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Страны ЕС договорились о потолке цен на газ

Страны ЕС договорились о потолке цен на газ - РИА Новости, 19.12.2022

Страны ЕС договорились о потолке цен на газ

Министры энергетики стран Евросоюза договорились об уровне лимита цен на газ в рамках механизма коррекции рынка, сообщила глава Минэнерго Мальты Мириам Далли. РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T18:41

2022-12-19T18:41

2022-12-19T20:15

экономика

евросоюз

цены на нефть

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Министры энергетики стран Евросоюза договорились об уровне лимита цен на газ в рамках механизма коррекции рынка, сообщила глава Минэнерго Мальты Мириам Далли.Министр добавила, что стороны также договорились, когда будет возможно, запустить механизм коррекции рынка.При этом каждая страна ЕС смогла пойти на компромисс по разным вопросам, отметила Далли. Как указала министр, все участники переговоров понимали, что объединению необходим механизм, который можно будет запустить для урегулирования ситуации на газовом рынке.Согласно релизу Совета ЕС, временный механизм коррекции рынка с лимитом цены на газ по TTF начнет действовать с 15 февраля. Он будет запускаться при месячном фьючерсе по TTF выше 180 евро ЗА МВт·ч и его спреде к СПГ выше 35 евро.Временный механизм коррекции рынка будет применяться ко всем виртуальным площадкам торговли газом в ЕС, но потолок цен на голубое топливо не затронет внебиржевые сделки, где участники торгуют напрямую.Положение ЕС о создании временного механизма коррекции рынка газа с лимитом цены будет окончательно одобрено странами по письменной процедуре.Сегодня глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что девять членов Евросоюза, в том числе Будапешт и Берлин, проголосовали против этой меры. Поскольку противники лимита, за исключением Германии, — малонаселенные страны, они не смогли "составить необходимое для блокировки меньшинство". В то время как поддержавшие инициативу государства набрали квалифицированное большинство.Еврокомиссия в ноябре разработала временный механизм корректировки рынка газа для сдерживания сильных всплесков его стоимости. Он будет запускаться при одновременном соблюдении двух условий: расчетная цена месячного фьючерса по индексу TTF превышает 275 евро за МВт·ч в течение двух недель (чуть более 2,8 тысячи евро за тысячу кубометров газа), а спред между ценой TTF и глобальной ценой СПГ составляет не менее 58 евро в течение десяти торговых дней подряд. Когда механизм будет действовать, сделки по цене выше 275 евро совершаться не будут.Однако это очень высокий уровень: расчетная цена месячного фьючерса по TTF превышала 275 евро за всю историю существования хаба лишь несколько дней в августе текущего года.Министры энергетики ЕС уже обсуждали предложение ЕК в ноябре, но сильно разошлись во мнениях по уровню лимита. К предложению Еврокомиссии уже было несколько поправок, в частности, как сообщало агентство Bloomberg, Чехия предлагала снизить лимит до 220 евро, а спред к СПГ — до 35 евро, но и это предложение не нашло консенсуса.Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Москва не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.

https://ria.ru/20221217/gaz-1839409395.html

https://ria.ru/20221219/es-1839633848.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221219/evrosoyuz-1839741520.html

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экономика, евросоюз, цены на нефть