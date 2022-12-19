https://ria.ru/20221219/mirotvortsy-1839724487.html
ОДКБ не планирует наращивать силы в зоне конфликта Армении и Азербайджана
ОДКБ не планирует наращивать силы в зоне конфликта Армении и Азербайджана - РИА Новости, 19.12.2022
ОДКБ не планирует наращивать силы в зоне конфликта Армении и Азербайджана
Предложения ОДКБ об отправке миссии блока на армяно-азербайджанскую границу остаются в силе, если Ереван сочтет это необходимым, заявил генсек организации... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T14:07
2022-12-19T14:07
2022-12-19T15:06
одкб
станислав зась
армения
азербайджан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818782786_0:97:1200:772_1920x0_80_0_0_841601dec990c65f3789afe7b1ec15af.jpg
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Предложения ОДКБ об отправке миссии блока на армяно-азербайджанскую границу остаются в силе, если Ереван сочтет это необходимым, заявил генсек организации Станислав Зась."Что касается направления миссии ОДКБ - те предложения по оказанию помощи Республике Армения - одним из пунктов было направление миссии ОДКБ на армяно-азербайджанскую границу. Там был изложен мандат этой миссии, сроки ее работы и задачи этой миссии. Это остается в силе. Если Армения посчитает необходимым либо принять решение по всему пакету мер, там шесть пунктов, либо по отдельным пунктам, это можно реализовать", - сказал он в ходе пресс-конференции, организованной медиагруппой "Россия сегодня".По его словам, у ОДКБ нет планов по наращиванию миротворческих сил в зоне конфликта Армении и Азербайджана, сформированного костяка достаточно, но при необходимости можно развернуть и большие силы.
https://ria.ru/20221024/zakavkaze-1826406514.html
армения
азербайджан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818782786_0:0:1143:857_1920x0_80_0_0_40537c65f74ce2f18a3000946f79c26d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
одкб, станислав зась, армения, азербайджан, в мире
ОДКБ, Станислав Зась, Армения, Азербайджан, В мире
14:07 19.12.2022 (обновлено: 15:06 19.12.2022)
ОДКБ не планирует наращивать силы в зоне конфликта Армении и Азербайджана
Зась: ОДКБ не планирует наращивать силы в зоне конфликта Армении и Азербайджана