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Дети участников СВО из Москвы получат подарки и билеты на мероприятия - РИА Новости, 19.12.2022
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Дети участников СВО из Москвы получат подарки и билеты на мероприятия
Дети участников СВО из Москвы получат подарки и билеты на мероприятия - РИА Новости, 19.12.2022
Дети участников СВО из Москвы получат подарки и билеты на мероприятия
Москва поздравит семьи призванных на службу москвичей, детям до 13 лет подарят сладости и билеты на главные новогодние представления, сообщается на портале мэра РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T09:45
2022-12-19T09:45
общество
анастасия ракова
дед мороз
москва
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Москва поздравит семьи призванных на службу москвичей, детям до 13 лет подарят сладости и билеты на главные новогодние представления, сообщается на портале мэра столицы. "Город уделяет большое внимание поддержке семей мобилизованных ... Так, каждый ребенок от трех до 13 лет получит сладкий подарок и сможет посетить новогодние мероприятия - елку Мэра в Гостином Дворе, новогоднее представление в Кремле, ледовые шоу, а также получит абонемент на катки в столичных парках и билет в цирк на проспекте Вернадского", - приводятся на сайте слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой. Отмечается, что до 30 декабря социальные работники и 250 Дедов Морозов будут развозить семьям подарки и проводить мини-представления. Специалисты столичного контакт-центра уже связались с родителями и выбрали удобное время для визита. Кроме того, подарки к праздничному столу также получают жены и родители участников СВО. "Родственники москвичей, участвующих в СВО, с которыми сотрудникам новогоднего контакт-центра не удалось связаться, могут уточнить информацию по телефону: +7 495 870-44-44", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20221218/pomosch-1839503654.html
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общество, анастасия ракова , дед мороз, москва
Общество, Анастасия Ракова , Дед Мороз, Москва
09:45 19.12.2022
 
Дети участников СВО из Москвы получат подарки и билеты на мероприятия

Дети участников СВО из Москвы получат подарки и билеты на главные новогодние мероприятия

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкПредновогодняя Москва
Предновогодняя Москва - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Предновогодняя Москва. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Москва поздравит семьи призванных на службу москвичей, детям до 13 лет подарят сладости и билеты на главные новогодние представления, сообщается на портале мэра столицы.
"Город уделяет большое внимание поддержке семей мобилизованных ... Так, каждый ребенок от трех до 13 лет получит сладкий подарок и сможет посетить новогодние мероприятия - елку Мэра в Гостином Дворе, новогоднее представление в Кремле, ледовые шоу, а также получит абонемент на катки в столичных парках и билет в цирк на проспекте Вернадского", - приводятся на сайте слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.
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Отмечается, что до 30 декабря социальные работники и 250 Дедов Морозов будут развозить семьям подарки и проводить мини-представления. Специалисты столичного контакт-центра уже связались с родителями и выбрали удобное время для визита. Кроме того, подарки к праздничному столу также получают жены и родители участников СВО.
"Родственники москвичей, участвующих в СВО, с которыми сотрудникам новогоднего контакт-центра не удалось связаться, могут уточнить информацию по телефону: +7 495 870-44-44", - добавляется в сообщении.
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ОбществоАнастасия РаковаДед МорозМосква
 
 
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