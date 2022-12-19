https://ria.ru/20221219/lukashenko-1839783538.html
Лукашенко заявил об укреплении связей Москвы и Минска
Лукашенко заявил об укреплении связей Москвы и Минска - РИА Новости, 19.12.2022
Лукашенко заявил об укреплении связей Москвы и Минска
Укрепление связей Москвы и Минска стало естественным ответом на меняющуюся ситуацию в мире, заявил в понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T17:03
2022-12-19T17:03
2022-12-19T22:49
москва
минск
политика
александр лукашенко
владимир путин
белоруссия
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МИНСК, 19 дек – РИА Новости. Укрепление связей Москвы и Минска стало естественным ответом на меняющуюся ситуацию в мире, заявил в понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко.В понедельник в Минск прибыл с рабочим визитом президент России Владимир Путин. В программе визита – переговоры российского и белорусского лидеров в узком и в широком – с участием членов правительств двух стран, руководителей министерств и ведомств – составах."Судьбоносное решение о более тесной интеграции наших государств вновь демонстрирует всему миру, что только сообща можно преодолеть любые пандемии, кризисы или санкции", - добавил белорусский лидер.
https://ria.ru/20221219/lukashenko-1839782977.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Лукашенко об укреплении российско-белорусских отношений
Лукашенко об укреплении российско-белорусских отношений
2022-12-19T17:03
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PT0M38S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, минск, политика, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия
Москва, Минск, Политика, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Белоруссия
17:03 19.12.2022 (обновлено: 22:49 19.12.2022)
Лукашенко заявил об укреплении связей Москвы и Минска
Лукашенко назвал укрепление связей Москвы и Минска ответом на меняющуюся ситуацию в мире