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Лукашенко заявил о беспокойстве Запада из-за его частых встреч с Путиным - РИА Новости, 19.12.2022
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Лукашенко заявил о беспокойстве Запада из-за его частых встреч с Путиным
Лукашенко заявил о беспокойстве Запада из-за его частых встреч с Путиным - РИА Новости, 19.12.2022
Лукашенко заявил о беспокойстве Запада из-за его частых встреч с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что западные партнеры беспокоятся из-за его частых встреч с российским коллегой Владимиром Путиным. РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T17:01
2022-12-19T17:42
александр лукашенко
владимир путин
в мире
белоруссия
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МИНСК, 19 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что западные партнеры беспокоятся из-за его частых встреч с российским коллегой Владимиром Путиным.В понедельник Путин прибыл с рабочим визитом в Минск. В программе визита – переговоры российского и белорусского лидеров в узком и в широком – с участием членов правительств двух стран, руководителей министерств и ведомств – составах.Он констатировал, что так же интенсивно контактируют правительства, много встреч проходит на уровне регионов и предприятий."Подтверждение тому – стабильный рост торговли, решение многих вопросов, которые раньше препятствовали сотрудничеству", - отметил белорусский лидер.
https://ria.ru/20221219/peskov-1839734881.html
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александр лукашенко, владимир путин, в мире, белоруссия
Александр Лукашенко, Владимир Путин, В мире, Белоруссия
17:01 19.12.2022 (обновлено: 17:42 19.12.2022)
 
Лукашенко заявил о беспокойстве Запада из-за его частых встреч с Путиным

Лукашенко заявил о беспокойстве западных партнеров из-за его частых встреч с Путиным

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 19 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что западные партнеры беспокоятся из-за его частых встреч с российским коллегой Владимиром Путиным.
В понедельник Путин прибыл с рабочим визитом в Минск. В программе визита – переговоры российского и белорусского лидеров в узком и в широком – с участием членов правительств двух стран, руководителей министерств и ведомств – составах.
"Перерыв визитов (Путина – ред.) в Минск вовсе не мешал нам быть в постоянном контакте. Даже наши западные так называемые партнеры очень беспокоились, что мы порой очень часто встречаемся. Мы регулярно встречались как в Российской Федерации, так и на международных площадках", - отметил Лукашенко.
Он констатировал, что так же интенсивно контактируют правительства, много встреч проходит на уровне регионов и предприятий.
"Подтверждение тому – стабильный рост торговли, решение многих вопросов, которые раньше препятствовали сотрудничеству", - отметил белорусский лидер.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
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