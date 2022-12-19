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Минск и Москва справляются с экономическими вызовами, заявил Лукашенко - РИА Новости, 19.12.2022
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Минск и Москва справляются с экономическими вызовами, заявил Лукашенко
Минск и Москва справляются с экономическими вызовами, заявил Лукашенко - РИА Новости, 19.12.2022
Минск и Москва справляются с экономическими вызовами, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что "с острожным оптимизмом" можно говорить о том, что Минск и Москва справляются с экономическими вызовами. РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T22:36
2022-12-19T22:36
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МИНСК, 19 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что "с острожным оптимизмом" можно говорить о том, что Минск и Москва справляются с экономическими вызовами. Вместе с тем он подчеркнул, что нужна скорость принятия решений. "Время сейчас важнее денег. В этом суть наших переговоров сегодня", - добавил Лукашенко.
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цены на нефть, александр лукашенко, владимир путин, минск, москва, белоруссия, россия
Цены на нефть, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Минск, Москва, Белоруссия, Россия
22:36 19.12.2022
 
Минск и Москва справляются с экономическими вызовами, заявил Лукашенко

Лукашенко: Минск и Москва довольно неплохо справляются с экономическими вызовами

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Минске в расширенном составе
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Минске в расширенном составе - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Минске в расширенном составе
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МИНСК, 19 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что "с острожным оптимизмом" можно говорить о том, что Минск и Москва справляются с экономическими вызовами.
"Две тысячи двадцать второй год дает основания утверждать с пока осторожным оптимизмом, что мы справляемся - и довольно неплохо - с экономическими вызовами. Неожиданно для самих себя раскрываем тот наш огромный потенциал, который в иные времена просто не видели и не верили в него", - сказал Лукашенко журналистам по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в понедельник в Минске.
Вместе с тем он подчеркнул, что нужна скорость принятия решений.
"Время сейчас важнее денег. В этом суть наших переговоров сегодня", - добавил Лукашенко.
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко проводят встречу в Минске в расширенном составе - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
Вчера, 21:14Союзное государство
Россия и Белоруссия углубляют экономическую интеграцию, заявил Путин
 
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