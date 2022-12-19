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Минцифры предложило дать заказчикам право покупать российское ПО без торгов - РИА Новости, 19.12.2022
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Минцифры предложило дать заказчикам право покупать российское ПО без торгов
Минцифры предложило дать заказчикам право покупать российское ПО без торгов - РИА Новости, 19.12.2022
Минцифры предложило дать заказчикам право покупать российское ПО без торгов
Минцифры РФ предлагает дать якорным заказчикам право покупать доработанный под их требования отечественный софт без торгов, чтобы упростить доступ на рынок... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T12:57
2022-12-19T12:57
экономика
технологии
максут шадаев
россия
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости/Прайм. Минцифры РФ предлагает дать якорным заказчикам право покупать доработанный под их требования отечественный софт без торгов, чтобы упростить доступ на рынок разработчиков, готовых инвестировать в доработку своего продукта, заявил глава министерства Максут Шадаев. Правительственная комиссия по цифровому развитию на прошлой неделе утвердила дорожные карты, отражающие потребность российских отраслей экономики в программном обеспечении. Отмечается, что большая часть проектов, на общую сумму более 200 миллиардов рублей, будет реализована за счет собственных средств компаний, в том числе в рамках заключения соглашений с правительством об условиях для гарантированного спроса на продукты. Остальные проекты предполагают привлечение кредитов (около 20 миллиардов рублей) и грантов (более 23 миллиардов). "Мы считаем, что если компания берет на себя обязательства инвестировать в доработку своей платформы, продукта под требования якорных заказчиков, то у заказчиков должно возникать право покупать доработанный продукт без торгов... Мы предлагаем такую схему взаимодействия в рамках этих дорожных карт", - ответил Шадаев на вопрос, как будет проходить взаимодействие якорных заказчиков в рамках новых утвержденных дорожных карт. "Но это не обязательство, это право. То есть таким образом мы упрощаем доступ на рынок для тех компаний, которые инвестируют средства в свои продукты", - добавил глава Минцифры. По словам Шадаева, Минцифры надеется, что правительство утвердит предложенный механизм в первом квартале следующего года. В России уже созданы индустриальные центры компетенций для импортозамещения цифровых решений в ключевых отраслях экономики. ИЦК объединяют заказчиков и разработчиков в вопросах создания и внедрения новых цифровых продуктов. В рамках программы разработчики получают гранты от государства, которые компенсируют до 80% стоимости разработки программного обеспечения. Оставшиеся средства вкладывает сам заказчик. При этом права на продукт остаются у разработчика решения.
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экономика, технологии, максут шадаев, россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Экономика, Технологии, Максут Шадаев, Россия, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
12:57 19.12.2022
 
Минцифры предложило дать заказчикам право покупать российское ПО без торгов

Минцифры предложило дать якорным заказчикам право покупать российское ПО без торгов

© Фото : Pexels / LucasПрограммист за работой
Программист за работой - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© Фото : Pexels / Lucas
Программист за работой. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости/Прайм. Минцифры РФ предлагает дать якорным заказчикам право покупать доработанный под их требования отечественный софт без торгов, чтобы упростить доступ на рынок разработчиков, готовых инвестировать в доработку своего продукта, заявил глава министерства Максут Шадаев.
Правительственная комиссия по цифровому развитию на прошлой неделе утвердила дорожные карты, отражающие потребность российских отраслей экономики в программном обеспечении. Отмечается, что большая часть проектов, на общую сумму более 200 миллиардов рублей, будет реализована за счет собственных средств компаний, в том числе в рамках заключения соглашений с правительством об условиях для гарантированного спроса на продукты. Остальные проекты предполагают привлечение кредитов (около 20 миллиардов рублей) и грантов (более 23 миллиардов).
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"Мы считаем, что если компания берет на себя обязательства инвестировать в доработку своей платформы, продукта под требования якорных заказчиков, то у заказчиков должно возникать право покупать доработанный продукт без торгов... Мы предлагаем такую схему взаимодействия в рамках этих дорожных карт", - ответил Шадаев на вопрос, как будет проходить взаимодействие якорных заказчиков в рамках новых утвержденных дорожных карт.
"Но это не обязательство, это право. То есть таким образом мы упрощаем доступ на рынок для тех компаний, которые инвестируют средства в свои продукты", - добавил глава Минцифры.
По словам Шадаева, Минцифры надеется, что правительство утвердит предложенный механизм в первом квартале следующего года.
В России уже созданы индустриальные центры компетенций для импортозамещения цифровых решений в ключевых отраслях экономики. ИЦК объединяют заказчиков и разработчиков в вопросах создания и внедрения новых цифровых продуктов. В рамках программы разработчики получают гранты от государства, которые компенсируют до 80% стоимости разработки программного обеспечения. Оставшиеся средства вкладывает сам заказчик. При этом права на продукт остаются у разработчика решения.
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ЭкономикаТехнологииМаксут ШадаевРоссияМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
 
 
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