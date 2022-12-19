https://ria.ru/20221219/moskva-1839646854.html

Дети участников СВО из Москвы получат подарки и билеты на мероприятия

Дети участников СВО из Москвы получат подарки и билеты на мероприятия - РИА Новости, 19.12.2022

Дети участников СВО из Москвы получат подарки и билеты на мероприятия

Москва поздравит семьи призванных на службу москвичей, детям до 13 лет подарят сладости и билеты на главные новогодние представления, сообщается на портале мэра РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T09:45

2022-12-19T09:45

2022-12-19T09:45

общество

анастасия ракова

дед мороз

москва

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Москва поздравит семьи призванных на службу москвичей, детям до 13 лет подарят сладости и билеты на главные новогодние представления, сообщается на портале мэра столицы. "Город уделяет большое внимание поддержке семей мобилизованных ... Так, каждый ребенок от трех до 13 лет получит сладкий подарок и сможет посетить новогодние мероприятия - елку Мэра в Гостином Дворе, новогоднее представление в Кремле, ледовые шоу, а также получит абонемент на катки в столичных парках и билет в цирк на проспекте Вернадского", - приводятся на сайте слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой. Отмечается, что до 30 декабря социальные работники и 250 Дедов Морозов будут развозить семьям подарки и проводить мини-представления. Специалисты столичного контакт-центра уже связались с родителями и выбрали удобное время для визита. Кроме того, подарки к праздничному столу также получают жены и родители участников СВО. "Родственники москвичей, участвующих в СВО, с которыми сотрудникам новогоднего контакт-центра не удалось связаться, могут уточнить информацию по телефону: +7 495 870-44-44", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20221218/pomosch-1839503654.html

https://ria.ru/20221213/podderzhka-1838285287.html

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, анастасия ракова , дед мороз, москва