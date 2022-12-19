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МИД решает проблему с полетами российских самолетов через Иорданию - РИА Новости, 19.12.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221219/mid-1839803592.html
МИД решает проблему с полетами российских самолетов через Иорданию
МИД решает проблему с полетами российских самолетов через Иорданию - РИА Новости, 19.12.2022
МИД решает проблему с полетами российских самолетов через Иорданию
МИД совместно с Росавиацией решает проблему с запретом на полеты российских лайнеров с двойной регистрацией через Иорданию, сообщила официальный представитель... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T17:58
2022-12-19T17:58
туризм
новости - туризм
мария захарова
иордания
россия
египет
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. МИД совместно с Росавиацией решает проблему с запретом на полеты российских лайнеров с двойной регистрацией через Иорданию, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова."Рассчитываем, что нам удастся снять возникшие у партнеров озабоченности в отношении безопасности отечественных воздушных судов, которые имеют все необходимые документы для осуществления транзитных рейсов через воздушное пространство Иордании, в том числе страховые полисы, выданные согласно рекомендациям ИКАО", — сказала Захарова.Она добавила, что принятое Амманом решение "не рассматривается как политически мотивированное и направленное против интересов нашей страны".Из-за закрытия Иорданией неба для самолетов с двойной регистрацией iFly, Nordwind Airlines и "Икар" были вынуждены приостановить перевозки из России в Египет.
https://ria.ru/20221217/turizm-1839348004.html
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новости - туризм, мария захарова, иордания, россия, египет, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ifly, международная организация гражданской авиации
Туризм, Новости - Туризм, Мария Захарова, Иордания, Россия, Египет, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), iFly, Международная организация гражданской авиации
17:58 19.12.2022
 
МИД решает проблему с полетами российских самолетов через Иорданию

Захарова: МИД пытается решить проблему с запретом пролета российских бортов через Иорданию

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. МИД совместно с Росавиацией решает проблему с запретом на полеты российских лайнеров с двойной регистрацией через Иорданию, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

"Рассчитываем, что нам удастся снять возникшие у партнеров озабоченности в отношении безопасности отечественных воздушных судов, которые имеют все необходимые документы для осуществления транзитных рейсов через воздушное пространство Иордании, в том числе страховые полисы, выданные согласно рекомендациям ИКАО", — сказала Захарова.

Она добавила, что принятое Амманом решение "не рассматривается как политически мотивированное и направленное против интересов нашей страны".
Из-за закрытия Иорданией неба для самолетов с двойной регистрацией iFly, Nordwind Airlines и "Икар" были вынуждены приостановить перевозки из России в Египет.
Автобус российского туроператора Tez Tour в египетском городе Шарм-эш-Шейхе - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
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ТуризмНовости - ТуризмМария ЗахароваИорданияРоссияЕгипетФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)iFlyМеждународная организация гражданской авиации
 
 
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