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Лукашенко заявил, что Белоруссия не обойдется без России - РИА Новости, 19.12.2022
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Лукашенко заявил, что Белоруссия не обойдется без России
Лукашенко заявил, что Белоруссия не обойдется без России - РИА Новости, 19.12.2022
Лукашенко заявил, что Белоруссия не обойдется без России
Россия обойдется без Белоруссии, а Белоруссия без РФ – нет, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T22:09
2022-12-19T22:26
александр лукашенко
владимир путин
россия
белоруссия
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МИНСК, 19 дек - РИА Новости. Россия обойдется без Белоруссии, а Белоруссия без РФ – нет, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. "Мы в состоянии в одиночку, без России, защитить свою независимость и суверенитет? Не в состоянии! И в трудную минуту он (Путин – ред.) не отказал", - сказал президент Белоруссии. Лукашенко выразил уверенность, что тезисы о "поглощении" Белоруссии Россией озвучивают беглые политики, которым подобные тезисы подбрасывают внешние силы. "Нам сегодня пискливо из-за границы начинают говорить. Но главное – результат. Какие результаты? Мы с Владимиром Владимировичем обратились к ряду животрепещущих вопросов", - отметил белорусский президент."Энергетика. Мы что, производим газ? Нет – природный газ мы получаем от братской России. Мы что, производим 25 миллионов тонн нефти, чтобы обеспечить нефтеперерабатывающие заводы? Нет. К кому обратились? К Российской Федерации. И не просто обратились – ладно, объемы не проблема. А еще же надо и выгодные цены", - отметил Лукашенко.Он добавил, что обсуждены темы транспорта, грузоперевозок. "Президент России дал поручение правительству немедленно доработать и принять решения, выгодные для нас. А это тысячи перевозчиков – 25 тысяч, около 100 тысяч в их семьях живет!" - сказал белорусский лидер.Он также подчеркнул важность скоординированных усилий по промышленной политике. "Чтобы не создавать параллельные (в России и Белоруссии – ред.) производства. Кооперация, чтобы никто нас больше никуда не наклонял, чтобы не пришел, а потом бросил и ушел, как это было сделано", - сказал Лукашенко.
https://ria.ru/20221219/putin-1839854884.html
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Лукашенко: Россия без нас обойдется, а мы без нее – нет
Лукашенко: Россия без нас обойдется, а мы без нее - нет
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александр лукашенко, владимир путин, россия, белоруссия
Александр Лукашенко, Владимир Путин, Россия, Белоруссия
22:09 19.12.2022 (обновлено: 22:26 19.12.2022)
 
Лукашенко заявил, что Белоруссия не обойдется без России

Лукашенко: Россия обойдется без Белоруссии, а Белоруссия без России — нет

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МИНСК, 19 дек - РИА Новости. Россия обойдется без Белоруссии, а Белоруссия без РФ – нет, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
"Россия без нас обойдется. А мы без нее – нет. И мы договорились здесь, что да, мы будем действовать на равных", - сказал Лукашенко по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Мы в состоянии в одиночку, без России, защитить свою независимость и суверенитет? Не в состоянии! И в трудную минуту он (Путин – ред.) не отказал", - сказал президент Белоруссии.
Лукашенко выразил уверенность, что тезисы о "поглощении" Белоруссии Россией озвучивают беглые политики, которым подобные тезисы подбрасывают внешние силы.
"Нам сегодня пискливо из-за границы начинают говорить. Но главное – результат. Какие результаты? Мы с Владимиром Владимировичем обратились к ряду животрепещущих вопросов", - отметил белорусский президент.
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко проводят встречу в Минске в расширенном составе - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
Вчера, 21:21
Путин и Лукашенко оценили итоги переговоров в Минске
"Энергетика. Мы что, производим газ? Нет – природный газ мы получаем от братской России. Мы что, производим 25 миллионов тонн нефти, чтобы обеспечить нефтеперерабатывающие заводы? Нет. К кому обратились? К Российской Федерации. И не просто обратились – ладно, объемы не проблема. А еще же надо и выгодные цены", - отметил Лукашенко.
Он добавил, что обсуждены темы транспорта, грузоперевозок. "Президент России дал поручение правительству немедленно доработать и принять решения, выгодные для нас. А это тысячи перевозчиков – 25 тысяч, около 100 тысяч в их семьях живет!" - сказал белорусский лидер.
Он также подчеркнул важность скоординированных усилий по промышленной политике. "Чтобы не создавать параллельные (в России и Белоруссии – ред.) производства. Кооперация, чтобы никто нас больше никуда не наклонял, чтобы не пришел, а потом бросил и ушел, как это было сделано", - сказал Лукашенко.
Владимир Путин и Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
Вчера, 22:25
Никто не сможет вбить клин между Минском и Москвой, заявил Лукашенко
 
Александр ЛукашенкоВладимир ПутинРоссияБелоруссия
 
 
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