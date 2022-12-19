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В России создали адаптивную технологию мониторинга крупных территорий - РИА Новости, 19.12.2022
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Наука
https://ria.ru/20221219/miigaik-1839145235.html
В России создали адаптивную технологию мониторинга крупных территорий
В России создали адаптивную технологию мониторинга крупных территорий - РИА Новости, 19.12.2022
В России создали адаптивную технологию мониторинга крупных территорий
Регистрировать любые факторы влияния на городскую среду в реальном времени и прослеживать динамику ее изменений на обширных территориях позволит адаптивный... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T07:00
2022-12-19T07:00
наука
навигатор абитуриента
университетская наука
россия
московский государственный университет геодезии и картографии (миигаик)
общественный транспорт
транспорт
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Регистрировать любые факторы влияния на городскую среду в реальном времени и прослеживать динамику ее изменений на обширных территориях позволит адаптивный математический аппарат, разработанный в МИИГАиК, уверены специалисты университета. Об этом сообщила пресс-служба вуза.Для поддержания комфортной городской среды в мегаполисах работает множество систем мониторинга и анализа. Это связано и со сбором данных о движении транспорта, и с видеонаблюдением как таковым, и с наблюдением за экологией, рассказали в Московском государственном университете геодезии и картографии (МИИГАиК).Ученые МИИГАиК предлагают использовать для мониторинга систему детального воссоздания географического поля (геополя) крупных территорий на базе сети датчиков-регистраторов. Она не привязана к какой-то конкретной области применения, но может быть адаптирована к обработке информации о практически любых фиксируемых процессах с минимальными усилиями, считают эксперты.В зависимости от сферы мониторинга можно лучше локализовать пиковые зоны загазованности воздуха, отслеживать уровень шума в людных местах. Подобные способы применения системы помогут улучшить состояние городской среды, считает ученый.Обычно геополя восстанавливают по сложным математическим моделям и небольшому количеству измерений высокой точности. Но это не позволяет обеспечить достаточно плотного покрытия крайне неоднородной территории города, обратил внимание специалист.Поэтому в вузе стали ориентироваться на использование большого количества подвижных геосенсоров (например, установленных на городском транспорте), исполненных на базе датчиков среднего уровня точности. Получаемые данные обрабатываются при помощи алгоритмов, созданных в университете, в режиме близком к реальному времени.Исследователи МИИГАиК задействуют собственную технологию пространственного моделирования. Она проводит предварительную грубую оценку значений геополя, основываясь на допущении о том, что влияние каждой точки пространства на окружение ограничено определенным радиусом и убывает во все стороны одинаково, уточнил Гвоздев.Далее для формирования подробной "картинки" ученые вуза задействуют элементы искусственного интеллекта, с помощью чего оперативно детализируют полученные результаты. Такой алгоритм демонстрирует наиболее оптимальное соотношение скорости получения информации и ее итогового качества. Нейросеть потратила бы очень много ресурсов на обучение грубой оценке по первичным данным, поэтому ее роль только в финальном уточнении нюансов, пояснил Олег Гвоздев."Потенциал нашей системы позволяет разместить измерительные приборы на движущихся объектах, и мы планируем провести эксперимент по оснащению такими сенсорами общественного транспорта. Тогда база данных будет постоянно пополняться актуальными сведениями, что позволит отслеживать изменения в выбранной сфере фактически сразу", – добавил Гвоздев.Исследователь уточнил, что предложенный метод способен обрабатывать 30-35 тысяч новых измерений в секунду. А сеть датчиков равно хорошо адаптируется и к работе на стационарных пунктах, и к проведению замеров с любых движущихся объектов.Апробация технологии пройдет в 2023 году в одном из субъектов РФ. Первые используемые сенсоры будут нацелены на измерение уровня концентрации в атмосфере вредных веществ, продолжил Гвоздев.В случае успешной работы компонентов – это будет первая в мире масштабная технология вывода географического поля с помощью интеллектуальных геосенсоров на движущихся объектах, обратил внимание эксперт.
https://ria.ru/20220914/miigaik-1813745880.html
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навигатор абитуриента, университетская наука, россия, московский государственный университет геодезии и картографии (миигаик), общественный транспорт, транспорт
Наука, Навигатор абитуриента, Университетская наука, Россия, Московский государственный университет геодезии и картографии (МИИГАиК), Общественный транспорт, Транспорт
07:00 19.12.2022
 

В России создали адаптивную технологию мониторинга крупных территорий

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкТрамваи на Ломоносовском проспекте в Москве
Трамваи на Ломоносовском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Регистрировать любые факторы влияния на городскую среду в реальном времени и прослеживать динамику ее изменений на обширных территориях позволит адаптивный математический аппарат, разработанный в МИИГАиК, уверены специалисты университета. Об этом сообщила пресс-служба вуза.
Для поддержания комфортной городской среды в мегаполисах работает множество систем мониторинга и анализа. Это связано и со сбором данных о движении транспорта, и с видеонаблюдением как таковым, и с наблюдением за экологией, рассказали в Московском государственном университете геодезии и картографии (МИИГАиК).
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Ученые МИИГАиК предлагают использовать для мониторинга систему детального воссоздания географического поля (геополя) крупных территорий на базе сети датчиков-регистраторов. Она не привязана к какой-то конкретной области применения, но может быть адаптирована к обработке информации о практически любых фиксируемых процессах с минимальными усилиями, считают эксперты.
"Географическое поле отображает распределение различных явлений в пространстве. На основе нашей технологии возможно создавать специализированные мониторинговые системы за счет конфигурирования геосенсоров и алгоритмов в соответствии с выбранными задачами", – рассказал доцент кафедры информационно-измерительных систем МИИГАиК Олег Гвоздев.
В зависимости от сферы мониторинга можно лучше локализовать пиковые зоны загазованности воздуха, отслеживать уровень шума в людных местах. Подобные способы применения системы помогут улучшить состояние городской среды, считает ученый.
Обычно геополя восстанавливают по сложным математическим моделям и небольшому количеству измерений высокой точности. Но это не позволяет обеспечить достаточно плотного покрытия крайне неоднородной территории города, обратил внимание специалист.
© Пресс-центр МИИГАиКМодельная сеть подвижных геосенсоров: синие линии - маршруты движения, красные точки - моментальное положение.
Модельная сеть подвижных геосенсоров: синие линии - маршруты движения, красные точки - моментальное положение
1 из 4
Модельная сеть подвижных геосенсоров: синие линии - маршруты движения, красные точки - моментальное положение.
© Пресс-центр МИИГАиК
© Пресс-центр МИИГАиКМодельное геополе условного загрязнения воздуха
Модельное геополе условного загрязнения воздуха
2 из 4
Модельное геополе условного загрязнения воздуха
© Пресс-центр МИИГАиК
© Пресс-центр МИИГАиКГеополе, восстановленное методом грубой оценки (разработка научного коллектива 2020 года).
Геополе, восстановленное методом грубой оценки (разработка научного коллектива 2020 года)
3 из 4
Геополе, восстановленное методом грубой оценки (разработка научного коллектива 2020 года).
© Пресс-центр МИИГАиК
© Пресс-центр МИИГАиКГеополе, восстановленное с применением модели уточненной оценки на основе искусственной нейронной сети (разработка научного коллектива 2022 года).
Геополе, восстановленное с применением модели уточненной оценки на основе искусственной нейронной сети (разработка научного коллектива 2022 года)
4 из 4
Геополе, восстановленное с применением модели уточненной оценки на основе искусственной нейронной сети (разработка научного коллектива 2022 года).
© Пресс-центр МИИГАиК
1 из 4
Модельная сеть подвижных геосенсоров: синие линии - маршруты движения, красные точки - моментальное положение.
© Пресс-центр МИИГАиК
2 из 4
Модельное геополе условного загрязнения воздуха
© Пресс-центр МИИГАиК
3 из 4
Геополе, восстановленное методом грубой оценки (разработка научного коллектива 2020 года).
© Пресс-центр МИИГАиК
4 из 4
Геополе, восстановленное с применением модели уточненной оценки на основе искусственной нейронной сети (разработка научного коллектива 2022 года).
© Пресс-центр МИИГАиК
Поэтому в вузе стали ориентироваться на использование большого количества подвижных геосенсоров (например, установленных на городском транспорте), исполненных на базе датчиков среднего уровня точности. Получаемые данные обрабатываются при помощи алгоритмов, созданных в университете, в режиме близком к реальному времени.
Исследователи МИИГАиК задействуют собственную технологию пространственного моделирования. Она проводит предварительную грубую оценку значений геополя, основываясь на допущении о том, что влияние каждой точки пространства на окружение ограничено определенным радиусом и убывает во все стороны одинаково, уточнил Гвоздев.
Далее для формирования подробной "картинки" ученые вуза задействуют элементы искусственного интеллекта, с помощью чего оперативно детализируют полученные результаты. Такой алгоритм демонстрирует наиболее оптимальное соотношение скорости получения информации и ее итогового качества. Нейросеть потратила бы очень много ресурсов на обучение грубой оценке по первичным данным, поэтому ее роль только в финальном уточнении нюансов, пояснил Олег Гвоздев.
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"Потенциал нашей системы позволяет разместить измерительные приборы на движущихся объектах, и мы планируем провести эксперимент по оснащению такими сенсорами общественного транспорта. Тогда база данных будет постоянно пополняться актуальными сведениями, что позволит отслеживать изменения в выбранной сфере фактически сразу", – добавил Гвоздев.
Исследователь уточнил, что предложенный метод способен обрабатывать 30-35 тысяч новых измерений в секунду. А сеть датчиков равно хорошо адаптируется и к работе на стационарных пунктах, и к проведению замеров с любых движущихся объектов.
Апробация технологии пройдет в 2023 году в одном из субъектов РФ. Первые используемые сенсоры будут нацелены на измерение уровня концентрации в атмосфере вредных веществ, продолжил Гвоздев.
В случае успешной работы компонентов – это будет первая в мире масштабная технология вывода географического поля с помощью интеллектуальных геосенсоров на движущихся объектах, обратил внимание эксперт.
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