МИД решает проблему с полетами российских самолетов через Иорданию
Захарова: МИД пытается решить проблему с запретом пролета российских бортов через Иорданию
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. МИД совместно с Росавиацией решает проблему с запретом на полеты российских лайнеров с двойной регистрацией через Иорданию, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
"Рассчитываем, что нам удастся снять возникшие у партнеров озабоченности в отношении безопасности отечественных воздушных судов, которые имеют все необходимые документы для осуществления транзитных рейсов через воздушное пространство Иордании, в том числе страховые полисы, выданные согласно рекомендациям ИКАО", — сказала Захарова.
Она добавила, что принятое Амманом решение "не рассматривается как политически мотивированное и направленное против интересов нашей страны".
"Рассчитываем, что нам удастся снять возникшие у партнеров озабоченности в отношении безопасности отечественных воздушных судов, которые имеют все необходимые документы для осуществления транзитных рейсов через воздушное пространство Иордании, в том числе страховые полисы, выданные согласно рекомендациям ИКАО", — сказала Захарова.
Она добавила, что принятое Амманом решение "не рассматривается как политически мотивированное и направленное против интересов нашей страны".
Из-за закрытия Иорданией неба для самолетов с двойной регистрацией iFly, Nordwind Airlines и "Икар" были вынуждены приостановить перевозки из России в Египет.
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