https://ria.ru/20221219/lukashenko-1839783538.html

Лукашенко заявил об укреплении связей Москвы и Минска

Лукашенко заявил об укреплении связей Москвы и Минска - РИА Новости, 19.12.2022

Лукашенко заявил об укреплении связей Москвы и Минска

Укрепление связей Москвы и Минска стало естественным ответом на меняющуюся ситуацию в мире, заявил в понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T17:03

2022-12-19T17:03

2022-12-19T22:49

москва

минск

политика

александр лукашенко

владимир путин

белоруссия

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МИНСК, 19 дек – РИА Новости. Укрепление связей Москвы и Минска стало естественным ответом на меняющуюся ситуацию в мире, заявил в понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко.В понедельник в Минск прибыл с рабочим визитом президент России Владимир Путин. В программе визита – переговоры российского и белорусского лидеров в узком и в широком – с участием членов правительств двух стран, руководителей министерств и ведомств – составах."Судьбоносное решение о более тесной интеграции наших государств вновь демонстрирует всему миру, что только сообща можно преодолеть любые пандемии, кризисы или санкции", - добавил белорусский лидер.

https://ria.ru/20221219/lukashenko-1839782977.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, минск, политика, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия