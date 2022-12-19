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В Кремле прокомментировали попытки ЕС установить потолок цен на газ

В Кремле прокомментировали попытки ЕС установить потолок цен на газ - РИА Новости, 19.12.2022

В Кремле прокомментировали попытки ЕС установить потолок цен на газ

Россия ответит на попытки Запада установить потолок цен на газ, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T20:01

2022-12-19T20:01

2022-12-19T21:53

цены на нефть

экономика

евросоюз

россия

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МИНСК, 19 дек — РИА Новости. Россия ответит на попытки Запада установить потолок цен на газ, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.По его словам, реакция России на газовые решения будет аналогична действиям Москвы по нефтяному вопросу.Сегодня страны ЕС договорились об уровне лимита цен на газ в рамках механизма коррекции рынка. Он составит 180 евро за МВт·ч.Временный механизм коррекции рынка с лимитом цены на газ по TTF начнет действовать с 15 февраля. Он будет запускаться при месячном фьючерсе по TTF выше 180 евро за МВт·ч и его спреде к СПГ выше 35 евро.Новый механизм затронет все виртуальные площадки торговли газом в ЕС, но потолок цен на голубое топливо не коснется внебиржевых сделок, где участники торгуют напрямую.Нефтяные санкции стран Запада вступили в силу 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российское черное золото, перевозимое по морю, кроме того, страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на него на уровне 60 долларов за баррель.Вице-премьер Александр Новак отметил, что Россия не примет потолок цен на нефть, даже если придется сократить добычу. Он назвал ограничения вмешательством в рыночные инструменты, подчеркнув, что Москва готова работать лишь с теми потребителями, которые станут сотрудничать на условиях рынка.

https://radiosputnik.ria.ru/20221219/evrosoyuz-1839741520.html

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цены на нефть, экономика, евросоюз, россия