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В Москве с четверга начнут таять сугробы - РИА Новости, 19.12.2022
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В Москве с четверга начнут таять сугробы
В Москве с четверга начнут таять сугробы - РИА Новости, 19.12.2022
В Москве с четверга начнут таять сугробы
Рекордно высокие сугробы в Москве начнут таять с четверга, когда температура приблизится к нулевой отметке, она продолжит повышаться до плюс 4 градусов в... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T11:32
2022-12-19T11:32
общество
роман вильфанд
москва
россия
гидрометцентр
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Рекордно высокие сугробы в Москве начнут таять с четверга, когда температура приблизится к нулевой отметке, она продолжит повышаться до плюс 4 градусов в субботу, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в понедельник. Метеоролог сообщил, что аномальные снегопады в Москве на прошедших выходных повторили рекорд декабря 1941 года, высота снежного покрова составила 34 сантиметра. "В среду начинается постепенное изменение ситуации… К вечеру, особенно к полуночи, то есть уже в четверг, температура будет приближаться к нулевой отметке за счет перемещения теплых воздушных масс. Это приведет к тому, что в четверг температурный фон повысится, ночью и днем будет температура около ноля – от минус 3 до плюс 3 градусов" По его словам, начиная с четверга, осадки будут выпадать преимущественно в виде мокрого снега и дождя. Температура продолжит повышаться до плюс 4 градусов в субботу. При этом синоптик подчеркнул, что таяние такого количества снега – это длительный процесс, поэтому он не растает "за два-три дня".
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общество, роман вильфанд, москва, россия, гидрометцентр
Общество, Роман Вильфанд, Москва, Россия, Гидрометцентр
11:32 19.12.2022
 
В Москве с четверга начнут таять сугробы

Научрук Гидрометцентра Вильфанд: рекордные сугробы в Москве начнут таять с четверга

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкМужчина чистит от снега пешеходные дорожки в парке "Сокольники"
Мужчина чистит от снега пешеходные дорожки в парке Сокольники - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Мужчина чистит от снега пешеходные дорожки в парке "Сокольники"
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Рекордно высокие сугробы в Москве начнут таять с четверга, когда температура приблизится к нулевой отметке, она продолжит повышаться до плюс 4 градусов в субботу, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в понедельник.
Метеоролог сообщил, что аномальные снегопады в Москве на прошедших выходных повторили рекорд декабря 1941 года, высота снежного покрова составила 34 сантиметра.
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"В среду начинается постепенное изменение ситуации… К вечеру, особенно к полуночи, то есть уже в четверг, температура будет приближаться к нулевой отметке за счет перемещения теплых воздушных масс. Это приведет к тому, что в четверг температурный фон повысится, ночью и днем будет температура около ноля – от минус 3 до плюс 3 градусов"
По его словам, начиная с четверга, осадки будут выпадать преимущественно в виде мокрого снега и дождя. Температура продолжит повышаться до плюс 4 градусов в субботу.
"Конечно же, это будет приводить к таянию снега", - сказал Вильфанд.
При этом синоптик подчеркнул, что таяние такого количества снега – это длительный процесс, поэтому он не растает "за два-три дня".
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ОбществоРоман ВильфандМоскваРоссияГидрометцентр
 
 
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