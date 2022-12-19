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В Кремле прокомментировали попытки ЕС установить потолок цен на газ - РИА Новости, 19.12.2022
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В Кремле прокомментировали попытки ЕС установить потолок цен на газ
В Кремле прокомментировали попытки ЕС установить потолок цен на газ - РИА Новости, 19.12.2022
В Кремле прокомментировали попытки ЕС установить потолок цен на газ
Россия ответит на попытки Запада установить потолок цен на газ, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T20:01
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цены на нефть
экономика
евросоюз
россия
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МИНСК, 19 дек — РИА Новости. Россия ответит на попытки Запада установить потолок цен на газ, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.По его словам, реакция России на газовые решения будет аналогична действиям Москвы по нефтяному вопросу.Сегодня страны ЕС договорились об уровне лимита цен на газ в рамках механизма коррекции рынка. Он составит 180 евро за МВт·ч.Временный механизм коррекции рынка с лимитом цены на газ по TTF начнет действовать с 15 февраля. Он будет запускаться при месячном фьючерсе по TTF выше 180 евро за МВт·ч и его спреде к СПГ выше 35 евро.Новый механизм затронет все виртуальные площадки торговли газом в ЕС, но потолок цен на голубое топливо не коснется внебиржевых сделок, где участники торгуют напрямую.Нефтяные санкции стран Запада вступили в силу 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российское черное золото, перевозимое по морю, кроме того, страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на него на уровне 60 долларов за баррель.Вице-премьер Александр Новак отметил, что Россия не примет потолок цен на нефть, даже если придется сократить добычу. Он назвал ограничения вмешательством в рыночные инструменты, подчеркнув, что Москва готова работать лишь с теми потребителями, которые станут сотрудничать на условиях рынка.
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цены на нефть, экономика, евросоюз, россия
Цены на нефть, Экономика, Евросоюз, Россия
20:01 19.12.2022 (обновлено: 21:53 19.12.2022)
 
В Кремле прокомментировали попытки ЕС установить потолок цен на газ

Песков назвал неприемлемыми попытки Евросоюза установить потолок цен на газ

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкГазовый хаб
Газовый хаб - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Стрингер
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МИНСК, 19 дек — РИА Новости. Россия ответит на попытки Запада установить потолок цен на газ, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Здесь принципы те же. Это нарушение рыночного процесса рыночного ценообразования, посягательство на него. Любые ссылки на потолок неприемлемы. Потребуется время, чтобы тщательно взвесить за и против. Чуть-чуть затянулся процесс по нефти", — сказал он.
По его словам, реакция России на газовые решения будет аналогична действиям Москвы по нефтяному вопросу.
Сегодня страны ЕС договорились об уровне лимита цен на газ в рамках механизма коррекции рынка. Он составит 180 евро за МВт·ч.
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
Вчера, 14:58Сказано в эфире
"Все будет гораздо хуже". В ЕС обсуждают потолок цен на газ
Временный механизм коррекции рынка с лимитом цены на газ по TTF начнет действовать с 15 февраля. Он будет запускаться при месячном фьючерсе по TTF выше 180 евро за МВт·ч и его спреде к СПГ выше 35 евро.
Новый механизм затронет все виртуальные площадки торговли газом в ЕС, но потолок цен на голубое топливо не коснется внебиржевых сделок, где участники торгуют напрямую.
Нефтяные санкции стран Запада вступили в силу 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российское черное золото, перевозимое по морю, кроме того, страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на него на уровне 60 долларов за баррель.
Вице-премьер Александр Новак отметил, что Россия не примет потолок цен на нефть, даже если придется сократить добычу. Он назвал ограничения вмешательством в рыночные инструменты, подчеркнув, что Москва готова работать лишь с теми потребителями, которые станут сотрудничать на условиях рынка.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
Вчера, 12:50
Венгрия против лимита цен на газ, заявил глава МИД Сийярто
 
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