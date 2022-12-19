Минск и Москва справляются с экономическими вызовами, заявил Лукашенко

"Две тысячи двадцать второй год дает основания утверждать с пока осторожным оптимизмом, что мы справляемся - и довольно неплохо - с экономическими вызовами. Неожиданно для самих себя раскрываем тот наш огромный потенциал, который в иные времена просто не видели и не верили в него", - сказал Лукашенко журналистам по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в понедельник в Минске.