https://ria.ru/20221219/molodezh-1839796065.html

Туров: Парламентское Собрание поддержит творческую молодежь

Туров: Парламентское Собрание поддержит творческую молодежь - РИА Новости, 19.12.2022

Туров: Парламентское Собрание поддержит творческую молодежь

Одним из перспективных направлений деятельности Парламентского Собрания Союзного государства станет выявление и поддержка творческой молодежи, сообщил... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T17:37

2022-12-19T17:37

2022-12-19T19:18

парламентское собрание союза беларуси и россии

россия

снг

союзное государство

москва

артем туров

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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Одним из перспективных направлений деятельности Парламентского Собрания Союзного государства станет выявление и поддержка творческой молодежи, сообщил журналистам заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связи с соотечественникам, председатель комиссии Парламентского Собрания по молодежной политике, спорту и туризму Артем Туров.Туров принял участие в 63-й сессия Парламентского собрания, состоявшейся в понедельник в Москве.Поддержка талантливых школьников будет осуществляться совместно с образовательным центром "Сириус" с российской стороны и с Национальным детским технопарком - с белорусской."Важнейшее направление деятельности в молодежной политике - это развитие и сохранение исторической памяти. У нас действует Молодежный парламент при Парламентском Собрании – молодежная палата, которая также сейчас находится здесь, в стенах Государственной Думы. У них – свое заседание. От молодых людей у нас поступает очень много предложений, в том числе по формированию молодежной политики в рамках интеграционного процесса России и Белоруссии", - сообщил Туров.По мнению заместителя председателя комиссии Парламентского Собрания по молодежной политике, спорту и туризму, члена Постоянной комиссии Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь по образованию, культуре, науке Сергея Клишевича, от того, какую молодежь мы вырастим, зависит будущее интеграционных процессов двух государств.

https://ria.ru/20221219/rachkov-1839795454.html

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, снг, союзное государство, москва, артем туров