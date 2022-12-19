https://ria.ru/20221219/limit-1839825456.html

Мальтийский министр подтвердила достижение компромисса по лимиту цен на газ

Мальтийский министр подтвердила достижение компромисса по лимиту цен на газ - РИА Новости, 19.12.2022

Мальтийский министр подтвердила достижение компромисса по лимиту цен на газ

Министры энергетики стран Евросоюза согласовали лимит цен на газ на уровне 180 евро за МВт.ч в рамках механизма коррекции рынка, сообщила министр по окружающей... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T18:52

2022-12-19T18:52

2022-12-19T19:37

экономика

цены на нефть

евросоюз

мальта

еврокомиссия

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 19 дек - РИА Новости. Министры энергетики стран Евросоюза согласовали лимит цен на газ на уровне 180 евро за МВт.ч в рамках механизма коррекции рынка, сообщила министр по окружающей среде, энергетике и предпринимательству Мальты Мириам Далли."Договорились о ценовом пределе и о том, когда механизм коррекции рынка может быть запущен… Каждая страна смогла пойти на компромисс по ряду различных пунктов при полном понимании, что нам нужно прийти к решению, чтобы обеспечить, что у нас есть механизм, который может быть запущен и может помочь успокоить рынки. Мы продолжим следить за ситуацией, особенно когда мы говорим о ценовом лимите, установленном на уровне 180 евро", - сказала Далли журналистам.Такой потолок цены соответствует примерно 1861 евро за тысячу кубометров.Ранее источник в ЕС рассказал журналистам, что по лимиту цен в рамках этого механизма между министрами энергетики ЕС достигнуто политическое соглашение.Еврокомиссия ранее предложила создать в ЕС временный механизм коррекции рынка по крупнейшему европейскому хабу TTF. Согласно задумке ЕК, механизм мог бы запускаться автоматически при соблюдении двух условий. Первое - расчетная цена месячного фьючерса по индексу TTF превышает 275 евро за МВт.ч в течение двух недель (чуть более 2,8 тысячи евро за тысячу кубов газа), второе - спред между ценой TTF и глобальной ценой СПГ составляет не менее 58 евро в течение 10 торговых дней подряд.Однако это очень высокий уровень: расчетная цена месячного фьючерса по TTF превышала 275 евро за всю историю существования хаба лишь несколько дней в августе текущего года.Министры энергетики до этого дважды обсуждали этот механизм и не сходились по уровню лимита цены. Сообщалось, что чешское председательство в Совете ЕС делало дополнительные предложения по "потолку" цены, в том числе - 220 евро за МВт.с., а затем - ко встрече в нынешний понедельник, на уровне 188 евро за МВт.ч.

https://ria.ru/20221215/gaz-1838876866.html

https://ria.ru/20221219/es-1839633848.html

https://ria.ru/20221219/evrosoyuz-1839750917.html

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экономика, цены на нефть, евросоюз, мальта, еврокомиссия, санкции в отношении россии