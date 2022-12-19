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ОДКБ не планирует наращивать силы в зоне конфликта Армении и Азербайджана - РИА Новости, 19.12.2022
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ОДКБ не планирует наращивать силы в зоне конфликта Армении и Азербайджана
ОДКБ не планирует наращивать силы в зоне конфликта Армении и Азербайджана - РИА Новости, 19.12.2022
ОДКБ не планирует наращивать силы в зоне конфликта Армении и Азербайджана
Предложения ОДКБ об отправке миссии блока на армяно-азербайджанскую границу остаются в силе, если Ереван сочтет это необходимым, заявил генсек организации... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T14:07
2022-12-19T15:06
одкб
станислав зась
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азербайджан
в мире
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Предложения ОДКБ об отправке миссии блока на армяно-азербайджанскую границу остаются в силе, если Ереван сочтет это необходимым, заявил генсек организации Станислав Зась."Что касается направления миссии ОДКБ - те предложения по оказанию помощи Республике Армения - одним из пунктов было направление миссии ОДКБ на армяно-азербайджанскую границу. Там был изложен мандат этой миссии, сроки ее работы и задачи этой миссии. Это остается в силе. Если Армения посчитает необходимым либо принять решение по всему пакету мер, там шесть пунктов, либо по отдельным пунктам, это можно реализовать", - сказал он в ходе пресс-конференции, организованной медиагруппой "Россия сегодня".По его словам, у ОДКБ нет планов по наращиванию миротворческих сил в зоне конфликта Армении и Азербайджана, сформированного костяка достаточно, но при необходимости можно развернуть и большие силы.
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одкб, станислав зась, армения, азербайджан, в мире
ОДКБ, Станислав Зась, Армения, Азербайджан, В мире
14:07 19.12.2022 (обновлено: 15:06 19.12.2022)
 
ОДКБ не планирует наращивать силы в зоне конфликта Армении и Азербайджана

Зась: ОДКБ не планирует наращивать силы в зоне конфликта Армении и Азербайджана

© Фото : Организация Договора о коллективной безопасностиГенсек ОДКБ Станислав Зась в рамках работы миссии организации в Армении
Генсек ОДКБ Станислав Зась в рамках работы миссии организации в Армении - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© Фото : Организация Договора о коллективной безопасности
Генсек ОДКБ Станислав Зась в рамках работы миссии организации в Армении. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Предложения ОДКБ об отправке миссии блока на армяно-азербайджанскую границу остаются в силе, если Ереван сочтет это необходимым, заявил генсек организации Станислав Зась.
"Что касается направления миссии ОДКБ - те предложения по оказанию помощи Республике Армения - одним из пунктов было направление миссии ОДКБ на армяно-азербайджанскую границу. Там был изложен мандат этой миссии, сроки ее работы и задачи этой миссии. Это остается в силе. Если Армения посчитает необходимым либо принять решение по всему пакету мер, там шесть пунктов, либо по отдельным пунктам, это можно реализовать", - сказал он в ходе пресс-конференции, организованной медиагруппой "Россия сегодня".
По его словам, у ОДКБ нет планов по наращиванию миротворческих сил в зоне конфликта Армении и Азербайджана, сформированного костяка достаточно, но при необходимости можно развернуть и большие силы.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
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В МИД осудили подход Запада к нормализации армяно-азербайджанских отношений
 
ОДКБСтанислав ЗасьАрменияАзербайджанВ мире
 
 
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