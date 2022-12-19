https://ria.ru/20221219/lukashenko-1839862906.html

Лукашенко заявил, что Белоруссия не обойдется без России

Лукашенко заявил, что Белоруссия не обойдется без России - РИА Новости, 19.12.2022

Лукашенко заявил, что Белоруссия не обойдется без России

Россия обойдется без Белоруссии, а Белоруссия без РФ – нет, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T22:09

2022-12-19T22:09

2022-12-19T22:26

александр лукашенко

владимир путин

россия

белоруссия

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МИНСК, 19 дек - РИА Новости. Россия обойдется без Белоруссии, а Белоруссия без РФ – нет, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. "Мы в состоянии в одиночку, без России, защитить свою независимость и суверенитет? Не в состоянии! И в трудную минуту он (Путин – ред.) не отказал", - сказал президент Белоруссии. Лукашенко выразил уверенность, что тезисы о "поглощении" Белоруссии Россией озвучивают беглые политики, которым подобные тезисы подбрасывают внешние силы. "Нам сегодня пискливо из-за границы начинают говорить. Но главное – результат. Какие результаты? Мы с Владимиром Владимировичем обратились к ряду животрепещущих вопросов", - отметил белорусский президент."Энергетика. Мы что, производим газ? Нет – природный газ мы получаем от братской России. Мы что, производим 25 миллионов тонн нефти, чтобы обеспечить нефтеперерабатывающие заводы? Нет. К кому обратились? К Российской Федерации. И не просто обратились – ладно, объемы не проблема. А еще же надо и выгодные цены", - отметил Лукашенко.Он добавил, что обсуждены темы транспорта, грузоперевозок. "Президент России дал поручение правительству немедленно доработать и принять решения, выгодные для нас. А это тысячи перевозчиков – 25 тысяч, около 100 тысяч в их семьях живет!" - сказал белорусский лидер.Он также подчеркнул важность скоординированных усилий по промышленной политике. "Чтобы не создавать параллельные (в России и Белоруссии – ред.) производства. Кооперация, чтобы никто нас больше никуда не наклонял, чтобы не пришел, а потом бросил и ушел, как это было сделано", - сказал Лукашенко.

https://ria.ru/20221219/putin-1839854884.html

https://ria.ru/20221219/klin-1839865425.html

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белоруссия

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Лукашенко: Россия без нас обойдется, а мы без нее – нет Лукашенко: Россия без нас обойдется, а мы без нее - нет 2022-12-19T22:09 true PT0M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

александр лукашенко, владимир путин, россия, белоруссия