https://ria.ru/20221219/marinka-1839651091.html

Российские военные зачистили центр Марьинки от украинских войск

Российские военные зачистили центр Марьинки от украинских войск - РИА Новости, 19.12.2022

Российские военные зачистили центр Марьинки от украинских войск

Центр Марьинки уже зачистили от украинских войск, заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T10:02

2022-12-19T10:02

2022-12-19T12:21

специальная военная операция на украине

в мире

денис пушилин

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Центр Марьинки уже зачистили от украинских войск, заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"."В самой Марьинке центр города зачищен от противника. Те высотки, которые служили укреплением противника, практически находятся под контролем", — сказал он.Пушилин добавил, что осталась небольшая часть города, где противник может удерживаться. Затем освободительную операцию планируется вести в направлении Красногоровки."Что касается Авдеевского направления, здесь силы сконцентрированы на освобождении Первомайского, что тоже открывает определенные возможности для освобождения", — продолжил врио главы республики.По его словам, в районе Майорска противник продолжает контратаки, но подразделения их выдерживают, продвигаясь в направлении Дзержинска."На Донецком направлении также был немаловажен населенный пункт Яковлевка, где проходит дозачистка противника", — указал Пушилин.Важным в Артемовском направлении является Часов Яр, где противник формирует ударные силы."Ситуацию стараемся держать под контролем и минимизировать резервы, которые в огромных количествах пытается бросать, чтобы удержать Артемовск, противник", — заключил он.В последнее время российская армия усилила активность на Донецком направлении, в том числе под Угледаром и Авдеевкой. Союзные силы освободили Павловку, Опытное и Майорск, что открывает перспективу не только дальнейшего продвижения на этих территориях, но и уменьшения количества обстрелов густонаселенных районов ДНР.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221215/zvo-1838797048.html

https://ria.ru/20221214/pushilin-1838369168.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, денис пушилин