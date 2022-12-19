https://ria.ru/20221219/lukashenko-1839859861.html

Переговоры с Путиным создали базу для рывка вперед, заявил Лукашенко

Переговоры с Путиным создали базу для рывка вперед, заявил Лукашенко - РИА Новости, 19.12.2022

Переговоры с Путиным создали базу для рывка вперед, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что фактически на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным была создана база для будущего рывка... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T21:49

2022-12-19T21:49

2022-12-19T21:50

александр лукашенко

белоруссия

минск

владимир путин

россия

в мире

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МИНСК, 19 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что фактически на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным была создана база для будущего рывка Минска и Москвы. "А базу сегодня мы фактически с президентом и нашими коллегами создали для будущего рывка вперед. Мы его совершим", - сказал Лукашенко.

https://ria.ru/20221219/gaz-1839858038.html

белоруссия

минск

россия

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александр лукашенко, белоруссия, минск, владимир путин, россия, в мире