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Лукашенко заявил об укреплении связей Москвы и Минска - РИА Новости, 19.12.2022
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Лукашенко заявил об укреплении связей Москвы и Минска
Лукашенко заявил об укреплении связей Москвы и Минска - РИА Новости, 19.12.2022
Лукашенко заявил об укреплении связей Москвы и Минска
Укрепление связей Москвы и Минска стало естественным ответом на меняющуюся ситуацию в мире, заявил в понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T17:03
2022-12-19T22:49
москва
минск
политика
александр лукашенко
владимир путин
белоруссия
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МИНСК, 19 дек – РИА Новости. Укрепление связей Москвы и Минска стало естественным ответом на меняющуюся ситуацию в мире, заявил в понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко.В понедельник в Минск прибыл с рабочим визитом президент России Владимир Путин. В программе визита – переговоры российского и белорусского лидеров в узком и в широком – с участием членов правительств двух стран, руководителей министерств и ведомств – составах."Судьбоносное решение о более тесной интеграции наших государств вновь демонстрирует всему миру, что только сообща можно преодолеть любые пандемии, кризисы или санкции", - добавил белорусский лидер.
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Лукашенко об укреплении российско-белорусских отношений
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москва, минск, политика, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия
Москва, Минск, Политика, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Белоруссия
17:03 19.12.2022 (обновлено: 22:49 19.12.2022)
 
Лукашенко заявил об укреплении связей Москвы и Минска

Лукашенко назвал укрепление связей Москвы и Минска ответом на меняющуюся ситуацию в мире

Читать ria.ru в
МИНСК, 19 дек – РИА Новости. Укрепление связей Москвы и Минска стало естественным ответом на меняющуюся ситуацию в мире, заявил в понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко.
В понедельник в Минск прибыл с рабочим визитом президент России Владимир Путин. В программе визита – переговоры российского и белорусского лидеров в узком и в широком – с участием членов правительств двух стран, руководителей министерств и ведомств – составах.
"Укрепление белорусско-российских связей стало естественным ответом на меняющуюся ситуацию в мире, в которой нас постоянно проверяли и проверяют на прочность. Считаю, что, несмотря на некоторые шероховатости, мы все же находим эффективные ответы на различные вызовы и угрозы", - отметил Лукашенко.
"Судьбоносное решение о более тесной интеграции наших государств вновь демонстрирует всему миру, что только сообща можно преодолеть любые пандемии, кризисы или санкции", - добавил белорусский лидер.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
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