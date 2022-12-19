https://ria.ru/20221219/lukashenko-1839782977.html

Лукашенко заявил о беспокойстве Запада из-за его частых встреч с Путиным

Лукашенко заявил о беспокойстве Запада из-за его частых встреч с Путиным - РИА Новости, 19.12.2022

Лукашенко заявил о беспокойстве Запада из-за его частых встреч с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что западные партнеры беспокоятся из-за его частых встреч с российским коллегой Владимиром Путиным. РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T17:01

2022-12-19T17:01

2022-12-19T17:42

александр лукашенко

владимир путин

в мире

белоруссия

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МИНСК, 19 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что западные партнеры беспокоятся из-за его частых встреч с российским коллегой Владимиром Путиным.В понедельник Путин прибыл с рабочим визитом в Минск. В программе визита – переговоры российского и белорусского лидеров в узком и в широком – с участием членов правительств двух стран, руководителей министерств и ведомств – составах.Он констатировал, что так же интенсивно контактируют правительства, много встреч проходит на уровне регионов и предприятий."Подтверждение тому – стабильный рост торговли, решение многих вопросов, которые раньше препятствовали сотрудничеству", - отметил белорусский лидер.

https://ria.ru/20221219/peskov-1839734881.html

белоруссия

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александр лукашенко, владимир путин, в мире, белоруссия