Минск и Москва справляются с экономическими вызовами, заявил Лукашенко
Лукашенко: Минск и Москва довольно неплохо справляются с экономическими вызовами
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Минске в расширенном составе
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Минске в расширенном составе
МИНСК, 19 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что "с острожным оптимизмом" можно говорить о том, что Минск и Москва справляются с экономическими вызовами.
"Две тысячи двадцать второй год дает основания утверждать с пока осторожным оптимизмом, что мы справляемся - и довольно неплохо - с экономическими вызовами. Неожиданно для самих себя раскрываем тот наш огромный потенциал, который в иные времена просто не видели и не верили в него", - сказал Лукашенко журналистам по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в понедельник в Минске.
Вместе с тем он подчеркнул, что нужна скорость принятия решений.
"Время сейчас важнее денег. В этом суть наших переговоров сегодня", - добавил Лукашенко.