https://ria.ru/20221219/modernizatsiya-1839755961.html

В Архангельской области модернизируют сеть центров занятости населения

В Архангельской области модернизируют сеть центров занятости населения - РИА Новости, 19.12.2022

В Архангельской области модернизируют сеть центров занятости населения

Архангельская область стала одним из пилотных российских регионов, где началась модернизация сети центров занятости населения, эту работу планируется закончить... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T15:42

2022-12-19T15:42

2022-12-19T15:42

архангельская область

архангельск

александр цыбульский

котлас

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АРХАНГЕЛЬСК, 19 дек – РИА Новости. Архангельская область стала одним из пилотных российских регионов, где началась модернизация сети центров занятости населения, эту работу планируется закончить за два года, сообщила пресс-служба регионального правительства. По всей России модернизация сети центров занятости запланирована на 2023–2027 годы, Архангельская область стала одним из пилотных регионов, где эта работа уже началась. Дальнейшие планы по этому направлению обсудили на оперативном совещании в правительстве региона. Так, осенью в регионе открыты два современных кадровых центра: на базе центров занятости населения в Архангельске и Котласе. "Два учреждения уже трансформировали свою работу и внешне, и внутренне. Кроме того, в ноябре пять сотрудников службы занятости прошли специальную подготовку, а региональный проект по модернизации сети центров занятости одобрен комиссией Всероссийского научно-исследовательского института труда", – отметил министр труда, занятости и социального развития Архангельской области Игорь Скубенко. По его словам, в 2023 году предстоит подготовить дизайн-проекты центров и сметную документацию, а в 2024 году – реализовать все мероприятия. Сообщается, что в кадровых центрах нового типа соискатели и работодатели будут получать комплекс услуг в сфере занятости с использованием самых современных подходов и инноваций. По словам министра, в помещениях подразделений службы занятости по всему региону будет проведен ремонт, внедрен фирменный стиль оформления. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский обратил внимание главы ведомства, что основной целью модернизации является не только проведение ремонта, а прежде всего изменения в самом подходе к людям, обратившимся в центр занятости. "Перенастройка центров занятости – это не ремонты, это в первую очередь перенастройка самого подхода к поиску вакансий, создание клиентоориентированного принципа работы. Самое главное, чтобы человек, попадая в центр занятости, решал свои вопросы без административных и бюрократических проволочек. Для этого потребуется перенастроить менталитет самих сотрудников центров занятости", – сказал Цыбульский. Результатом этой работы должно стать поэтапное обеспечение к 2025 году деятельности новых современных кадровых центров региона, оперативно действующих в отношении рисков безработицы, а также содействующих реализации профессионального потенциала граждан и удовлетворению потребности работодателей в кадровых ресурсах. Комплексная модернизация службы занятости населения региона проводится в рамках федерального проекта "Содействие занятости" нацпроекта "Демография".

https://ria.ru/20221213/natsproekt-1838466702.html

https://ria.ru/20221206/arkhangelsk-1836750847.html

архангельск

котлас

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архангельск, александр цыбульский, котлас