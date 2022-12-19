https://ria.ru/20221219/mirotvortsy-1839724487.html

ОДКБ не планирует наращивать силы в зоне конфликта Армении и Азербайджана

ОДКБ не планирует наращивать силы в зоне конфликта Армении и Азербайджана - РИА Новости, 19.12.2022

ОДКБ не планирует наращивать силы в зоне конфликта Армении и Азербайджана

Предложения ОДКБ об отправке миссии блока на армяно-азербайджанскую границу остаются в силе, если Ереван сочтет это необходимым, заявил генсек организации... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T14:07

2022-12-19T14:07

2022-12-19T15:06

одкб

станислав зась

армения

азербайджан

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Предложения ОДКБ об отправке миссии блока на армяно-азербайджанскую границу остаются в силе, если Ереван сочтет это необходимым, заявил генсек организации Станислав Зась."Что касается направления миссии ОДКБ - те предложения по оказанию помощи Республике Армения - одним из пунктов было направление миссии ОДКБ на армяно-азербайджанскую границу. Там был изложен мандат этой миссии, сроки ее работы и задачи этой миссии. Это остается в силе. Если Армения посчитает необходимым либо принять решение по всему пакету мер, там шесть пунктов, либо по отдельным пунктам, это можно реализовать", - сказал он в ходе пресс-конференции, организованной медиагруппой "Россия сегодня".По его словам, у ОДКБ нет планов по наращиванию миротворческих сил в зоне конфликта Армении и Азербайджана, сформированного костяка достаточно, но при необходимости можно развернуть и большие силы.

https://ria.ru/20221024/zakavkaze-1826406514.html

армения

азербайджан

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одкб, станислав зась, армения, азербайджан, в мире