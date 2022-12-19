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МИД решает проблему с полетами российских самолетов через Иорданию

МИД решает проблему с полетами российских самолетов через Иорданию - РИА Новости, 19.12.2022

МИД решает проблему с полетами российских самолетов через Иорданию

МИД совместно с Росавиацией решает проблему с запретом на полеты российских лайнеров с двойной регистрацией через Иорданию, сообщила официальный представитель... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T17:58

2022-12-19T17:58

2022-12-19T17:58

туризм

новости - туризм

мария захарова

иордания

россия

египет

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

ifly

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. МИД совместно с Росавиацией решает проблему с запретом на полеты российских лайнеров с двойной регистрацией через Иорданию, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова."Рассчитываем, что нам удастся снять возникшие у партнеров озабоченности в отношении безопасности отечественных воздушных судов, которые имеют все необходимые документы для осуществления транзитных рейсов через воздушное пространство Иордании, в том числе страховые полисы, выданные согласно рекомендациям ИКАО", — сказала Захарова.Она добавила, что принятое Амманом решение "не рассматривается как политически мотивированное и направленное против интересов нашей страны".Из-за закрытия Иорданией неба для самолетов с двойной регистрацией iFly, Nordwind Airlines и "Икар" были вынуждены приостановить перевозки из России в Египет.

https://ria.ru/20221217/turizm-1839348004.html

иордания

россия

египет

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новости - туризм, мария захарова, иордания, россия, египет, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ifly, международная организация гражданской авиации