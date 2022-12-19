https://ria.ru/20221219/lukashenko-1839859861.html
Переговоры с Путиным создали базу для рывка вперед, заявил Лукашенко
Переговоры с Путиным создали базу для рывка вперед, заявил Лукашенко - РИА Новости, 19.12.2022
Переговоры с Путиным создали базу для рывка вперед, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что фактически на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным была создана база для будущего рывка... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T21:49
2022-12-19T21:49
2022-12-19T21:50
александр лукашенко
белоруссия
минск
владимир путин
россия
в мире
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МИНСК, 19 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что фактически на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным была создана база для будущего рывка Минска и Москвы. "А базу сегодня мы фактически с президентом и нашими коллегами создали для будущего рывка вперед. Мы его совершим", - сказал Лукашенко.
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александр лукашенко, белоруссия, минск, владимир путин, россия, в мире
Александр Лукашенко, Белоруссия, Минск, Владимир Путин, Россия, В мире
21:49 19.12.2022 (обновлено: 21:50 19.12.2022)
Переговоры с Путиным создали базу для рывка вперед, заявил Лукашенко
Лукашенко заявил о создании на переговорах с Путиным базы для рывка России и Белоруссии