорожной части Крымского моста - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© Фото : Марат Хуснуллин/Telegram
Восстановление пролетов автодорожной части Крымского моста. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости. Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановят в понедельник из-за ремонтно-восстановительных работ, сообщает пресс-служба министерства транспорта Крыма.

"Девятнадцатого декабря с 12:00 до 18:00 движение автомобилей по Крымскому мосту будет остановлено в связи с ремонтно-восстановительными работами", - говорится в сообщении.

В министерстве призвали водителей не планировать поездки из Крыма в Краснодарский край и обратно. Водителям грузовиков рекомендовали воспользоваться маршрутами через недавно присоединенные территории России.
Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, после чего загорелись топливные цистерны из состава, следовавшего по железнодорожной части моста. В результате частично обрушились два автомобильных пролета, но опоры арки для прохода судов не пострадали.
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В ФСБ заявили, что теракт организовало Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.
К вечеру того же дня на мосту запустили реверсивное автомобильное сообщение для легковушек, а затем восстановили и железнодорожное движение. В середине октября строители начали демонтировать поврежденные пролеты правой части, после чего приступили к установке новых. В начале декабря возобновили движение по отремонтированной правой части моста. Ремонт поврежденной левой стороны планируется завершить в конце марта 2023 года.
Восстановить второй путь на железнодорожной части предполагается в течение шести-семи месяцев.
Сейчас по мосту можно проехать на легковых автомобилях, автобусах, а также железнодорожным транспортом. Перемещение любых грузовиков, в том числе малотоннажных, через Керченский пролив пока возможно только на паромах.
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