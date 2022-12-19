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Туров: Парламентское Собрание поддержит творческую молодежь
Туров: Парламентское Собрание поддержит творческую молодежь - РИА Новости, 19.12.2022
Туров: Парламентское Собрание поддержит творческую молодежь
Одним из перспективных направлений деятельности Парламентского Собрания Союзного государства станет выявление и поддержка творческой молодежи, сообщил... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T17:37
2022-12-19T17:37
2022-12-19T19:18
парламентское собрание союза беларуси и россии
россия
снг
союзное государство
москва
артем туров
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Одним из перспективных направлений деятельности Парламентского Собрания Союзного государства станет выявление и поддержка творческой молодежи, сообщил журналистам заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связи с соотечественникам, председатель комиссии Парламентского Собрания по молодежной политике, спорту и туризму Артем Туров.Туров принял участие в 63-й сессия Парламентского собрания, состоявшейся в понедельник в Москве.Поддержка талантливых школьников будет осуществляться совместно с образовательным центром "Сириус" с российской стороны и с Национальным детским технопарком - с белорусской."Важнейшее направление деятельности в молодежной политике - это развитие и сохранение исторической памяти. У нас действует Молодежный парламент при Парламентском Собрании – молодежная палата, которая также сейчас находится здесь, в стенах Государственной Думы. У них – свое заседание. От молодых людей у нас поступает очень много предложений, в том числе по формированию молодежной политики в рамках интеграционного процесса России и Белоруссии", - сообщил Туров.По мнению заместителя председателя комиссии Парламентского Собрания по молодежной политике, спорту и туризму, члена Постоянной комиссии Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь по образованию, культуре, науке Сергея Клишевича, от того, какую молодежь мы вырастим, зависит будущее интеграционных процессов двух государств.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, снг, союзное государство, москва, артем туров
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Россия, СНГ, Союзное государство, Москва, Артем Туров
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Одним из перспективных направлений деятельности Парламентского Собрания Союзного государства станет выявление и поддержка творческой молодежи, сообщил журналистам заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связи с соотечественникам, председатель комиссии Парламентского Собрания по молодежной политике, спорту и туризму Артем Туров.
Туров принял участие в 63-й сессия Парламентского собрания, состоявшейся в понедельник в Москве
.
Поддержка талантливых школьников будет осуществляться совместно с образовательным центром "Сириус" с российской стороны и с Национальным детским технопарком - с белорусской.
"Важнейшее направление деятельности в молодежной политике - это развитие и сохранение исторической памяти. У нас действует Молодежный парламент при Парламентском Собрании – молодежная палата, которая также сейчас находится здесь, в стенах Государственной Думы. У них – свое заседание. От молодых людей у нас поступает очень много предложений, в том числе по формированию молодежной политики в рамках интеграционного процесса России
и Белоруссии", - сообщил Туров.
По мнению заместителя председателя комиссии Парламентского Собрания по молодежной политике, спорту и туризму, члена Постоянной комиссии Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь по образованию, культуре, науке Сергея Клишевича, от того, какую молодежь мы вырастим, зависит будущее интеграционных процессов двух государств.
"Нам очень важно, чтобы молодые парламентарии уже сейчас начинали работать в таких очень сложных условиях, в которых оказалось наше Союзное государство. Я имею в виду санкционное давление, несправедливое отношение по разным направлениям – в том числе, в социальной политике. Молодежь должна научиться держать удар и более того – инициировать те направления, которые укрепляли бы наше Союзное государство", - сказал Клишевич журналистам.